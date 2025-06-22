США уничтожили ядерные объекты Ирана 9 1488

В мире
Дата публикации: 22.06.2025
BB.LV
Бомбардировщики B-2 стали главным оружием налета.

Нападение Америки стало первым с 1979 года, когда спецназ пытался освободить заложников.

США нанесли удары по Ирану, уничтожив три ядерных объекта — Фордо, Натанз и Исфахан;

Самолеты сбросили "полный боезапас бомб" на объект Фордо;

Reuters сообщило, что удары наносили стратегические бомбардировщики B-2, способные нести противобункерные бомбы GBU-57;

США полностью уничтожили объекты Ирана по обогащению урана, заявил Трамп;

О совершенной атаке Трамп объявил в социальной сети Truth Social;

Атака США против Ирана стала первой с 1979 года;

В Иране заявили, что объект в Фордо был эвакуирован, необратимых повреждений в результате атаки США нет;

Израиль был предупрежден о готовящихся ударах, передал телеканал ABC News;

После атаки США армия Израиля ужесточила ограничения для населения, запретив собрания на улицах и работу большинства предприятий;

Трамп назвал момент "историческим для США, Израиля и всего мира" и призвал Иран "согласиться прекратить эту войну".

