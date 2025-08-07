Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ребенок родился — кредит погасился? Дело осталось «за малым» — найти на это деньги в бюджете 2 1474

Политика
Дата публикации: 07.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ребенок родился — кредит погасился? Дело осталось «за малым» — найти на это деньги в бюджете
ФОТО: Freepik

В правительстве продолжают придумывать способы улучшить демографическую ситуацию.

По уменьшению населения Латвия вырвалась в лидеры в Евросоюзе, но, разумеется, это не то достижение, которым надо гордиться. Уже власти поняли, что так недалеко и до демографической катастрофы.

Напомним, что правительство Силини объявило демографию одним из своих главных приоритетов. Мы уже сообщали о планах Минблага повысить несколько видов пособий семьям с детьми. Осталось дело "за малым" — найти на это в бюджете деньги.

Свою лепту в преодоление демографического кризиса готово внести и Министерство экономики совместно с финансовым агентством Altum. Об этом глава Минблага Рейнис Узулниекс как раз и поговорил вчера с председателем правления этого агентства Рейнисом Берзиньшем. Министр напомнил, что подготовленные Минэкономики предложения в области демографии включают в себя и строительство жилья с низкой арендной платой, и расширение гарантийной программы, и ипотечное кредитование Altum в регионах.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс: "Вижу, что Altum — дружественный семьям партнер, который помогает не только в Риге, но и в регионах. Новые инициативы, предусматривающие поддержку доступности жилья, являются вкладом в реализацию демографического плана.

"Сейчас готовятся нормативные акты, которые позволят "Алтуму" более гибко и в больших объемах кредитовать молодые семьи на строительство жилья. Ищутся решения и для продолжения программы "Опора", которая оказывает единовременную государственную поддержку многодетным семьям на приобретение или строительство жилья", — сообщил глава Минблага.

Самым сенсационным предложением Минэкономики можно считать предложение предоставлять государственную субсидию (грант) семьям на погашение основной суммы жилищного займа, если у семьи рождается ребенок и у нее есть активная гарантия жилья Altum.

Осталось только все эти предложения и планы утвердить.

×
Читайте нас также:
#кредиты #детские пособия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
11
2
1
2
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео