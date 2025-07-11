Просто очень нужны деньги! Правящую коалицию Латвии разрывают идеи, как свести концы с концами

Разногласия между правящими — обыденное явление. Все–таки у каждой партии есть своя идеология, свои избиратели, свои представления о путях решения тех или иных проблем. Понятно, что разногласия за почти два года работы правительства Силини были и внутри нынешней правящей коалиции.

Принципиальные разногласия

Однако кажется, что на этой неделе разногласия впервые за два года стали столь серьезными, столь принципиальными. Ведь в их основе — фундаментальный вопрос государственной собственности!

Напомним: скандал в коалиции и за ее пределами вызвал план Минфина вывести на биржу, то есть отдать на частичную приватизацию, и те стратегические госпредприятия, которые по ныне действующему законодательству НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИВАТИЗАЦИИ. В их числе и "Латвэнерго", и "Латвияс валстс межи", и "Латвияс пастс"…

Возникает закономерный вопрос: а как вообще такой документ мог появиться на белый свет без предварительного обсуждения внутри коалиции?! Ответ на него, как ни странно, дается в самом этом документе Минфина.

Авторы документа ссылаются на протокольное решение правительства от 13 мая 2025 года, которое гласит: "В качестве одной из мер по уменьшению государственного брутто–долга установить отчуждение в публичном предложении миноритарной доли государственных обществ капитала, составляющей не менее 10%, до 2029 года, в том числе в отношении тех коммерческих государственных обществ капитала, в отношении которых в соответствии с нормативным регулированием установлен запрет на приватизацию. Министерству финансов до 30 июня 2025 года внести на рассмотрение Кабинета министров предложения о дальнейших действиях по реализации задачи, установленной настоящим пунктом, в том числе в отношении внесения изменений в нормативные акты об отмене запрета на приватизацию".

Сами же голосовали за

В переводе на простой язык это означает, что два месяца назад правительство, в заседании которого участвовали министры от всех коалиционных сил, само поручило Минфину подготовить предложения по выводу на биржу в том числе и тех предприятий, которые ни полностью, ни даже частично отдавать на приватизацию запрещено!

Это значит, что все правящие политики знали: необходимо будет поменять законы с тем, чтобы акции и "Латвэнерго", и "Латвияс валстс межи" и других госпредприятий можно было бы котировать на бирже.

Как известно, на этой неделе, когда соответствующий информационной доклад Минфина появился в публичном пространстве, бунт на корабле, в частности, подняли зеленые крестьяне. А министр земледелия от Союза зеленых и крестьян Армандс Краузе вчера выступил очень жестко: я категорически против приватизации этого предприятия. Это просто невозможно — приватизация государственного леса!" — подчеркнул министр, выразив уверенность, что и в Сейме не поддержат продажу LVM части акций в публичном предложении.

"Я не могу представить, при каких обстоятельствах депутаты хотели бы продать такое стратегически очень важное и зарабатывающее предприятие", — подчеркивает Краузе, добавляя, что не могут быть проданы и другие стратегически важные государственные предприятия, в том числе АО "Латвэнерго".

Почему же об этом господин Краузе открыто не заявил на заседании правительства 13 мая или сразу после него? Вероятно, это связано с тем, что и Краузе, и другие политики полагали: поскольку вывод госпредприятий на биржу планируется "не завтра к обеду", до 2029 года, то нет смысла и пороть горячку. До 2029 года много воды утечет: и выборы парламентские пройдут, и правительство сменится и, возможно, еще ни один раз…

Наркоман с маминой брошкой

Примечательно, что на упомянутом заседании правительства совершенно откровенно была названа и причина необходимости начать частичную приватизации народной собственности — уменьшение госдолг.

Да, госдолг продолжает расти, и весьма стремительно: если в 2021–м году он составлял всего 45% от ВВП, то нынче он уже приближается к 49% от ВВП или в денежном выражении — он уже превысил 20 миллиардов евро! Основную сумму, конечно, можно перекредитовать, но проценты–то по кредитам нужно платить ежемесячно! В следующем году только обслуживание госдолга обойдется почти в 600 миллионов евро! А ведь придется еще плодить долги — планируется взять кредиты в размере до 1,5% от ВВП на увеличение оборонного бюджета. За пять месяцев этого года общий дефицит бюджета составил 757 миллионов, то есть мы на 18% потратили больше, чем заработали.

А тут еще и продолжающаяся рецессия в экономике! Понятно, что если и дальше так будут обстоять дела в экономике и финансах, то соблазн "распродать" государственное добро повысится.

Так или иначе, но о создавшейся ситуации вокруг частичной приватизации госпредприятий партнеры по власти будут очень серьезно говорить на ближайшем коалиционном совете 14 июля. Едва ли, конечно, эти разногласия приведут к правительственному кризису, но ясно, что правительство уже не столь стабильно, каким казалось еще пару месяцев назад.

Наверное, правы те оппозиционные политики и эксперты, которые считают, что в правительстве просто нет идей, как можно заработать больше денег в казну, поэтому власти и берутся "за самое простое" — распродажу имущества.

Евродепутат Вилис Криштопанс даже сравнил эти действия правительства с повадками наркомана, который в поисках денег для покупки дозы уже готов вынести из квартиры и продать мамину брошку и свои личные вещи.