Кто в Латвии самый большой латышский националист? На правом фланге усиливается конкуренция

Дата публикации: 25.06.2025
Изображение к статье: Райвис Зелтитс.

Райвис Зелтитс.

ФОТО: LETA

Если на этих муниципальных выборах — прежде всего в Риге — наблюдалась невиданная доселе борьба за русские голоса (на голоса русскоязычных претендовали минимум шесть партий), то на грядущих выборах в Сейм в октябре 2026–го ожидается жесткая конкуренция на националистическом поле. Судите сами.

Вступить в борьбу со "старыми" радикалами

Наряду с флагманом национализма — Национальным объединением — за голоса национально озабоченных избирателей будут сражаться и Объединенный список, и даже "Новое Единство", и Союз зеленых и крестьян, и новая политическая сила, которую этим летом, то есть в самое ближайшее время, намерен создать общественный активист и публицист Райвис Зелтитс, который в свое время даже дослужился до должности генсека Национального объединения.

Но затем Р. Зелтитса из партии выгнали — и за уж слишком радикальные взгляды, и за неумение работать в команде. 

Ну, за свежую кровь!

И вот теперь Р. Зелтитс готов составить конкуренцию бывшим однопартийцам, преобразовав в партию с одноименным названием свое общество Austošā saule ("Восходящее солнце"). Идеология будет очень схожей с идеологией Национального объединения — против всех чужаков и за особые права для главной нации в Латвии. Возникает закономерный вопрос: так на что же тогда рассчитывает Зелтитс и Ко, повторяя уже озвученные более мощным конкурентом идеологические установки?

По иронии судьбы сейчас Зелтитс пытается повторить все то, что в годы своей молодости пытались делать нынешние лидеры Нацобъединения — Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава, Эдвинс Шноре. А именно: использовать тот факт, что последние лет десять лица Нацобъединения практически не менялись — и даже самым преданным избирателям этой партии могут надоесть одни и те же физиономии.

Зелтитс явно будет играть на новенького — мол, "старые" националисты уже устали, давно сидят в своих креслах, больше говорят, чем делают, и пора уже влить в ряды национализма свежую кровь.

Очевидно, что Райвис Зелтитс будет в борьбе с Нацобъединением использовать все их просчеты и промахи. Разумеется, мимо Р. Зелтитса не пройдет то обстоятельство, что Национальное объединение вступает в Рижской думе в коалицию с явными идеологическими противниками — партией "Прогрессивные"!

Р. Зелтитс, чтобы откусить у Национального объединения часть электората, должен стать еще более радикальным, более агресивным и настойчивым. В свою очередь, и Национальному объединению придется действовать еще решительнее. Понятно, что Дзинтарс, Домбрава и Ко будут добиваться запрета на использование русского языка в любом публичном месте.

За это с еще большим остервенением будет биться Лиана Ланга — ведь теперь она получила и признание избирателей: стала депутатом Рижской думы.

Преимущество Нацобъединения и в том, что ее лидеры куда более опытные политики, нежели Зелтитс со товарищи, к тому же Нацобъединение имеет парламентскую трибуну и может использовать административный ресурс в тех самоуправлениях, где эта партия входит в правящую коалицию. А это и Рига, и Бауска, и Огре.

Где взять партийных активистов?

А вот Р. Зелтитсу, чтобы только попытаться составить конкуренцию Нацобъединению, сперва еще нужно успеть до октября зарегистрировать партию, поскольку закон позволяет участвовать в парламентских выборах только тем партиям, которые были зарегистрированы не позднее чем за год до выборов. Кроме того, для регистрации в партии должно быть не менее 200 членов. Для участия же в сеймовских выборах необходимо, чтобы в партии числилось не менее 500 человек.

Сам Р. Зелтитс полон решимости эти условия выполнить. Хотя набрать столько людей в наших условиях ой как непросто! Понимая это, будущий лидер новой партии пытается набрать своих сторонников через социальные сети.

Он просит записываться в ряды будущей партии тех, кто поддерживает "бескомпромиссный подход в защите национальных интересов", кто выступает за жесткую миграционную политику и естественное представление о семье и вопросе полов. "Если тебе надоел выбор между красными и прокремлевскими, если ты готов действовать — присоединяйся к нам!"

Видимо, Р. Зелтитс пойдет на выборы под флагом борьбы за латышскость, против миграции,  за экономический протекционизм. Но до сих пор из уст будущего лидера новой партии мы не услышали каких–то предложений и идей, которые не выдвигает Национальное объединение. Так и хочется спросить: а в чем же политическое ноу–хау?

