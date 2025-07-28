Baltijas balss logotype

Дата публикации: 28.07.2025
Среди 6,5 млн страниц NEPLP определил и запретил доступ к еще десяти с российской пропагандой

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял решение ограничить доступ ещё к десяти интернет-порталам, распространяющим российскую пропаганду, свидетельствует сообщение в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", пишет ЛЕТА.

В сообщении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного учреждения о содержании сайтов "obl1.ru", "opennov.ru", "ghpa.ru", "4vsar.ru", "patriot.synergy.ru", "мобилизация.рф", "mkchita.ru", "1line.info", "служба-по-контракту24.рф" и "ksonline.ru", а также самостоятельно провёл их оценку.

В письме указано, что размещённый на этих сайтах контент противоречит интересам безопасности информационного пространства и национальной безопасности Латвии. В целом на этих ресурсах распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, осуществляется информационная и общественная поддержка российских военных, воюющих в Украине, легитимизируется принадлежность незаконно оккупированных и аннексированных территорий Украины к России, укрепляется благоприятное для России восприятие истории, а также формируется позитивное отношение к России в целом.

В письме подчёркивается, что это может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность Латвии и поддержку Украины в вопросах её независимости, суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

В то же время оценка сайтов "служба-по-контракту24.рф" и "мобилизация.рф" показывает, что они служат специальными платформами для вербовки солдат в России для участия в начатых ею военных действиях в Украине.

Аналогичные решения об ограничении доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимал и ранее.

Добавим, что к 2025 году в зоне .RU официально было зарегистрировано 5 819 288 доменов, а в кириллическом домене верхнего уровня .РФ на конец декабря 2024 года насчитывалось 760 162 домена. Таким образом NEPLP ведет поиск сайтов с пропагандой среди минимум 6,5 млн интернет-страниц.

  • Д
    Дед
    29-го июля

    Теперь они каждый месяц по пять городских сайтов закрывать будут? В России городов и поселков много, а эти дармоеды , за наши деньги создают видимость работы. Из перечисленных сайтов городской сайт Нижнего Новгорода.

    4
    0

