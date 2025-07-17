Обрежьте мне зарплату! Латвийские политики готовы стрелять себе в ноги

Министерства ЛР уже "набросали" идей, как сократить свои расходы. Таким образом, формально министры выполнили собственное же решение уменьшить в бюджете следующего года расходы на общую сумму в 150 миллионов евро.

Однако очевидно, что это "капля в море" и необходимы более радикальные сокращения бюджета. Не менее важны и символические шаги власти — например, уменьшение зарплат высших должностных лиц и уменьшение финансирования партиям.

В ожидании заморозков

Правда, премьер Эвика Силиня пока в качестве своего рода компромисса предлагает не уменьшать зарплаты и размер госдотаций партиям, а… заморозить рост зарплат и рост дотаций политическим силам.

Напомним, что право на госфинансирование имеют партии, которые на последних сеймовских выборах получили хотя бы 2% голосов избирателей. Партии же, попавшие в Сейм, получают специальную доплату. При этом каждый год объем дотаций партиям только возрастает, поскольку все "привязано" к минимальной зарплате в стране. Чем выше минималка, тем больше и госдотация партиям. Премьер Эвика Силиня предложила заморозить рост госдотаций — это, к слову, уже было сделано в этом году. Кстати, в этом году партиям выплачены дотации на общую сумму более чем в 6 миллионов евро.

Также глава правительства призывает заморозить рост зарплат выборных должностных лиц, в том числе депутатов Сейма, министров, и одновременно заморозить рост зарплат во всем госуправлении. Понятно, что депутаты Сейма, даже рядовые, и в следующем году вполне могут прожить на 3,5–5 тысяч евро в месяц! И уж тем более без прибавки проживут министры, получающие по 6 тысяч евро в месяц!

Оппозиция же предлагает более радикальный жест солидарности с народом — обрезание зарплат и размера госфинансирования партий. Соответствующие поправки после начала осенней сессии Сейма готовы внести депутаты и Объединенного списка, и "Стабильности!"

Конечно, это не даст слишком большой экономии, но символизм в политике тоже имеет значение!

А министерства уже объединили?

В целом же правящие в деле экономии госсредств пока много говорят, фонтанируют идеями, но мало что делают. Помнится, глава минфина Арвилс Ашераденс вышел со смелой идеей–фикс об объединении министерств. С тех пор почти два месяца прошло, и ни Ашераденс, ни другие министры об этом даже не вспоминают. Прозвучало и предложение об объединении обществ госкапитала (госпредприятий), но и здесь пока подвижки минимальные — Минсообщения и Минэкономики пытаются соединить парочку "своих" предприятий.

В коалиции одно время обсуждали возможность ликвидации Фонда интеграции общества. Однако, по слухам, пока от этой затеи отказались.

Отметим, что президент Эдгар Ринкевич призвал правительство подумать о том, чтобы умерить расходы на госуправление и предложил политикамююю начать с себя.