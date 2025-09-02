Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Два пола» в Конституции? Минюст считает это излишним 5 850

Политика
Дата публикации: 02.09.2025
LETA
«Два пола» в Конституции? Минюст считает это излишним
ФОТО: Unsplash

Нет необходимости вносить изменения в Конституцию, чтобы закрепить в ней положение о том, что в Латвии существует только два пола и что государство не поддерживает распространение искусственно созданных гендеров, указало Министерство юстиции в своем заключении для юридической комиссии Сейма.

По мнению Минюста, этой цели можно достичь, используя существующую законодательную базу, особенно в сфере образования. Закон об образовании уже предусматривает, что содержание образования должно разрабатываться в соответствии с ценностями, закрепленными в Конституции, а учебные заведения обязаны защищать учащихся от информации и материалов, которые не совместимы с обеспечением этих ценностей.

Министерство юстиции также отмечает, что внесение изменений в Конституцию является исключительным случаем, к которому следует прибегать только тогда, когда невозможно достичь цели с помощью нормативных актов меньшей юридической силы, поскольку стабильность Конституции очень существенна.

Как сообщалось, Сейм передал в комиссии подготовленные партией "Латвия на первом месте" поправки к Конституции, которые предусматривают, что существует только два пола - мужской и женский - и государство не поощряет распространение искусственно созданных гендеров.

За передачу поправок в комиссии проголосовала оппозиция, а также депутаты Союза зеленых и крестьян. Большинство депутатов от "Нового единства" и "Прогрессивных" голосовало против.

Читайте нас также:
#конституция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
1
0
0
7

Оставить комментарий

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го сентября

    а теперь опять христианские ценности. Ничего не поделаешь, когда с небес знак поступает! Когда в Аглоне икона рухнула на землю, вот и пришлось к истиной вере лицом повернуться.

    8
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Mr.FGJCNJK
    2-го сентября

    А детям в школах кто мозги назад отредактирует пят лет это дермо в уши пихали книжонка тому доказательство.

    9
    1
  • A
    Aleks
    2-го сентября

    Сорос вложил в тендерную повестку в Латвии 1 млрд долларов и на этом хорошо поживились соросята различных национальностей и особенно основной,соросятовской и теперь стоит вопрос о возврате денег,что мы и видим порастущему долгу.

    6
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    2-го сентября

    Просто интересно смотреть как можно быстро изменить свое мнение ,то орали из всех утюгов что мы приветствуем тридцать три гендера а теперь опять христианские ценности.

    16
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Daily Alibabaevic
    3-го сентября

    У них один гендер-- бабло. Все и всё остальное просто инструмент.

    0
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 194
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 172
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 382
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1627

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 13
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 10
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 245
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 61
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 42
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 62
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 13
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 10
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 245

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео