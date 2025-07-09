Baltijas balss logotype

Решился вопрос с парадными саблями. Их все же купят? 2 1426

Политика
Дата публикации: 09.07.2025
BB.LV
Решился вопрос с парадными саблями. Их все же купят?
ФОТО: LETA

Министерство обороны не будет проводить новый тендер на закупку сабель, поскольку в наличии имеется достаточное количество этого атрибута для выпускников Национальной академии обороны, сообщает LETA.

В Минобороны агентству пояснили, что командующий Национальными вооружёнными силами принял решение продолжать традицию вручения сабель новым офицерам — лейтенантам — после успешного окончания Академии обороны.

В настоящее время количество сабель достаточно, чтобы вручать их новым лейтенантам в ближайшие годы, поэтому необходимости в новом тендере нет. Будут использоваться сабли, приобретённые в рамках предыдущих закупок и находящиеся в резерве.

Одновременно завершается закупка держателей для сабель — планируется приобрести только такое количество, которое позволит укомплектовать уже имеющиеся в запасе экземпляры.

До дальнейшего распоряжения, в соответствии с решением командующего НВС, сабли не будут вручаться офицерам, находящимся на службе или в резерве.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы Министерство обороны планировало потратить в общей сложности 900 000 евро на приобретение парадных сабель для офицеров Национальных вооружённых сил. После того как эта информация появилась в публичном пространстве, в апреле министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») поручил приостановить планирование закупки парадных сабель.

Министр тогда подчеркнул, что сумма, предусмотренная на закупку сабель, несоразмерна, поэтому планирование закупки следует приостановить, тщательно всё оценить и пересмотреть спецификации, объёмы, а также категории офицеров, которым предполагается вручать сабли.

Как уже писала LETA, в предыдущие годы были заключены контракты на поставку таких атрибутов на сотни тысяч евро.

Традиция вручения сабель была основана в 1920 году, и их вручает Президент государства.

Читайте нас также:
#нвс
7
0
0
1
1
4

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    9-го июля

    Надо выпускникам,помимо сабель,вручать и боевую кобылу,потому как сабли и лошадь вполне совместимые понятия,поэтому надо закупить лошадок на пару миллионов евро для начала.Денег же на оборону немеряно. А как мо́жно напугать врага дикой кавалерийской атакой с радужными флагами наперевес и шашкою наголо?!😂

    44
    4
  • Д
    Дед
    Aleks
    9-го июля

    И велосипед, как же они в современных условиях латвийской армии воевать будут?

    34
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 485
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 14
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 17
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 26
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 30
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 43
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 50
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 14
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 17
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео