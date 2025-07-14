Baltijas balss logotype

Заколдованный дом: в Риге опять никто не купил конфискованную собственность Москвы 11 1926

Дата публикации: 14.07.2025
BB.LV
Заколдованный дом: в Риге опять никто не купил конфискованную собственность Москвы

Сегодня на торгах госпредприятие «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) вновь предложило всем желающим приобрести Дом Москвы на улице Марияс в Риге. Однако желающих вновь не нашлось.

Упорное VNĪ уже почти год пытается продать Дом Москвы по стартовой цене 2,142 миллиона евро. Однако на аукцион опять не было подано ни одной заявки.

Недвижимость на ул. Марияс, 7 включает земельный участок площадью 966 квадратных метров и расположенное на нём здание. Пятиэтажное здание, включающее также один подземный этаж, имеет общую площадь 4482,4 квадратных метра.

Аукцион безрезультатно завершился сегодня в понедельник в 13:00.

Согласно распоряжению Кабинета министров от 28 марта 2024 года, VNĪ поручено выставить данное недвижимое имущество на торги, поэтому предприятие продолжает организовывать аукционы.

Ранее VNĪ признавалось, что продажа может быть сложной и затяжной. Однако ослушаться правительственного приказа на госпредприятии не решились.

На первых торгах, завершившихся в сентябре 2024 года, Дом Москвы предлагался к покупке по стартовой цене 3,57 миллиона евро. Затем цена была снижена на 20%, и объект повторно выставлялся за 2,856 миллиона евро, а позже — в декабре 2024 года — цена опустилась до 2,499 миллиона евро. Однако и тогда покупатели не нашлись.

На торгах, завершившихся 24 февраля, 17 апреля и 26 мая 2025 года, объект предлагался по стартовой цене 2,142 миллиона евро. 11 января 2024 года Сейм в окончательном чтении принял закон, в соответствии с которым так Дом Москвы подлежал передаче в государственную собственность.

В Сейме заявили, что в Доме Москвы под прикрытием культурных мероприятий и кружков по интересам осуществлялась политическая деятельность, угрожающей национальной безопасности Латвии. Также преследовалась цель ликвидировать Дом Москвы как «бренд» политики соотечественников России и устранить угрозу латвийской государственности и национальной безопасности.

26 марта 2024 года правительство приняло решение передать Дом Москвы в собственность Министерства финансов.

Предполагалось, что вырученные на торгах средства будут направлены на поддержку Украины.

Правительство Москвы получило в свою собственность здание в Риге в обмен на московское здание, которое было передано государственному предприятию «Латвийские железные дороги». Официальное открытие Дома Москвы состоялось 28 мая 2004 года.

(11)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го июля

    Да уж, бывшая "ЖЕЛЕЗКА" и задаром никому не нужна. Как говорил в своё время О́тто Эдуа́рд Леопо́льд, граф фон Би́смарк-Шёнха́узен, фюрст фон Бисмарк, герцог цу Ла́уэнбург -- ❝ Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе. ❞

    4
    44
  • Д
    Дед
    14-го июля

    Русские всегда возвращаются за своей собственностью. (Кайзер) Купишь, у Латвии, отдашь, за дарма, России. Только, деньги выкинешь.

    116
    5
  • З
    Злой
    14-го июля

    Покупать ворованное......за это вроде статья есть.

    120
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го июля

    Дом Москвы был фактически украден у России. А что бывает за скупку краденого?

    109
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    14-го июля

    Ну,да,а вдруг придётся вернуть.

    75
    2
  • З
    Злой
    Тим Тим
    14-го июля

    Не вдруг, я придётся вернуть.

    64
    4
  • bt
    bory tschist
    14-го июля

    ... там всё провоняло портянкой

    3
    83
  • ТТ
    Тим Тим
    bory tschist
    14-го июля

    Ну хоть не салом с чесноком,как от вас воняет.

    97
    3
  • A
    Aleks
    14-го июля

    В Друскининкай,Литва работает санаторий ,,Белоруссия,,,где работают литовцы и который приносит неплохую прибыль,хотя что мешало закрыть под видом,,национальной безопасности,,,ведь там же под вывеской одни,бл..дь,агенты батьки Лукашенко...😂 А потом ищут идиоты латвийские деньги не найдя лучшего как душить латвийцев,которых ,как понимаю,они просто ненавидят ...А литовский Сейм и правительство все ж своих любит по своему,поэтому санаторий и работает.

    101
    3
  • З
    Злой
    Aleks
    14-го июля

    Если воспользуйтесь VPN и посмотрите страны под которыми вы заходите то увидите что все сайты которые т.н. запрещены у нас полностью разрешены в европе и сша.

    67
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    14-го июля

    Ищи дураков )))

    63
    2
