Глава Всемирной организации здравоохранения глубоко разочаровал Байбу Браже 9 3121

Дата публикации: 20.06.2025
BB.LV
Глава ВОЗ Г.Клюге - слева.

Глава ВОЗ Г.Клюге - слева.

Министр иностранных дел Латвии раскритиковала визит руководителя Всемирной организации здравоохранения Ганса Клюге в Россию и его заявление по случаю визита.

Браже отметила, что визит Клюге ее разочаровал на фоне того, что Россия воюет в Украине.

"Глубоко разочарована визитом главы ВОЗ Ганса Клюге в Россию. Заявление настолько же ужасно, как и сам визит. Россия ведет войну против Украины, убивая мирных жителей, медицинский персонал, атакуя больницы – в том числе детскую онкологическую больницу, если ВОЗ вдруг пропустила это", – написала министр.

Клюге во время визита встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что его дискуссии с российским министром были сосредоточены на "настоятельной необходимости обеспечения полного уважения к международным гуманитарным принципам, включая обязательства всех сторон воздерживаться от нападений на медицинские учреждения".

#МИД #ВОЗ
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
