Цены снова вверх: Латвия бьет рекорды ЕС по уровню инфляции 4 3748

Политика
Дата публикации: 17.07.2025
BB.LV
Цены снова вверх: Латвия бьет рекорды ЕС по уровню инфляции
ФОТО: LETA

В Латвии находится в топе Евросоюза по скорости роста цен.

В Латвии в июне была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в четверг статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Годовая инфляция в Латвии в июне составила 3,9%. Самая низкая инфляция в прошлом месяце зарегистрирована на Кипре (0,5%), во Франции (0,9%), Ирландии (1,6%), а также в Дании и Италии (по 1,8%).

Самая высокая годовая инфляция была в Румынии (5,8%), Эстонии (5,2%), Венгрии и Словакии (4,6%), за ними следовала Хорватия (4,4%). В Литве, как и в Австрии, годовая инфляция составила 3,2%.

Потребительские цены в июне в годовом выражении выросли во всех странах ЕС.

В ЕС в среднем годовая инфляция в июне составила 2,3%, а в еврозоне - 2%.

По сравнению с предыдущим месяцем - маем - потребительские цены в июне как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,3%.

По сравнению с маем в июне потребительские цены в Латвии, как и в Чехии, Италии, Литве и Венгрии, увеличились на 0,2%. Месячная инфляция зарегистрирована в 25 странах ЕС, самой высокой она была в Греции (+1,3%); месячная дефляция зафиксирована в Финляндии (-0,2%), а в Нидерландах потребительские цены остались без изменений. В Эстонии потребительские цены выросли на 1,1%.

"Eurostat" рассчитывает инфляцию в соответствии с согласованным ЕС индексом потребительских товаров (HICP).

(4)
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Больше инфляция, больше ВВП, больше дадут кредит, больше денег будет нашим правителям летать по миру и учить как жить:)) больше снарядов , Дронов , пусть убивают, зато бабло идёт

    0
    0
  • AE
    Al Ekses
    17-го июля

    А бражка пишет инфляция в РФ… кому верить?

    1
    2
  • A
    Aleks
    17-го июля

    Где,дедуля,ты обнаружил в правительстве латышей,?!👽😂Я их под микроскопом не нахожу...Даже читая новости на этом портале Aхios.Пардон,Б Б.ЛВ.😂

    3
    6
  • Д
    Дед
    17-го июля

    И как же министр уже ушел в отставку, как порядочный человек. Ой, для латышей это не действует.

    17
    2
Читать все комментарии

Видео