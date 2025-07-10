Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии

Попытка запустить процесс частичной «приватизации» стратегических предприятий вызвала настоящий взрыв внутри правящей коалиции. Чего же на самом деле добивалось министерство финансов?

«Безобидный» доклад оказался бомбой!

Это на улице, несмотря на разгар лета, непривычно свежо, а в правительстве… ну очень жарко! Об этом вольно или невольно позаботилось министерство финансов, направив на рассмотрение других министерств и неправительственных организаций 40-страничный документ под, на первый взгляд, безобидным названием ««О предложениях по развитию рынка капитала и государственных обществах капитала и обществах капитала самоуправлений, направляемых для первоначального публичного предложения».

Но на поверку оказалось, что это не просто очередное «творческое произведение» бюрократов, а… настоящая политическая бомба! Ведь в этом документе эксперты минфина всерьез анализировали возможность вывода на биржу ключевых государственных предприятий - “Latvenergo”, “Latvijas Pasts”, “Latvijas valsts meži”, “Augstsprieguma tīkli”!

После появления новости о планах вывести на биржу те или иные стратегически важные госпредприятий в социальных сетях случился взрыв — известные блогеры, журналисты и политическая оппозиция обвинила правительство в попытке провести скрытую приватизации госпредприятий и прежде всего - «Латвэнерго», - продажа которого была фактически запрещена всенародным голосованием.

До референдума, правда, дело не дошло: было собрано необходимое количество подписей граждан ЛР за законопроект о запрете приватизации «Латвэнерго» и Сейм, чтобы не доводить дело до референдума, тут же принял этот народный законопроект.

Это произошло ровно 25 лет назад! И вот теперь чиновники предлагают пренебречь волей народа?

Грозят вывести людей на улицу

«Если правительство действительно решит нарушить волю народа и начнет приватизацию народных предприятий, то придется уже выводить людей на улицу!» - грозно предупредил на днях лидер оппозиционной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс.

Понимая, какой может быть реакция избирателей на эту «приватизацию», роль внутренней оппозиции решили сыграть «зеленые крестьяне». Вчера они выступили с непривычно жестким для коалиционной партии заявлением, потребовав от министра финансов Арвила Ашераденса («Новое Единство») объяснений уже на ближайшем заседании коалиционного совета.

«Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) выступает категорически против намерения Министерства финансов продать на бирже часть стратегически важных для Латвии предприятий - «Латвэнерго» и «Latvijas Valsts meži» - и на следующей неделе на заседании Совета по сотрудничеству предложит ответственному министру разъяснить идею распродажи народной собственности.

СЗК акцентирует внимание на том, что «Латвэнерго» как один из ведущих торговцев и производителей энергии в странах Балтии является существенно важным предприятием не только для народного хозяйства Латвии, но и в контексте безопасности. СЗК не поддержит любые инициативы внести изменения в Закон об энергетике, которые определяют, что «Латвэнерго» как государственный важный объект народного хозяйства не подлежит приватизации и все его акции являются собственностью государства.

«Latvijas Valsts meži», управляющая и обслуживающая 1,62 млн га земли, в том числе 1,59 млн га лесной земли, и реализующая интересы государства в лесу, также определена законом как неприватизируемое предприятие.

СЗК считает, что принять решение о возможной приватизации стратегически важных предприятий страны можно было бы только путем референдума, призвав людей Латвии высказать их мнение.

СЗК выражает недоумение по поводу предложений возглавляемого партией «Новое Единство» Минфина относительно распродажи госпредприятий, и призывает министра финансов А.Ашераденса в ближайшее время выступить со своим разъяснением СЗК и общественности, чтобы развеять все опасения», - говорится в заявлении одной из правящих партий.

Законы не позволяют

Справедливости ради заметим, что и министр финансов, и другие видные деятели «Нового Единства» давно говорили о своем желании вывести на некоторые государственные и крупные муниципальные предприятия.

По мнению лидеров премьерской партии, это возможность убить сразу трех зайцев — и активизировать балтийскую биржу, и заработать деньги в госказну, и привлечь стратегических инвесторов, повысив тем самым ликвидность (капитализацию) госпредприятий.

Правда, всякий раз, говоря об этой идее, и министр финансов, и премьер добавляли, что «Латвэнерго» и другие предприятия стратегического значения на биржу выводиться не будут. Примечательно, что и сами авторы информационного сообщения в этом документе признают: согласно действующего законодательства, акции «Латвэнерго», «Латвияс валстс межи», «Латвияс пастс», Латвийского государственного телерадио центра и даже акции «Латвияс лото» не могут быть отчуждены ни полностью, ни даже частично!

Таким образом, без изменения в законах никакого вывода акций на биржу или даже эмиссии акций (выпуска дополнительных акций — поясн.авт.) быть не может! Неясно тогда, зачем вообще эти предприятия было «трогать»? Чтобы умышленно вызвать политический скандал? Или это был такой зондаж почвы — мол, как общественность и политические круги отреагируют?

Просто очень нужны деньги

Так или иначе, но очевидно, что о выводе госпредприятий на биржу, то есть о частичной приватизации, политики и чиновники заговорили не от хорошей жизни. Государству катастрофически не хватает денег — экономика стагнирует, инвесторы не спешат вкладываться в приграничную с Россией страну, а тут еще и необходимо резко увеличить ассигнования на военные нужды…

Очевидно, что разразившийся скандал вынудит премьера на время отложить идею даже анализировать вывод стратегических предприятий на биржу.

Максимум на что будет готово правительство, так это дать зеленый свет — и то лишь после выборов в Сейм, - на первичное публичное предложение (вывод акций на биржу), - трех предприятий: airBaltic, чистильщиков дорог «Латвияс аутоцелю устуретайс» и домоуправления «Ригас наму парвалдниекс».