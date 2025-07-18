«Космические идиоты!» Политолог возмущен планами правительства

На днях в правительстве сообщили о сенсационном решении правительства сперва выкупить в пользу государства у шведской компании акции Tet и LMT, а затем привлечь международного инвестора и отправить часть акций на биржу.

Этот гениальный план вызвал, мягко говоря, недоумение у ряда экспертов. Резче всех высказался политтехнолог Юргис Лиепниекс: "Какие космические идиоты! У Tet и LMT уже есть международный инвестор, но ему сейчас заплатят столько, сколько он просит. Пострадают доходы бюджета. Потом будут искать другого инвестора и еще за это будут платить разным консультантам".

Ему вторит экономист Янис Ошлейс: "Самое забавное в этой сделке, что у LMT достаточно доходов, чтобы тот же выкупил Telia у себя и ТЕТ, взяв в долг у фондов плюс у банков, впоследствии может выпустить часть акций на биржу. В результате было бы частное латвийское предприятие, которое могло бы возвращать занятое, увеличивая экспортные доходы. Почему используются деньги Latvenergo и налогоплательщиков, чтобы создать какое-то бесцелевое государственное предприятие? Я не понимаю."