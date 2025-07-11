Потому ведомствам в весьма срочном порядке — до 22 июля — предлагается согласовать специальный Закон о фонде обороны и безопасности государства. "Чтобы обеспечить финансирование развития военных возможностей и гражданской обороны Латвийской Республики", — гласит его 1–я статья.

"Накапливающий денежные средства финансовый инструмент"

Таким образом описывается концепция Фонда в законопроекте, который предполагается запустить с первого дня будущего года. Сия оборонная кубышка "состоит из счета пожертвований и подарков в Государственной кассе".

"Если планируемое использование фонда превышает календарный год, порядок накопления, использования и надзора средств фонда определяет Кабинет министров". Подчеркнуть последнее особо важно — ведь, по нормативам ЕС, бюджетные средства можно расходовать строго в определенный срок и на назначенные цели. А тут, получается, у нас образуют специальную военную казну!

Но и денежка налогоплательщиков в Фонд поступать будет исправно. "Средства государственного бюджета, присвоенные из общих доходов", станут зачислять в Фонд наряду с пожертвованиями физических и юридических лиц; целевыми дотациями Европейского союза и прочих международных финансовых инструментов; прочих источников финансирования.

Для Фонда создадут особую программу, включающую в себя:

Развитие Национальных вооруженных сил для обеспечения требований государственной обороны и целей развития возможностей НАТО.

Укрепление всеобъемлющей государственной обороны, развивая гражданскую оборону, систему кризисного управления, внутреннюю безопасность, кибербезопасность и безопасность государственной границы.

Проекты военной мобильности и инфраструктуры двойного назначения, военной поддержки Украины.

Что особо отмечается в статье 5–й Закона, Фондом будет командовать не военное ведомство — а Министерство финансов. Последнее тем самым приобретает дополнительный аппаратный рычаг — именно ведомство Арвилса Ашераденса ("Новое Единство") сможет решать, что и сколько давать Министерству обороны (руководимому Андрисом Спрудсом из "Прогрессивных"), либо Министерству внутренних дел (во главе с Рихардсом Козловскисом из "Нового Единства").

Силовики, используя средства, должны будут идти на поклон в Минфин с отчетом раз в полгода. Ну а правительство сможет раз в год давать Сейму отчет об использовании денег, тем самым чистить свои политические перышки. Очень актуально в связи с постоянным перетягиванием одеяла внутри братской коалиции…

"Принимая во внимание ситуацию безопасности в регионе"

Таким вот тезисом в аннотации объясняется введение с 2026 года оборонных расходов в 5% от ВВП и создание специального Фонда. Без него, видите ли, нельзя будет "обеспечить стабильное, прозрачное и долгосрочно прогнозируемое финансирование развития возможностей обороны государства и укрепление устойчивости общества".

Между тем, если уж говорить о Балтийском регионе, то наибольший инфошум тут создают наши ближайшие соседи. Так, в интервью Radio Polska на русском языке ветеран Вооруженных сил Украины, бывший российский гражданин Антон Мулкахайнен, заявил:

"Всего в Эстонии 300 тысяч русских. Но среди них 80 тысяч — граждане Российской Федерации. А это потенциальный мобилизационный ресурс, но об этом почему–то мало говорят.

В Латвии 460 тысяч русскоязычного населения, 110 тысяч из них не являются гражданами Латвии. Это тоже потенциальный ресурс, чтобы забрить в солдаты этих людей. В результате возможной агрессии Российской Федерации против четырех стран - Балтии и Финляндии, больше всего пострадает Эстония. Эта операция, по моему мнению, будет проходить одновременно сразу против нескольких стран. Помощь очень трудно ждать, даже считая пятую статью договора НАТО. С двух сторон Российская Федерация может захватить северо–восточную часть Эстонии. Ударят из Калининграда и со стороны Беларуси. Я думаю, что там завяжется серьезная драка".

Замечательная логика: Россия собирается захватить государства Балтии, чтобы мобилизовать их население (но отчего–то только русскоязычное — а с чего бы прочим делать льготы?), дабы, вероятно, двигаться потом на Польшу. Ну а потом, вероятно, по заветам Тухачевского и Троцкого: "Даешь Варшаву, даешь Берлин!"

В реальности же, как заявил в прошлом месяце командующий НВС ЛР генерал–майор Каспарс Пуданс, военное строительство РФ "пока… рисков для нас не проявляет, ибо до сих пор уже в нашем приграничье были Псковская дивизия, база в Острове".

Вот и все, чем обладают россияне рядом с Латвией и Эстонией, прочие же силы переброшены в Украину. Так что военизация нашей экономики и жизни вообще в первую очередь ударит по собственному населению…

Балтийский фронт

В проекте протокольного решения Кабинета министров пунктом 2–м значится: "Министерству финансов создать и определить порядок… какие налоги и какая часть этих налогов будет направляться в бюджетную программу "Фонд обороны и безопасности". Таким образом, власти не исключают специальных фискальных решений для обороны!

Здесь Латвия старается нагнать соседей, которые уже озвучили подобный подход.

Литва. Министр финансов этой страны Римантас Шаджюс ранее заявил, что доходы от повышения налогов будут направлены на оборонные нужды. Это будет закреплено поправками к Закону о Фонде обороны, которые представят вместе с изменениями в налоговом законодательстве.

Литовский Фонд обороны был создан в прошлом году, когда предыдущее правительство уже повышало налоги для увеличения финансирования военной сферы. Литва планирует в ближайшие пять лет направлять на оборону 5–6% ВВП, чтобы ускорить развитие армейской дивизии. По словам Шаджюса, для значительного увеличения оборонного бюджета потребуются заимствования, а единственным стабильным источником их погашения станут более высокие налоговые поступления. Он подчеркнул, что усиленное финансирование обороны — необходимо для безопасности страны!

Эстония. Эта страна вводит налог на оборону, который создается из:

— дополнительных 2% НДС, что с 01.07.2025 увеличило его до 24%;

— дополнительных 2% подоходного налога на доход физических лиц, начиная с 2026 г.;

— 2% налога на прибыль предприятий (за исключением недоходных обществ) и постоянных мест деятельности иностранных предприятий, начиная с 2026 г.

Налог вводится сроком на 3 года, и с юрлиц его станут взимать — авансом, исходя из отчета за прошлый год. Предполагается, что следующая правительственная коалиция будет решать судьбу данного нововведения.

Латвия. Разумеется, в Латвии вероятны свои, национальные, особенности оборонного налогообложения — скорее всего, мы узнаем о них не позже сентября, когда обрисуются контуры бюджета–2026. Ну а пока ведомство А. Ашераденса хранит их как зеницу ока!