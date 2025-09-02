«Два пола» в Конституции? Минюст считает это излишним

Нет необходимости вносить изменения в Конституцию, чтобы закрепить в ней положение о том, что в Латвии существует только два пола и что государство не поддерживает распространение искусственно созданных гендеров, указало Министерство юстиции в своем заключении для юридической комиссии Сейма.

По мнению Минюста, этой цели можно достичь, используя существующую законодательную базу, особенно в сфере образования. Закон об образовании уже предусматривает, что содержание образования должно разрабатываться в соответствии с ценностями, закрепленными в Конституции, а учебные заведения обязаны защищать учащихся от информации и материалов, которые не совместимы с обеспечением этих ценностей.

Министерство юстиции также отмечает, что внесение изменений в Конституцию является исключительным случаем, к которому следует прибегать только тогда, когда невозможно достичь цели с помощью нормативных актов меньшей юридической силы, поскольку стабильность Конституции очень существенна.

Как сообщалось, Сейм передал в комиссии подготовленные партией "Латвия на первом месте" поправки к Конституции, которые предусматривают, что существует только два пола - мужской и женский - и государство не поощряет распространение искусственно созданных гендеров.

За передачу поправок в комиссии проголосовала оппозиция, а также депутаты Союза зеленых и крестьян. Большинство депутатов от "Нового единства" и "Прогрессивных" голосовало против.