Глава ВОЗ Г.Клюге - слева.
Министр иностранных дел Латвии раскритиковала визит руководителя Всемирной организации здравоохранения Ганса Клюге в Россию и его заявление по случаю визита.
Браже отметила, что визит Клюге ее разочаровал на фоне того, что Россия воюет в Украине.
"Глубоко разочарована визитом главы ВОЗ Ганса Клюге в Россию. Заявление настолько же ужасно, как и сам визит. Россия ведет войну против Украины, убивая мирных жителей, медицинский персонал, атакуя больницы – в том числе детскую онкологическую больницу, если ВОЗ вдруг пропустила это", – написала министр.
Клюге во время визита встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что его дискуссии с российским министром были сосредоточены на "настоятельной необходимости обеспечения полного уважения к международным гуманитарным принципам, включая обязательства всех сторон воздерживаться от нападений на медицинские учреждения".
Deeply disappointed by WHO’s @hans_kluge visit to Russia. The statement is as appalling as the visit itself. Russia is waging war against Ukraine, killing civilians, medical personnel, attacking hospitals- including children’s cancer hospital, in case the @WHO has missed it. https://t.co/Kgm4PgOyJV— Baiba Braže (@Braze_Baiba) June 20, 2025
