Цены снова вверх: Латвия бьет рекорды ЕС по уровню инфляции

В Латвии находится в топе Евросоюза по скорости роста цен.

В Латвии в июне была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в четверг статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Годовая инфляция в Латвии в июне составила 3,9%. Самая низкая инфляция в прошлом месяце зарегистрирована на Кипре (0,5%), во Франции (0,9%), Ирландии (1,6%), а также в Дании и Италии (по 1,8%).

Самая высокая годовая инфляция была в Румынии (5,8%), Эстонии (5,2%), Венгрии и Словакии (4,6%), за ними следовала Хорватия (4,4%). В Литве, как и в Австрии, годовая инфляция составила 3,2%.

Потребительские цены в июне в годовом выражении выросли во всех странах ЕС.

В ЕС в среднем годовая инфляция в июне составила 2,3%, а в еврозоне - 2%.

По сравнению с предыдущим месяцем - маем - потребительские цены в июне как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,3%.

По сравнению с маем в июне потребительские цены в Латвии, как и в Чехии, Италии, Литве и Венгрии, увеличились на 0,2%. Месячная инфляция зарегистрирована в 25 странах ЕС, самой высокой она была в Греции (+1,3%); месячная дефляция зафиксирована в Финляндии (-0,2%), а в Нидерландах потребительские цены остались без изменений. В Эстонии потребительские цены выросли на 1,1%.

"Eurostat" рассчитывает инфляцию в соответствии с согласованным ЕС индексом потребительских товаров (HICP).