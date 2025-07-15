Еврокомиссар призывает страны Балтии создавать дроновый заслон

После того, как на прошлой неделе российский беспилотник "Гербера" прилетел на территорию Литвы из Беларуси, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призывает Литву и остальные страны Балтии создавать дроновый заслон и наладить массовое производство беспилотников.

"Это показывает, что возможность проникновения такого дрона на территорию Литвы существует. Готова ли Литва защищаться от таких дронов, есть ли у нее достаточные возможности? Этот вопрос остается без ответа", - сказал Кубилюс в программе "Темя дня" на телеканале LRT в понедельник.

"Поэтому я всегда призываю Литву и страны региона позаботиться о создании так называемого плана защиты восточной границы, плана физической защиты, прежде всего путем установки целого ряда физических заграждений на земле. (...) По моему мнению, такой план должен включать не только физическую границу, но и создание дронового заслона", - отметил еврокомиссар.

В мае прошлого года тогдашний министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились о создании так называемого дронового заслона, для которого будут использоваться беспилотные летательные аппараты для мониторинга участка границы, а также системы борьбы с дронами, которые позволят пресекать использование дронов враждебными странами для контрабанды и провокаций.

Однако по состоянию на начало марта этого года Литва и Эстония не получили финансирования от Европейского союза (ЕС) на этот проект.

По словам Кубилюса, признаков готовности Литвы и стран Балтии отражать возможные атаки дронов со стороны России "не слишком много".

"Поэтому сегодня нужно не столько производить дроны или закупать их и хранить на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро производить необходимое количество дронов для этого заслона. Я считаю, что Литва и страны Балтии должны иметь общую концепцию не только по возведению физического заграждения, но и по созданию дронового заслона, включая подготовку к их массовому производству", - сказал Кубилюс.