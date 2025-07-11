Baltijas balss logotype

Просто очень нужны деньги! Правящую коалицию Латвии разрывают идеи, как свести концы с концами 8 2441

Политика
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
Просто очень нужны деньги! Правящую коалицию Латвии разрывают идеи, как свести концы с концами
ФОТО: Valsts kanceleja

Разногласия между правящими — обыденное явление. Все–таки у каждой партии есть своя идеология, свои избиратели, свои представления о путях решения тех или иных проблем. Понятно, что разногласия за почти два года работы правительства Силини были и внутри нынешней правящей коалиции.

Принципиальные разногласия

Однако кажется, что на этой неделе разногласия впервые за два года стали столь серьезными, столь принципиальными. Ведь в их основе — фундаментальный вопрос государственной собственности!

Напомним: скандал в коалиции и за ее пределами вызвал план Минфина вывести на биржу, то есть отдать на частичную приватизацию, и те стратегические госпредприятия, которые по ныне действующему законодательству НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИВАТИЗАЦИИ. В их числе и "Латвэнерго", и "Латвияс валстс межи", и "Латвияс пастс"…

Возникает закономерный вопрос: а как вообще такой документ мог появиться на белый свет без предварительного обсуждения внутри коалиции?! Ответ на него, как ни странно, дается в самом этом документе Минфина.

Авторы документа ссылаются на протокольное решение правительства от 13 мая 2025 года, которое гласит: "В качестве одной из мер по уменьшению государственного брутто–долга установить отчуждение в публичном предложении миноритарной доли государственных обществ капитала, составляющей не менее 10%, до 2029 года, в том числе в отношении тех коммерческих государственных обществ капитала, в отношении которых в соответствии с нормативным регулированием установлен запрет на приватизацию. Министерству финансов до 30 июня 2025 года внести на рассмотрение Кабинета министров предложения о дальнейших действиях по реализации задачи, установленной настоящим пунктом, в том числе в отношении внесения изменений в нормативные акты об отмене запрета на приватизацию".

Сами же голосовали за

В переводе на простой язык это означает, что два месяца назад правительство, в заседании которого участвовали министры от всех коалиционных сил, само поручило Минфину подготовить предложения по выводу на биржу в том числе и тех предприятий, которые ни полностью, ни даже частично отдавать на приватизацию запрещено!

Это значит, что все правящие политики знали: необходимо будет поменять законы с тем, чтобы акции и "Латвэнерго", и "Латвияс валстс межи" и других госпредприятий можно было бы котировать на бирже.

Как известно, на этой неделе, когда соответствующий информационной доклад Минфина появился в публичном пространстве, бунт на корабле, в частности, подняли зеленые крестьяне. А министр земледелия от Союза зеленых и крестьян Армандс Краузе вчера выступил очень жестко: я категорически против приватизации этого предприятия. Это просто невозможно — приватизация государственного леса!" — подчеркнул министр, выразив уверенность, что и в Сейме не поддержат продажу LVM части акций в публичном предложении.

"Я не могу представить, при каких обстоятельствах депутаты хотели бы продать такое стратегически очень важное и зарабатывающее предприятие", — подчеркивает Краузе, добавляя, что не могут быть проданы и другие стратегически важные государственные предприятия, в том числе АО "Латвэнерго".

Почему же об этом господин Краузе открыто не заявил на заседании правительства 13 мая или сразу после него? Вероятно, это связано с тем, что и Краузе, и другие политики полагали: поскольку вывод госпредприятий на биржу планируется "не завтра к обеду", до 2029 года, то нет смысла и пороть горячку. До 2029 года много воды утечет: и выборы парламентские пройдут, и правительство сменится и, возможно, еще ни один раз…

Наркоман с маминой брошкой

Примечательно, что на упомянутом заседании правительства совершенно откровенно была названа и причина необходимости начать частичную приватизации народной собственности — уменьшение госдолг.

Да, госдолг продолжает расти, и весьма стремительно: если в 2021–м году он составлял всего 45% от ВВП, то нынче он уже приближается к 49% от ВВП или в денежном выражении — он уже превысил 20 миллиардов евро! Основную сумму, конечно, можно перекредитовать, но проценты–то по кредитам нужно платить ежемесячно! В следующем году только обслуживание госдолга обойдется почти в 600 миллионов евро! А ведь придется еще плодить долги — планируется взять кредиты в размере до 1,5% от ВВП на увеличение оборонного бюджета. За пять месяцев этого года общий дефицит бюджета составил 757 миллионов, то есть мы на 18% потратили больше, чем заработали.

А тут еще и продолжающаяся рецессия в экономике! Понятно, что если и дальше так будут обстоять дела в экономике и финансах, то соблазн "распродать" государственное добро повысится.

Так или иначе, но о создавшейся ситуации вокруг частичной приватизации госпредприятий партнеры по власти будут очень серьезно говорить на ближайшем коалиционном совете 14 июля. Едва ли, конечно, эти разногласия приведут к правительственному кризису, но ясно, что правительство уже не столь стабильно, каким казалось еще пару месяцев назад.

Наверное, правы те оппозиционные политики и эксперты, которые считают, что в правительстве просто нет идей, как можно заработать больше денег в казну, поэтому власти и берутся "за самое простое" — распродажу имущества.

Евродепутат Вилис Криштопанс даже сравнил эти действия правительства с повадками наркомана, который в поисках денег для покупки дозы уже готов вынести из квартиры и продать мамину брошку и свои личные вещи.

Читайте нас также:
#бюджет #коалиция #правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
17
0
0
2
1
2

Оставить комментарий

(8)
  • Д
    Дед
    12-го июля

    Референдум решил, что Латвэнерго не может быть приватизировано. Референдум это закон, который может отменить только референдум. Хотя нарушать законы в Латвии,это в порядке вещей. Только тот, кто купит акции пусть подумает, насколько будет законна продажа.

    12
    2
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Надо конфисковать имущество россиян в Латвии.

    2
    27
  • Д
    Дед
    Luka Senka
    12-го июля

    Истинный латыш- конфисковать и украсть.

    20
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Luka Senka
    12-го июля

    Редактор, ты почему провокатора не удаляешь? А?

    9
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го июля

    Может воровать меньше надо и по хуторам растаскивать?

    26
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    12-го июля

    Уж лучше бы у вас дупло ваше разорвало! От ваших недалёких идей!

    38
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    12-го июля

    Лучшее бы у нас дуло ваше разорвало!

    8
    3
  • A
    Aleks
    11-го июля

    Так было и в Аргентине в 1973,когда чужая власть стала распродавать госпредприяти,но тогда на помощь пришла армия,а тут кто придет,если армия давно под контролем Розенблюмсов?!👽

    41
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 485
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 15
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 19
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 30
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 32
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 44
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 54
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 15
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 19
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 30

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео