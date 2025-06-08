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Политолог о латышских партиях в Риге: «Пролезли сквозь игольное ушко» 1 776

Политика
Дата публикации: 08.06.2025
TV3
Политолог о латышских партиях в Риге: «Пролезли сквозь игольное ушко»
ФОТО: LETA

Несмотря на упорную борьбу, на сей раз перевес в Риге был у латышских партий, хотя победа была достигнута на пределе, сказала в эфире телеканала TV3 политолог Лелде Метла-Розентале.

"Ну да, надо сказать, что на сей раз эта борьба между латышским и русским, условно говоря, все же завершилась в пользу латышских партий. Результат, правда, прошел сквозь игольное ушко, но, по-видимому, мы в большинстве, так ведь?" - прокомментировала она.

Результаты выборов еще поступают, но уже сейчас заметны несколько тенденций. Одна из них - удивительно высокий результат "Суверенной власти", который обеспечила ее лидер Юлия Степаненко благодаря яркой предвыборной кампании.

"Результат "Суверенной власти" удивительно высок, но в то же время мы видим сравнительно низкие результаты партии Росликова. Ночью даже казалось, что они могут не получить ни одного места в Рижской думе", - заявляет аналитик.

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#выборы #политолог
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(1)
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    Aleks
    8-го июня

    Точно так же они пролезли в Сейм.Сейчас в Думу. И не через игольное ушко,а через зависшие ,,машины,,для голосования,потому что в игольном ушкЕ у них бы застряли шляпы или б зацепился Пейс.

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