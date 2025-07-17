Baltijas balss logotype

Браже: Россию к миру надо принудить силой 15 997

Политика
Дата публикации: 17.07.2025
LETA
Браже: Россию к миру надо принудить силой

У союзников есть все необходимое, чтобы справиться с создаваемой Россией угрозой, - сила, лидерство и решимость вкладываться в свою обороноспособность, поддерживать Украину и ослаблять Россию, заявила во время рабочего визита в США на этой неделе министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что находясь на этой неделе с рабочим визитом в США, Браже обсудила с должностными лицами, предпринимателями и лидерами мнений международную ситуацию с безопасностью, дальнейшую поддержку Украины и сдерживание России.

Министр выступила на дискуссии Аспенского форума по безопасности о будущем европейской обороны "Танки, но танков нет: будущее обороны Европы". Браже - первый латвийский политик, выступавший на этом форуме, отметили в министерстве.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что США играют решающую роль в продолжении твердой поддержки Украины и всеобъемлющего давления на Россию. По ее словам, от России не поступает никаких сигналов о готовности к миру: ее намерения не изменились, она не заинтересована в осмысленных мирных переговорах. "Россию к миру надо принудить силой и санкциями", - сказала министр.

Браже подчеркнула, что санкции работают: стоимость рубля падает, инфляция высока, процентные ставки очень высоки, военная экономика стагнирует. "Мы полностью поддерживаем усилия президента США [Дональда] Трампа по оказанию давления на Россию с целью добиться мира", - заявила Браже.

Министр встретилась с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном, представителями аналитического центра "Aspen strategy Group", энергетической компании "Radia" и предприятий "Defcon AI", "MasterCard", "Crowdstrike", "Anduril Industries", а также почетным консулом Латвии в Колорадо Айварсом Зиединьшем.

Кроме того, Браже дала интервью таким СМИ, как "Politico U.S.", "Wall Street Journal" и "CNN International"

Оставить комментарий

(15)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    18-го июля

    А этот крокодил, спившийся мужик?Или спившаяся баба?

    19
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го июля

    БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАКОННЫХ ВОЕННЫХ ВЛАСТЕЙ СССР zoryana-1955.livejournal.com/21004.html

    6
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го июля

    Специальный Военно-Политический Орган СССР от имени Отроков Божьих выдвинул встречный Ультиматум Римскому Понтифику Иоанну Павлу II на следующих встречных обязательных условиях и непременных требованиях:

    • ответ СССР на требование Римского Понтифика не является согласием Союза ССР на возврат Корон и Титулов Римскому Понтифику;
    • гражданин СССР остаётся и признаётся Живым Субъектом пожизненного права;
    • лицо, владеющее республиканским гражданством Союзной Республики и Автономии СССР, не в ущерб его гражданству СССР может временно переходить под юрисдикцию Римской Курии и выходить из неё по первому своему требованию или волеизъявлению без каких-либо на то ограничений и оговорок Римского Понтифика;
    • с 1991 года Союзная Республика или Автономия СССР, кроме Белорусской и Украинской ССР, временно, на срок не более срока приобретательной давности, до 2006 года могут быть признаны Римской Курией как субъекты международного права, в которых Римская Курия будет иметь дипломатическое старшинство, право временно регулировать их суверенитеты и территориальные постановления по Адмиралтейскому Праву и Морскому закону чтобы погасить и аннулировать все римские статуты, положения и титулы;
    • на всей территории Союза ССР вводится в действие законодательство СССР военного времени, к Специальному Военно-Политическому Органу СССР на особый период переходят все права, Правительства и органов СССР, включая Суда и Военного Трибунала СССР;
    • права и интересы Граждан СССР, их потомков по прямой нисходящей линии, сохранивших или принявших Воинскую Присягу СССР неприкосновенны и не подпадают в ведение и юрисдикцию Римского Понтифика;
    • Римская Курия за причинение вреда и ущерба Гражданину СССР как Живому Субъекту пожизненного права и его потомкам по прямой нисходящей линии, их правам и имущественным интересам утрачивает Титул Короля Мира;
    • с 2006 года Вечный, Пожизненный, Золотой Imperial Trust переходит в ведение и пользу Союза ССР;
    • с 2013 года Римский Понтифик переходит под приказ, управление и контроль Специального Военно-Политического Органа СССР через Её Высочайшее Величество Королеву Великобритании и Ирландии Елизавету II как «Раб Рабов Божьих»;
    • Римский Понтифик, Римская Курия и Католические Ордена утрачивают права регулирования Адмиралтейского права и Морского закона и утрачивают все свои Титулы, Тиары и Короны, включая все права на Завещательные трасты от 1455 и 1481 года;
    • с 2016 года Святой Престол утрачивает все права на Имущественный траст от 1540 года и переходит под юрисдикцию Советского суда, где применимым законодательством будет законодательство СССР военного времени;
    • Гражданин СССР, выбравший своё существование в юрисдикции Римской Курии и Римского права, будет считаться перешедшим в юрисдикцию Римского Понтифика, когда по законодательству СССР выйдет из гражданства СССР и исполнит все повинности и обязательства перед Союзом ССР;
    • Акты Римской Курии о дипломатическом признании Союзных Республик или Автономий СССР подлежат аннулированию с даты их признания; вся ответственность за их признание возлагается на всех Граждан Ватикана, служащих Римской Курии, Генерала Общества Иисуса и всех аффилированных с ними лиц;
    • с 2016 году компании и корпорации Римского Понтифика на территории СССР прекращают своё существование в пользу Союза ССР, при этом все их долги и обязательства включаются в дебет Римскому Понтифику и Обществу Иисуса;
    • с 2016 года Генерал и Офицеры Общества Иисуса принимают решение о самоликвидации Общества Иисуса или к 2017 году упраздняются по Решению Апостольского Трибунала Священной Римской Роты (Tribunal Apostolicum Rotae Romanae);
    • требования Римского Понтифика Иоанна Павла II к Союзу ССР должны быть утверждены Вердиктом, Резолюциями и Постановлениями Апостольского Трибунала Священной Римской Роты (Tribunal Apostolicum Rotae Romanae);
    • Апостол и Трибунал Священной Римской Роты (Tribunal Apostolicum Rotae Romanae) отвечают за исполнение встречных обязательных условий и непременных требований Специального Военно-Политического Органа СССР;
    • с 2016 года все Граждане Ватикана, служащие Римской Курии, Общества Иисуса и все аффилированные с ними лица будут считаться вызванными и убывшими на Страшный Суд Божiй» и ряд иных военно-политических и церковных условий Союза ССР.
    5
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го июля

