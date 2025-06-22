Президент Латвии поддержал удар США по Ирану и рассказал, что делать дальше

Дата публикации: 22.06.2025
Через несколько часов после начала бомбардировки Ирана американскими ВВС с оценкой ситуации выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Авиация Соединенных Штатов атаковала три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Вот, что по этому думают в Риге:

«Ядерная программа Ирана представляет угрозу глобальной и региональной безопасности. США предприняли действия по устранению этой угрозы. Иран не должен обладать ядерным оружием. Стабильность на Ближнем Востоке очень важна. Все стороны должны вернуться к переговорам, чтобы достичь дипломатического решения», – написал в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Солидарность с США выразила и премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая заявила:

«Иран никогда не должен получить ядерное оружие. США обратили внимание на эту серьезную угрозу международной безопасности. Сейчас важно деэскалировать ситуацию и вернуться к переговорам, чтобы обеспечить мир в этом регионе».

Как сообщал bb.lv, Иран вынужден ответить на ракетные атаки США по его территории. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По неофициальным данным противобункерные бомбы использовали только для уничтожения Фордо – туда было сброшено 6 бомб. По ядерным объектам в Натанге и Исфахане было выпущено 30 ракет "Томагавк".

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
