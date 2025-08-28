Baltijas balss logotype
Урсула фон дер Ляйен спешит к Эвике Силине 3 692

Политика
Дата публикации: 28.08.2025
BB.LV
Урсула фон дер Ляйен спешит к Эвике Силине

Председатель Еврокомиссии посетит и латвийское производство дронов.

Завтра председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начнет серию визитов в приграничные страны Евросоюза — она посетит Латвию, Финляндию, Эстонию, Польшу, Литву, Болгарию и Румынию. «Этот визит подтвердит поддержку ЕС странам-участникам Евросоюза, которым приходится сталкиваться с проблемами в связи с совместной границей с Россией или Белоруссией. Урсула фон дер Ляйен также обсудит европейскую безопасность и оборону с главами правительств и военными должностными лицами», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Завтра, 29 августа, председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Ригу, где встретится с премьер-министром Латвии Эвиком Силиньшем. Они посетят производство дронов, которому уже предоставлена поддержка ЕС от NextGenerationEU.

После этого председатель отправится в Хельсинки. Там она встретится с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Председатель и премьер-министр будут проинформированы о реакции Европы на теневой флот России и об угрозе развернутых на морском дне военных действий, направленных против критической подводной инфраструктуры, таких как кабели связи и энергоснабжения и энергетические трубопроводы. Председатель Урсула фон дер Ляйен примет участие в рабочем ужине, который устраивает президент Финляндии Александер Стубб.

В субботу, 30 августа, председатель посетит Эстонию, чтобы встретиться с премьер-министром Кристеном Михалом. Председатель обменивается мнениями с представителями сил обороны Эстонии и военными НАТО.

В воскресенье, 31 августа, председатель фон дер Ляйен посетит Польшу, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском. Вместе они отправятся в приграничную Белоруссию для наблюдения за операциями, целью которых является надзор и защита восточной границы.

Позже в этот же день председатель отправится в Софию на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Железковым. Они посетят ведущее в стране предприятие оборонной промышленности и крупнейшее в стране производство вооружений.

В понедельник, 1 сентября, председатель Урсула фон дер Ляйен отправится в Вильнюс. Там запланирована встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседом. Они также посетят литовско-белорусскую границу, где смогут наблюдать подготовительные мероприятия, направленные против гибридных угроз и конвенциональных угроз.

Во второй половине дня председатель отправится в Румынию, где встретится с президентом Никушором Даном и премьер-министром Или Боложаном.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го августа

    А может ВВ просто постоянно врёт и все тут.

    2
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го августа

    Вместе они отправятся в приграничную Белоруссию для наблюдения за операциями - Ну что за ХРЕНЬ и кто интересно их туда пустит в эту приграничную Белоруссию?

    16
    4
  • Ч
    Чангл
    28-го августа

    🤣🤣🤣🤣 гинеколог спешит к порно актрисе 🤣🤣🤣 афффтор жжёт 🤣👍

    17
    3
Читать все комментарии

