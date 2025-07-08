Опасный путь к банкомату: в Латвии готовятся ужесточить контроль за наличными

Уже мало кто помнит, что осенью 2021 года в недрах минфина родился "убийственный" законопроект о том, чтобы обязать всех совершеннолетних жителей Латвии заполнять ежегодную декларацию о доходах. Что, по замыслу чиновников, позволило бы лучше бороться с теневой экономикой.

Вспоминая несостоявшуюся декларацию

Появление подобной инициативы тогда, 4 года назад, вызвало эффект разорвавшейся бомбы. К тому же данный законопроект появился в разгар ковидной пандемии и объявленной в связи с ней чрезвычайной ситуации.

Правящие быстро смекнули, что пора с этой инициативой завязывать — тем более что ровно через год выборы в Сейм, и преподносить такой подарок избирателям — и прежде всего пенсионерам! — было бы равносильно политическому самоубийству.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") сообщил, что документ отзывается и будет долго дорабатываться, а может, и вовсе его положат на пыльную полку…

И действительно, с тех пор о нем ничего не было слышно… Но это вовсе не значит, что власти решили отказаться от контроля за финансовыми потоками и прежде всего — за оборотом наличных средств.

Более того, было "хитро" решено "резать хвост по кусочкам", то есть не вводить пока всеобщее декларирование доходов, а постепенно ужесточать контроль за доходами и расходами физических лиц.

С этой целью Минфин недавно подготовил и даже передал на общественное обсуждение поправки в правила Кабинета министров, изданные на основании законов — о налогах и пошлинах, и о предотвращении легализации средств, добытых преступным путем.

Общественное обсуждение закончилось на минувшей неделе.

Думай, сколько кладешь и сколько снимаешь

Что же, в частности, предполагают подготовленные поправки?

Так, кредитные учреждения будут обязаны направлять Службе финансовой разведки и Службе госдоходов так называемые пороговые декларации на всех физических лиц, которые в течение месяца внесли наличными сумму в размере 750 евро и больше, а также сняли наличными сумму в размере 1500 евро и больше.

Очевидно, что такие пороговые декларации вносятся "не просто так" — для отчетности или статистики, а с целью проверки и контроля. Да, будем реалистами: если вы однократно внесли через банкомат 750 евро или выбрали 1500 или, к примеру, 2000 евро, то вряд ли к вам сразу же "придут" и потребуют объяснений — мол, откуда наличные или, наоборот, на что именно вам понадобились эти 2000 евро наличными. У контрольных органов просто не хватит сил и времени отслеживать и разбираться по единичным случаям.

Но если это зачисление наличных и (или) снятие наличных в большом размере будет регулярным, да еще на фоне ваших нерегулярных доходов, которые будут меньше ваших расходов, то будьте уверены: вас попросят объясниться!

Это уже не те деньги!

А почему установлен столь низкий порог, с которого физическое и юридическое лицо подпадают под контроль? На те же 1500 евро мало что ценного можно приобрести — если машину, то только, извините, с автомобильного шрота. Поскольку в стране сделки с наличными разрешены в размере до 7000 евро, то было бы логично и "брать на карандаш" тех, кто снимает со счета свыше 7000 евро.

Что же касается взноса наличных, то и здесь логичнее было бы повысить минимальный порог. Извините, но 750 евро при нынешней инфляции — это уже не та сумма, по поводу которой должны "волноваться" проверяющие.

Примечательно, что ассоциация финансовой отрасли, которая объединяет самые крупные банки, уже приблизительно подсчитала, информацию о каком количестве лиц будут получать контролирующие органы: "при определении сделки по взносу наличных денег, начиная с 750 евро, в течение одного месяца Служба финразведки и СГД получат информацию примерно о 28 000 физических лицах, уплативших взносы наличными в размере около 43 млн евро, и примерно о 18 000 юридических лицах, которые внесли взносы на счета кредитных учреждений примерно 83 млн евро.

В свою очередь, при определении сделки по выплате наличных денег начиная с 1500 евро в течение месяца в пороговые декларации была бы включена информация о 3769 физических лицах, осуществивших выплаты в размере 23 млн евро, и 540 юридических лицах, осуществивших выплаты наличных примерно в размере 60 млн евро."

А если завтра ЧП?

Несколько латвийцев, участвовавших в общественном обсуждении на сайте Госканцелярии, не смогли сдержать эмоций и констатировали, что Латвия постепенно превращается в полицейское государство. Цель — контролировать все доходы и в итоге вынудить всех перейти только на безналичный расчет.

По мнению простых латвийцев, это не только противоречит демократическим принципам, но и не отвечает нынешней обстановке в мире — в условиях военной угрозы или хотя бы киберугрозы, государство, наоборот, должно поощрять использование жителями наличных средств. Как будут осуществляться платежи в случае энергетического кризиса или другого техногенного ЧП?

Впрочем, едва ли эти аргументы остановят продвижение поправок к правилам Кабмина в первоначальном виде. Скорее всего, поправки будут утверждены правительством еще этим летом.