Вейдемане сочувствует госслужащим — чёрной икры на их бутерброде станет на 10% меньше

Выступая в эфире передачи “Dienas personība ar Veltu Puriņu” на телеканале TV24, журналистка Элита Вейдемане резко высказалась о системе премий и доплат в госуправлении.

По её мнению, прежде чем говорить о наградах, чиновники должны сделать хоть что-то полезное для страны и общества.

«Я так ужасно сочувствую государственным служащим, которым придётся уменьшить слой чёрной икры на белом хлебе на целых 10 процентов. Это же трагедия! Даже не представляю, как они переживут этот удар», — язвительно заметила Вейдемане, комментируя предложения министерств по сокращению расходов.

Она также возмутилась самой идеей денежных бонусов: «Какие ещё премии, за что? За что им платить? Чтобы получать надбавки, нужно хоть что-то сделать на благо страны, на благо людей. А я, если честно, не вижу ни одного повода, по которому им вообще можно было бы назначать премии. Да ещё и эти неприлично высокие зарплаты. Это абсурд».

Критике подверглась и идея так называемой «заморозки» зарплат, которая на деле, по словам журналистки, вовсе не означает отказ от роста окладов, а лишь его откладывание.

«Всё это пустословие про “замораживание” зарплат — не более чем болтовня», — резко заявила Вейдемане. — «Посмотрите: как только наступит 1 января, мы снова увидим повышение окладов у депутатов, министров, советников. Всё как всегда».