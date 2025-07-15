Baltijas balss logotype

Вейдемане сочувствует госслужащим — чёрной икры на их бутерброде станет на 10% меньше 3 936

Политика
Дата публикации: 15.07.2025
mixnews.lv
Вейдемане сочувствует госслужащим — чёрной икры на их бутерброде станет на 10% меньше
ФОТО: pixabay

Выступая в эфире передачи “Dienas personība ar Veltu Puriņu” на телеканале TV24, журналистка Элита Вейдемане резко высказалась о системе премий и доплат в госуправлении.

По её мнению, прежде чем говорить о наградах, чиновники должны сделать хоть что-то полезное для страны и общества.

«Я так ужасно сочувствую государственным служащим, которым придётся уменьшить слой чёрной икры на белом хлебе на целых 10 процентов. Это же трагедия! Даже не представляю, как они переживут этот удар», — язвительно заметила Вейдемане, комментируя предложения министерств по сокращению расходов.

Она также возмутилась самой идеей денежных бонусов: «Какие ещё премии, за что? За что им платить? Чтобы получать надбавки, нужно хоть что-то сделать на благо страны, на благо людей. А я, если честно, не вижу ни одного повода, по которому им вообще можно было бы назначать премии. Да ещё и эти неприлично высокие зарплаты. Это абсурд».

Критике подверглась и идея так называемой «заморозки» зарплат, которая на деле, по словам журналистки, вовсе не означает отказ от роста окладов, а лишь его откладывание.

«Всё это пустословие про “замораживание” зарплат — не более чем болтовня», — резко заявила Вейдемане. — «Посмотрите: как только наступит 1 января, мы снова увидим повышение окладов у депутатов, министров, советников. Всё как всегда».

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    15-го июля

    ,,С утра саду буткрброд-сразу мысль:А как народ?И икра не лезет в горло,и компот не льется в рот,,(Филатов)😀 Ничего нового...

    21
    2
  • A
    Aleks
    Aleks
    15-го июля

    ,,С утра мажу бутерброд

    6
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го июля

    Смешно мне с этих хуторских, рассевшихся по кабинетам и впервые узнавшим вкус чёрной икры.

    15
    0
Читать все комментарии

Видео