По уменьшению населения Латвия вырвалась в лидеры в Евросоюзе, но, разумеется, это не то достижение, которым надо гордиться. Уже власти поняли, что так недалеко и до демографической катастрофы.

Напомним, что правительство Силини объявило демографию одним из своих главных приоритетов. Мы уже сообщали о планах Минблага повысить несколько видов пособий семьям с детьми. Осталось дело "за малым" — найти на это в бюджете деньги.

Свою лепту в преодоление демографического кризиса готово внести и Министерство экономики совместно с финансовым агентством Altum. Об этом глава Минблага Рейнис Узулниекс как раз и поговорил вчера с председателем правления этого агентства Рейнисом Берзиньшем. Министр напомнил, что подготовленные Минэкономики предложения в области демографии включают в себя и строительство жилья с низкой арендной платой, и расширение гарантийной программы, и ипотечное кредитование Altum в регионах.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс: "Вижу, что Altum — дружественный семьям партнер, который помогает не только в Риге, но и в регионах. Новые инициативы, предусматривающие поддержку доступности жилья, являются вкладом в реализацию демографического плана.

"Сейчас готовятся нормативные акты, которые позволят "Алтуму" более гибко и в больших объемах кредитовать молодые семьи на строительство жилья. Ищутся решения и для продолжения программы "Опора", которая оказывает единовременную государственную поддержку многодетным семьям на приобретение или строительство жилья", — сообщил глава Минблага.

Самым сенсационным предложением Минэкономики можно считать предложение предоставлять государственную субсидию (грант) семьям на погашение основной суммы жилищного займа, если у семьи рождается ребенок и у нее есть активная гарантия жилья Altum.

Осталось только все эти предложения и планы утвердить.