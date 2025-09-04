Министр прокомментировал увольнение председателя правления «Rīgas siltums»

Изначально запланированное повышение тарифа на тепловую энергию в АО «Rīgas siltums» — это ответственность не только правления, но и совета предприятия, поскольку именно совет является надзорным органом капитального общества, который представляет интересы компании и контролирует работу правления и развитие предприятия, заявил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Министр подчеркнул, что совет и правление «Rīgas siltums» должны нести ответственность за деятельность предприятия, поскольку сокращение роста тарифа стало возможным благодаря активному участию Министерства экономики (МЭ), а не инициативе совета компании.

«Меньший рост тарифа по сравнению с изначально запланированным стал возможен благодаря закупке тепловой энергии вне рынка по цене, ниже утверждённого тарифа на её производство, а также оптимизации теплоснабжения за счёт полного перехода на ежедневный рынок. Это обеспечит более низкую цену закупки тепла из источников биотоплива и максимизирует использование остаточного тепла», — пояснил Валайнис.

Поэтому МЭ, как один из акционеров, инициирует созыв внеочередного собрания акционеров «Rīgas siltums», на котором будет предложено освободить от должностей членов совета.

Согласно правилам, собрание акционеров должно быть созвано в течение 21 дня, однако, если акционеры договорятся, его можно провести и раньше. МЭ надеется на поддержку со стороны Рижской думы и других акционеров, сообщил министр.

Как уже сообщалось, совет «Rīgas siltums» выразил недоверие председателю правления Илвару Петерсонcу за отсутствие проактивных действий в процессе подготовки и утверждения тарифа. Петерсон отстранён от должности с четверга.

С пятницы, 5 сентября, должность председателя правления занял член правления Калвис Калниньш, который, помимо прежних обязанностей, возьмёт на себя и сферы ответственности Петерсона.

Ранее LETA также сообщала, что министр экономики в заявлении в соцсетях указал на намерение МЭ инициировать освобождение от должностей председателя совета «Rīgas siltums» и его заместителя. Согласно данным «Firmas.lv», эти посты занимают Евгений Белезяк и Гатис Сниединьш.

Валайнис заявил, что «совет “Rīgas siltums” и его руководство должны нести ответственность за работу предприятия».

Этим летом критика была направлена на планы «Rīgas siltums» по повышению тарифа на тепло в столице осенью.

Изначально поданный регулятору тариф с компонентом непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за мегаватт-час (МВтч) предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за МВтч. Однако после пересмотра тариф с 1 октября вырастет на 11,9% и составит 83,01 евро за МВтч.

В настоящее время итоговый тариф с компонентом непредвиденных доходов в размере 3,6 евро за МВтч составляет 74,17 евро за МВтч.

Оборот группы «Rīgas siltums» в первом полугодии финансового года (с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года) составил 189,28 миллиона евро, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако прибыль группы выросла на 31,7% и составила 33,38 миллиона евро.

«Rīgas siltums» — один из крупнейших поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — ООО «Enerģijas risinājumi. RIX», а АО «Latvenergo» владеет 0,005% акций.