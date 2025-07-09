Израиль хочет усилить отношения с Латвией. Обещают помочь с безопасностью на границе

Израиль рассматривает Латвию как своего естественного союзника в этом регионе мира и поэтому стремится активизировать двусторонние отношения, заявил в интервью агентству LETA министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который в начале июля посетил Латвию с визитом.

Он отметил, что Латвия, другие балтийские страны и Израиль разделяют схожие основные ценности. Балтийские страны — независимые, гордые и небольшие государства, которые также сталкиваются с потенциальными угрозами.

"Я считаю, что наше стремление укреплять отношения между нашими странами очевидно. Через месяц после моего визита Латвию посетит и президент Израиля. Возможно, в прошлом латвийские чиновники чаще бывали в Израиле, чем израильтяне в Латвии, но сейчас мы активно работаем над тем, чтобы сбалансировать эти отношения", — сказал Саар.

Он подчеркнул укрепляющееся в последние годы сотрудничество между Латвией и Израилем в сфере безопасности. Саар также видит потенциал в развитии экономических связей. Дипломатические отношения между двумя странами он охарактеризовал как хорошие, отметив наличие постоянного диалога, а свои личные отношения с министром иностранных дел Латвии Байбой Бражей ("Новое Единство") назвал очень тёплыми и дружескими.

"С Латвией, Литвой и Эстонией мы обсуждаем вызовы в области безопасности и обороны. В определённом смысле можно сказать, что страны восточной части Европы по ряду причин воспринимают геополитическую ситуацию более реалистично, чем страны западной части континента. Поэтому для меня очень важно быть здесь и обсуждать эти вопросы с латвийскими должностными лицами", — отметил Саар.

Министр иностранных дел Израиля сообщил, что основное сотрудничество сосредоточено в области безопасности и обороны, и за последние годы оно значительно усилилось.

"Я считаю, что у нас очень развитые системы обороны и безопасности, которые могут помочь Латвии укрепить её собственную безопасность. Их эффективность была доказана и в ходе нашей операции против Ирана, поэтому они могут быть полезны и Латвии. Сотрудничество между предприятиями этой сферы в наших странах начало активно развиваться сразу после начала войны в Украине. Надеюсь, оно продолжит углубляться и в будущем", — сказал Саар агентству LETA.

Отвечая на вопрос о возможностях использования латвийской стороной израильского опыта, глава израильского МИД выделил большую практику Израиля в отражении кибератак, что также важно для стран Балтии. Израиль обладает значительным опытом в сфере чрезвычайных ситуаций, в подготовке гражданского общества к кризисам, в борьбе с терроризмом, а также в вопросах здравоохранения. Эти и другие темы израильтяне обсуждают и с латвийскими партнёрами.

"Мы пригласили министра внутренних дел Латвии Рихарда Козловскиса ("Новое Единство") посетить Израиль, где он сможет обсудить вопросы пограничной безопасности, например, касающиеся границы между Беларусью и Латвией — как предотвратить нелегальную иммиграцию. В этих вопросах у Израиля большой опыт, и наши страны активно сотрудничают и консультируются. Я приехал, чтобы углубить это сотрудничество. В продолжение процесса после моего визита Израиль посетят не только министр внутренних дел, но и министр иностранных дел Латвии", — указал Саар.

Он добавил, что серьёзных неурегулированных вопросов между странами практически нет — ведётся лишь работа по урегулированию вопроса двойного гражданства.

Министр также подчеркнул, что Израиль хочет укреплять не только связи между правительствами, но и между народами. "У нас есть значительная еврейская община, выходцы из Латвии. У них тёплые чувства к Латвии. Некоторые прибыли во времена СССР, в начале 70-х годов, другие — после распада Советского Союза. Таким образом, между Латвией и Израилем существует человеческий мост. Я лично знаком с некоторыми евреями, приехавшими из Латвии, и они её очень любят", — сказал министр иностранных дел Израиля.

Саар пожелал людям в Латвии мира, но также добавил: "Чтобы был мир, нужно быть хорошо подготовленными".