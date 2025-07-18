Baltijas balss logotype

«Космические идиоты!» Политолог возмущен планами правительства

Политика
Дата публикации: 18.07.2025
BB.LV
«Космические идиоты!» Политолог возмущен планами правительства

Эксперты посчитали сделку по откупу Tet и LMT странной.

На днях в правительстве сообщили о сенсационном решении правительства сперва выкупить в пользу государства у шведской компании акции Tet и LMT, а затем привлечь международного инвестора и отправить часть акций на биржу.

Этот гениальный план вызвал, мягко говоря, недоумение у ряда экспертов. Резче всех высказался политтехнолог Юргис Лиепниекс: "Какие космические идиоты! У Tet и LMT уже есть международный инвестор, но ему сейчас заплатят столько, сколько он просит. Пострадают доходы бюджета. Потом будут искать другого инвестора и еще за это будут платить разным консультантам".

Ему вторит экономист Янис Ошлейс: "Самое забавное в этой сделке, что у LMT достаточно доходов, чтобы тот же выкупил Telia у себя и ТЕТ, взяв в долг у фондов плюс у банков, впоследствии может выпустить часть акций на биржу. В результате было бы частное латвийское предприятие, которое могло бы возвращать занятое, увеличивая экспортные доходы. Почему используются деньги Latvenergo и налогоплательщиков, чтобы создать какое-то бесцелевое государственное предприятие? Я не понимаю."

  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    21-го июля

    слова кончились остались эмоции ,аир болтик, порты ,роял ,теперь это ,какие ещё некому ненужные активы будут приобретены за счёт налогоплательщика???

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го июля

    Они не идиоты, они такие от рождения!

    30
    1
  • A
    Aleks
    19-го июля

    Они не идиоты-это целенаправленные грабители целой страны ,которые ее же так же целенаправленно уничтожают. И понятно кто это,и есть имена,явки ,пароли.Все их знают прекрасно -не знают только бородатых дядек,за ними стоящих,но они светится и не любят сильно ,но и это не проблема. Долг уже 21млрд.евро.Пока латыши жуют сопли,у них не останется страны как у украинцев Украины.

    63
    5
  • Д
    Дед
    18-го июля

    Отчего же идиоты, вы просто не с той позиции смотрите. Сначала, получат откат от Телия выкупив по огромной цене, потом продадут на бирже, той же Телия по мизерной цене, опять за откат. Где же идиоты? Два отката, и бабки, что придут в бюджет , тоже распилят.

    91
    2
Читать все комментарии

Видео