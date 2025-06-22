Бомбардировщики B-2 стали главным оружием налета.
Нападение Америки стало первым с 1979 года, когда спецназ пытался освободить заложников.
США нанесли удары по Ирану, уничтожив три ядерных объекта — Фордо, Натанз и Исфахан;
Самолеты сбросили "полный боезапас бомб" на объект Фордо;
Reuters сообщило, что удары наносили стратегические бомбардировщики B-2, способные нести противобункерные бомбы GBU-57;
США полностью уничтожили объекты Ирана по обогащению урана, заявил Трамп;
О совершенной атаке Трамп объявил в социальной сети Truth Social;
Атака США против Ирана стала первой с 1979 года;
В Иране заявили, что объект в Фордо был эвакуирован, необратимых повреждений в результате атаки США нет;
Израиль был предупрежден о готовящихся ударах, передал телеканал ABC News;
После атаки США армия Израиля ужесточила ограничения для населения, запретив собрания на улицах и работу большинства предприятий;
Трамп назвал момент "историческим для США, Израиля и всего мира" и призвал Иран "согласиться прекратить эту войну".
