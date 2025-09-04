Электросамокаты, перетасовка депутатов, защита от России: чем займется отдохнувший Сейм

Итак, уже сегодня пройдет первое пленарное заседание парламента после летней паузы. Депутаты передадут на обсуждение комиссиям с десяток законопроектов, которые внесло в Сейм правительство.

Докажи, что не пьян!

В их числе и специальный законопроект о создании инфраструктуры противомобильности. Говоря простым языком, речь идет о строительстве вблизи наших восточных границ соответствующих защитных, заградительных элементов, призванных замедлить или даже воспрепятствовать наземному вторжению неприятеля. Депутаты профильной комиссии будут просить рассмотреть законопроект в срочном порядке, то есть в двух чтениях.

В комиссию Сейма будут, в частности, переданы и поправки в закон, которые дадут право Госканцелярии создавать независимую дисциплинарную комиссию, чтобы объективно рассмотреть возможные те или иные нарушения, допущенные чиновниками.

Парламентарии обсудят и наверняка утвердят во втором чтении очередные поправки в Закон о дорожном движении. В законе появится и определение электросамоката, а также отдельная статья о порядке проверки водителей, которые будут управлять автомобилями общего пользования (взятие автомобиля в краткосрочную аренду, оформляя заказ через мобильную аппликацию).

В законопроекте сказано, что для того, чтобы автомобиль мог участвовать в дорожном движении фирма, которая предоставляет услуги авто общего пользования, проводит через интернет или через мобильную аппликацию проверку возраста потенциального водителя, наличие годных водительских прав соответствующей категории, а также проверяет способность реагировать и пользоваться логикой — в рамках контроля влияния на человека алкоголя или других одурманивающих средств.

Сейм планирует принять в окончательном чтении поправки в Закон об иммиграции, которые, в частности, позволяют аннулировать или не выдавать вид на жительство иностранцу, который был признан виновных в уголовном деянии в соответствии с латвийским законодательством.

За что депутатшу лишили тайны?

Уход из фракции «Прогрессивные» Скайдрите Абрамы привел к необходимости провести целую серию замен депутатов в комиссиях парламента. Дело в том, что госпожа Абрама представляла «прогрессивных» в самой секретной комиссии парламента — по Национальной безопасности.

Став независимым депутатом, госпожа Абрама потеряла право работать в этой комиссии. На ее место рекомендована вице-спикер Сейма от «Прогрессивных» Антонина Ненашева, которая в силу своей должности уже имеет допуск к гостайне и стало быть может работать в секретной комиссии.

Но Ненашевой в итоге придется уйти из комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, куда направляется депутат этой же фракции Селма Теодора Левренце. Госпожа же Абрама будет работать в комиссии по народному хозяйству.

...А депутата — мандата?

В повестке дня сегодняшнего заседания и вопрос о замене в депутатском корпусе — вместо сложившего депутатские полномочия по состоянию здоровья Виктора Пучки депутатский мандат получит кандидат в от Латгалии по списку партии «Стабильности!», психолог по образованию Елена Клявиня.

Кстати, эта же фракция инициировала запрос министру образования Даце Мелбарде по поводу нехватки 10-ых классов в рижских школах. Напомним, что впервые с этой проблемой выпускники 9-ых классов столичных школ столкнулись именно нынешним летом. Городские власти годами сокращали старшие классы в муниципальных школах в итоге… доигрались.