Силиня: решение о латвийских портах принимать Латвии, а не США 4 1047

Политика
Дата публикации: 25.06.2025
LETA
Изображение к статье: Силиня: решение о латвийских портах принимать Латвии, а не США

Решение о латвийских портах принимать правительству Латвии, подчеркнула в среду после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня, комментируя распространенную в социальной сети "X" информацию о том, что США якобы обещали Беларуси восстановить доступ к латвийским и литовским портам в обмен на освобождениме политзаключенных.

По словам премьер-министра, Латвия выступает за то, чтобы поддержание санкций сохраняло высокий приоритет, в том числе в отношении теневого флота. "Надо выступать за то, чтобы мы экономически не позволили приводить эту военную машину в России и в поддерживающей ее Беларуси в действие", - сказала Силиня.

#США #Латвия #порты #Беларусь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
