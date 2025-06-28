Для проведения референдума об отзыве Сейма более 9000 подписей

За чуть более двух недель на портале «Latvija.gov.lv» собрано более 9000 подписей за предложение провести референдум об отзыве Сейма.

По инициативе непредставленной в парламенте политической партии «Суверенная власть» и по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сбор подписей начался 13 июня.

Чтобы сбор подписей был признан успешным и было проведено народное голосование об отзыве Сейма, инициативу должны подписать не менее 10% избирателей. Это означает, что необходимо собрать 154 241 подписей.

Подписаться под инициативой можно на портале «Latvija. gov.lv», лично в местах регистрации по месту жительства в муниципалитетах, в судах по делам опеки, которые осуществляют нотариальные действия, в районах у главы сельского или городского управления, а также в посольствах Латвии за рубежом, где осуществляются нотариальные действия.

«Суверенная власть» обратилась в ЦИК, «реагируя на растущее в политике разжигание ненависти и явно антиконституционные инициативы, представленные депутатами Сейма, которые планируют запретить части жителей Латвии использовать родной язык в повседневной жизни».