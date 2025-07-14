Заколдованный дом: в Риге опять никто не купил конфискованную собственность Москвы

Сегодня на торгах госпредприятие «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) вновь предложило всем желающим приобрести Дом Москвы на улице Марияс в Риге. Однако желающих вновь не нашлось.

Упорное VNĪ уже почти год пытается продать Дом Москвы по стартовой цене 2,142 миллиона евро. Однако на аукцион опять не было подано ни одной заявки.

Недвижимость на ул. Марияс, 7 включает земельный участок площадью 966 квадратных метров и расположенное на нём здание. Пятиэтажное здание, включающее также один подземный этаж, имеет общую площадь 4482,4 квадратных метра.

Аукцион безрезультатно завершился сегодня в понедельник в 13:00.

Согласно распоряжению Кабинета министров от 28 марта 2024 года, VNĪ поручено выставить данное недвижимое имущество на торги, поэтому предприятие продолжает организовывать аукционы.

Ранее VNĪ признавалось, что продажа может быть сложной и затяжной. Однако ослушаться правительственного приказа на госпредприятии не решились.

На первых торгах, завершившихся в сентябре 2024 года, Дом Москвы предлагался к покупке по стартовой цене 3,57 миллиона евро. Затем цена была снижена на 20%, и объект повторно выставлялся за 2,856 миллиона евро, а позже — в декабре 2024 года — цена опустилась до 2,499 миллиона евро. Однако и тогда покупатели не нашлись.

На торгах, завершившихся 24 февраля, 17 апреля и 26 мая 2025 года, объект предлагался по стартовой цене 2,142 миллиона евро. 11 января 2024 года Сейм в окончательном чтении принял закон, в соответствии с которым так Дом Москвы подлежал передаче в государственную собственность.

В Сейме заявили, что в Доме Москвы под прикрытием культурных мероприятий и кружков по интересам осуществлялась политическая деятельность, угрожающей национальной безопасности Латвии. Также преследовалась цель ликвидировать Дом Москвы как «бренд» политики соотечественников России и устранить угрозу латвийской государственности и национальной безопасности.

26 марта 2024 года правительство приняло решение передать Дом Москвы в собственность Министерства финансов.

Предполагалось, что вырученные на торгах средства будут направлены на поддержку Украины.

Правительство Москвы получило в свою собственность здание в Риге в обмен на московское здание, которое было передано государственному предприятию «Латвийские железные дороги». Официальное открытие Дома Москвы состоялось 28 мая 2004 года.