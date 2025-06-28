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Для проведения референдума об отзыве Сейма более 9000 подписей 3 898

Политика
Дата публикации: 28.06.2025
LETA
Для проведения референдума об отзыве Сейма более 9000 подписей

За чуть более двух недель на портале «Latvija.gov.lv» собрано более 9000 подписей за предложение провести референдум об отзыве Сейма.

По инициативе непредставленной в парламенте политической партии «Суверенная власть» и по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сбор подписей начался 13 июня.

Чтобы сбор подписей был признан успешным и было проведено народное голосование об отзыве Сейма, инициативу должны подписать не менее 10% избирателей. Это означает, что необходимо собрать 154 241 подписей.

Подписаться под инициативой можно на портале «Latvija. gov.lv», лично в местах регистрации по месту жительства в муниципалитетах, в судах по делам опеки, которые осуществляют нотариальные действия, в районах у главы сельского или городского управления, а также в посольствах Латвии за рубежом, где осуществляются нотариальные действия.

«Суверенная власть» обратилась в ЦИК, «реагируя на растущее в политике разжигание ненависти и явно антиконституционные инициативы, представленные депутатами Сейма, которые планируют запретить части жителей Латвии использовать родной язык в повседневной жизни».

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#референдум #сейм латвии
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(3)
  • DT
    Dm Tr
    29-го июня

    Ну а я подписался. Теперь даже если не удастся собрать 150 тыс., то хотя бы не из-за меня. atlaist lv

    12
    2
  • П
    Процион
    28-го июня

    Не тратьте время, г-да, и не лелейте понапрасну надежды. Затея совершенно бесперспективная, нужного количества подписей собрать не удастся. Смотрите сами. За 15 первых дней, которые всегда наиболее активные, собрано 9 тыс. Это 600 подписей в день. Даже если активность сохранится (что вряд ли), для 154 241 подписей потребуется 8.5 месяцев, это середина марта следующего года. А срок определен до 3 ноября этого года. Короче говоря, смысла нет. Что надо сделать. На предстоящих выборах в сейм дать кандидатам напутствие существенно уменьшить количество подписей (лучше вернуть старые 10 тысяч, но можно остановиться на 20 и даже на 50 тысячах, но не более). И избирать те и только те партии, которые пообещают это сделать.

    20
    7
  • Д
    Дед
    28-го июня

    Попытался подписаться- услуга невозможна заходите позже!

    12
    1
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