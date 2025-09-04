Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр прокомментировал увольнение председателя правления «Rīgas siltums» 0 632

Политика
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Министр прокомментировал увольнение председателя правления «Rīgas siltums»
ФОТО: LETA

Изначально запланированное повышение тарифа на тепловую энергию в АО «Rīgas siltums» — это ответственность не только правления, но и совета предприятия, поскольку именно совет является надзорным органом капитального общества, который представляет интересы компании и контролирует работу правления и развитие предприятия, заявил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Министр подчеркнул, что совет и правление «Rīgas siltums» должны нести ответственность за деятельность предприятия, поскольку сокращение роста тарифа стало возможным благодаря активному участию Министерства экономики (МЭ), а не инициативе совета компании.

«Меньший рост тарифа по сравнению с изначально запланированным стал возможен благодаря закупке тепловой энергии вне рынка по цене, ниже утверждённого тарифа на её производство, а также оптимизации теплоснабжения за счёт полного перехода на ежедневный рынок. Это обеспечит более низкую цену закупки тепла из источников биотоплива и максимизирует использование остаточного тепла», — пояснил Валайнис.

Поэтому МЭ, как один из акционеров, инициирует созыв внеочередного собрания акционеров «Rīgas siltums», на котором будет предложено освободить от должностей членов совета.

Согласно правилам, собрание акционеров должно быть созвано в течение 21 дня, однако, если акционеры договорятся, его можно провести и раньше. МЭ надеется на поддержку со стороны Рижской думы и других акционеров, сообщил министр.

Как уже сообщалось, совет «Rīgas siltums» выразил недоверие председателю правления Илвару Петерсонcу за отсутствие проактивных действий в процессе подготовки и утверждения тарифа. Петерсон отстранён от должности с четверга.

С пятницы, 5 сентября, должность председателя правления занял член правления Калвис Калниньш, который, помимо прежних обязанностей, возьмёт на себя и сферы ответственности Петерсона.

Ранее LETA также сообщала, что министр экономики в заявлении в соцсетях указал на намерение МЭ инициировать освобождение от должностей председателя совета «Rīgas siltums» и его заместителя. Согласно данным «Firmas.lv», эти посты занимают Евгений Белезяк и Гатис Сниединьш.

Валайнис заявил, что «совет “Rīgas siltums” и его руководство должны нести ответственность за работу предприятия».

Этим летом критика была направлена на планы «Rīgas siltums» по повышению тарифа на тепло в столице осенью.

Изначально поданный регулятору тариф с компонентом непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за мегаватт-час (МВтч) предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за МВтч. Однако после пересмотра тариф с 1 октября вырастет на 11,9% и составит 83,01 евро за МВтч.

В настоящее время итоговый тариф с компонентом непредвиденных доходов в размере 3,6 евро за МВтч составляет 74,17 евро за МВтч.

Оборот группы «Rīgas siltums» в первом полугодии финансового года (с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года) составил 189,28 миллиона евро, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако прибыль группы выросла на 31,7% и составила 33,38 миллиона евро.

«Rīgas siltums» — один из крупнейших поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — ООО «Enerģijas risinājumi. RIX», а АО «Latvenergo» владеет 0,005% акций.

Читайте нас также:
#отопление #госуправление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 146
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 535
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 1
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 15
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 38
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 91
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 73
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 1
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 15
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео