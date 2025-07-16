Baltijas balss logotype

Политика
Дата публикации: 16.07.2025
LETA
Ринкевич научил, как обеспечить безопасность восточной границы
ФОТО: president.lv

Безопасность восточной границы Латвии необходимо укреплять каждый день с помощью людей, технологий и инфраструктуры, заявил президент Эдгар Ринкевич во время встречи с начальником Государственной пограничной охраны генералом Гунтисом Пуятсом.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи обсуждалась ситуация на восточной границе и статистика нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе.

По словам Ринкевича, методы гибридной войны, применяемые Россией и Беларусью на внешних границах НАТО и Европейского союза, не позволяют латвийским службам расслабляться ни на минуту. "Безопасность границ - это наша первая линия обороны, которую необходимо укреплять каждый день - людьми, технологиями, инфраструктурой", - сказал президент.

Он сообщил, что во второй половине августа планирует посетить восточную границу, чтобы лично оценить прогресс в строительстве пограничной инфраструктуры и внедрении технологических решений, а также укрепление границы в военном отношении. Ринкевич подчеркнул важность тесного сотрудничества между Государственной пограничной охраной и Национальными вооруженными силами в обеспечении эффективного сдерживания и обороноспособности на восточной границе, включая развертывание препятствий и противовоздушной обороны.

Президент также подчеркнул важность регулярного диалога с приграничными самоуправлениями.

  • lo gos
    lo gos
    16-го июля

    Да-да, постройте Великую Китайскую стену от кочевых племён, правда китайцам она не помогла

    27
    3
  • A
    Aleks
    16-го июля

    Какая глубина мысли ,тактики и стратегии .Прям ноу хау 😂Предлагаю выдвинуть Ри нкевича на Нобелевскую премию,ведь он открыл неизведанное😀

    52
    4

