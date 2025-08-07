Мэры и вице-мэры без допуска к гостайне будут уволены – министр 4 865

Политика
Дата публикации: 07.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мэры и вице-мэры без допуска к гостайне будут уволены – министр
ФОТО: LETA

Руководители и заместители руководителей самоуправлений, которые не получат допуск к государственной тайне, не смогут продолжать работу, вновь подчеркнул министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс ("Новое единство") в передаче LTV «Утренняя панорама», сообщает ЛЕТА.

Политик отметил, что процесс проверки для получения допуска является объективным, так как оценку сначала проводят ответственные правоохранительные органы, а затем предусмотрены возможности обжалования — в прокуратуре и суде.

Чударс снова подчеркнул: если у кого-либо из руководства самоуправления не будет допуска, в первую очередь соответствующее решение о замене председателя должна принять сама дума. Если этого не произойдёт, последует распоряжение министра об отстранении.

Говоря о количестве заместителей председателей самоуправлений и создании новых бюро, министр признал, что у самоуправлений есть автономия в выборе формы управления.

В то же время он считает, что возможности для повышения финансовой эффективности в самоуправлениях очевидны. Если самоуправления заявляют, что им не хватает средств на выполнение основных функций, министр рекомендует проверить, не слишком ли раздут административный аппарат.

Как сообщалось ранее, с 1 июня 2024 года вступило в силу требование о получении специального допуска к государственной тайне для исполнительных директоров самоуправлений и их заместителей. Если допуск не получен — лицо подлежит освобождению от должности.

Одновременно Сейм принял поправки к Закону о самоуправлениях, которые после выборов в самоуправления, состоявшихся в июне, обязывают подавать запрос на допуск к государственной тайне также и председателям самоуправлений, и их заместителям.

Однако, в отличие от исполнительных директоров, председатели самоуправлений автоматически не теряют свою должность, даже если допуск им не выдан. Во время обсуждения поправок указывалось, что в случае отказа в допуске ситуация может быть оценена и, при необходимости, могут быть приняты меры как со стороны думы, так и со стороны Министерства умного управления и регионального развития.

Принятые поправки к закону предусматривают, что не позднее чем через месяц после избрания председателя думы или его заместителя самоуправление обязано в установленном порядке направить запрос в компетентное учреждение государственной безопасности о предоставлении специального допуска к государственной тайне.

