Решился вопрос с парадными саблями. Их все же купят?

Министерство обороны не будет проводить новый тендер на закупку сабель, поскольку в наличии имеется достаточное количество этого атрибута для выпускников Национальной академии обороны, сообщает LETA.

В Минобороны агентству пояснили, что командующий Национальными вооружёнными силами принял решение продолжать традицию вручения сабель новым офицерам — лейтенантам — после успешного окончания Академии обороны.

В настоящее время количество сабель достаточно, чтобы вручать их новым лейтенантам в ближайшие годы, поэтому необходимости в новом тендере нет. Будут использоваться сабли, приобретённые в рамках предыдущих закупок и находящиеся в резерве.

Одновременно завершается закупка держателей для сабель — планируется приобрести только такое количество, которое позволит укомплектовать уже имеющиеся в запасе экземпляры.

До дальнейшего распоряжения, в соответствии с решением командующего НВС, сабли не будут вручаться офицерам, находящимся на службе или в резерве.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы Министерство обороны планировало потратить в общей сложности 900 000 евро на приобретение парадных сабель для офицеров Национальных вооружённых сил. После того как эта информация появилась в публичном пространстве, в апреле министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») поручил приостановить планирование закупки парадных сабель.

Министр тогда подчеркнул, что сумма, предусмотренная на закупку сабель, несоразмерна, поэтому планирование закупки следует приостановить, тщательно всё оценить и пересмотреть спецификации, объёмы, а также категории офицеров, которым предполагается вручать сабли.

Как уже писала LETA, в предыдущие годы были заключены контракты на поставку таких атрибутов на сотни тысяч евро.

Традиция вручения сабель была основана в 1920 году, и их вручает Президент государства.