    Ультиматум Римской Курии и ответ СВПО СССР

    zoryana-1955.livejournal.com/19891.html

    6
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го июля

    Стрелков создал Советский партизанский отряд, который в Особый период(с августа 1991 и до сих пор не отменен Военными Властями СССР) имеет все полномочия и права(расстрелы, суды итд) власовцы рфные обосрались от страха.

    «5 Офицеров Чести» - общенародная военно-гражданская операция zoryana-1955.livejournal.com/20393.html

    6
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го июля

    MADNESS! US Military Commander Reveals NATO Plan to Conquer Russia's Kaliningrad halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/madness-us-military-commander-reveals-nato-plan-to-conquer-russias-kaliningrad

    4
    2
  • A
    Aleks
    18-го июля

    Со стороны России по координации действий с Цахалом выступал в Донецке оправленный от Кремля еврей,бывший ФСБ Стрелков Гиркин,который сейчас сидит в России,чтобы ненаболтал лишнего.

    1
    6
  • A
    Aleks
    18-го июля

    В своем недавнем интервью бывший депутат Рады в правительстве Януковича и прокремлевский Михаил Царев заявил,что перед войной на Украине в Москву приезжал Бернс,директор ЦРУ и вопрос войны был решен между Кремлём и Белым домом,только с оговорками,что Москва атакует только определенные области и война будет называться СВО,что накладывает определенные ограничения . Таки не Браже и остальным решать,что и как закончится,потому что и там идёт зачистка территорий и людских ресурсов .Людские ресурсы зачищает и Путин. А то,что Донецк обстреливали не Укры,а бойцы Армии обороны Израиля,стреляя в две стороны-уже всплыло тоже как и подавление ими ГКЧП в Москве в 1993 г,о чем прямо говорил Герой России,прошедший Афган,генерал Руцкой.

    3
    8
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Зато можно с местных бабушек с пенсионерок , собрать по 20 евро, и сгонять в Америку:))) вместо того что бы тут чего-то построить, мне так жалко Латвию, и их жителей, которых так мало работает прислугой, на тех кто кредиты берёт и летает по миру, зачем? Это что-то кому-то даёт? Кроме них, и раздувания долга? Ни вижу ни какой заботы о населении своей страны, вижу только алчность, и ни уважение к людям, вижу ни только воров а тех кого бы в Китае расстреляли бы

    17
    3
  • З
    Злой
    Vad Sorry
    18-го июля

    Что самое страшное, постоянно занимаются подстрекательством, неужели свой народ не жалко и страну, ведь прилетит ответа , ничего и никого здесь не останется

    25
    2
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Зато в Латвии всё лучше и лучше:)) ну это её ни волнует, деревня летает , и учит тех , где к примеру в одном районе в одном городе, больше людей живёт:))) она им как водитель автобуса:)))

    15
    3
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Она ни устала как попугай, чушь нести? У неё есть какие-то идеи как улучшить жизнь в Латвии? Почему она ни беспокоится о тех кто тут живёт? Ну так пусть едет на Украину и работает там, а ни несёт какую то чушь, и ни обкрадывает пенсионеров, и посылает их деньги в другие страны, всем рабам срочно покинуть Латвию, пусть они сами дальше так и живут

    21
    3
  • Д
    Дед
    17-го июля

    Рубль в прошлом году был признан самой выгодной валютой в мире, причем признан западными экономистами. А Браже призывает воевать с Россией, наверное, зная, что она первая побежит прятаться из Латвии. Какая мразь, бабка, ее реально нужно судить. Она столько вреда принесла Латвии, что боюсь вышка ее преступления не покроет.

    33
    2
  • З
    Злой
    17-го июля

    Курс рубля 90 рублей за 1 Евро, такой показатель держится уже давно, не городите чушь, неуважаемая!

    27
    3
  • З
    Злой
    17-го июля

    Я бы сперва завязал, зелёный змий не доведёт до добра!

    24
    4
Читать все комментарии

