Одна из партий власти Латвии ударила по больному: усидит ли Силиня в своем кресле?

Политика
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Одна из партий власти Латвии ударила по больному: усидит ли Силиня в своем кресле?
ФОТО: LETA

«Что-то тут не так, в чем-то здесь подвох», - говорили знатоки политической кухни, глядя на ту атмосферу и, если хотите, дух согласия, которые царили внутри правящей коалиции при обсуждении бюджетных приоритетов на будущий год.

Сыграли роль внутренней оппозиции

Партнеры чуть ли не молча согласились с заявленными премьером приоритетами — обороной, демографией и образованием… Казалось бы, еще чуть-чуть и эта идиллия увенчается таким же молчаливым утверждением главного финансового закона страны. Но… чуда не случилось! Начало этой недели ознаменовалось бюджетным демаршем одной из правящих политических сил — Союза зеленых и крестьян.

Итак, «зеленые крестьяне» объявили о своих приоритетах при составлении бюджета-2026. При этом «зеленые крестьяне» предупредили: они от этих своих приоритетов не откажутся.

Чего же требует это политическое объединение в контексте принятия главного финансового закона страны? Первое — введение базовой пенсии, то есть пенсии, которая бы отвечала реальному прожиточному минимуму и была бы по размеру близка к минимальной заработной плате в стране. Второе — введение сниженной ставки НДС на рецептурные медикаменты. Третье — снижение НДС на базовые продукты питания и на услуги общепита. Четвертое — более стремительное повышение всех детских пособий.

Главная причина такого "демарша" - разумеется, близость парламентских выборов и нынешний, прямо скажем, не блестящий рейтинг популярности Союза зеленых и крестьян. «Зеленые крестьяне» в последнем (за июль) рейтинге политических сил занимают лишь пятое место, уступая в популярности и ряду оппозиционных сил и двум своим партнерам по правительству.

Опытные политики Союза зеленых и крестьян понимают, что больше "сидеть в тени" премьерской партии и тем более -"прогрессивных" они не могут, это уже чревато политическим самоубийством. И вот "зеленые крестьяне" вышли с заявлением, в котором данная политическая сила обозначила свои бюджетные приоритеты. "И от них мы не отступимся", - "на всякий случай" предупредили партнеров по власти "зеленые крестьяне".

Сказать, что лидеры "Нового Единства" удивились - ничего не сказать! Ведь заявленные приоритеты явно выходят за возможности казны или, чтобы это все выполнить, нужно будет придумывать компенсационные механизмы, включая, возможно, повышение налогов.

На «зеленые» приоритеты денег нет

Понятно, что все это обойдется казне в многие сотни миллионов евро! Представители "Нового Единства" упрекнули партнеров в том, что они не указали, откуда брать эти деньги, ограничившись призывом к премьеру более активно сокращать расходы бюджета и проводить оптимизацию.

Впрочем, даже без учета требований «зеленых крестьян» очевидно, что заявленного сокращений расходной части бюджета в объеме 171 миллиона будет явно недостаточно. И это признал во вторник после заседания правительства глава минфина Арвилс Ашераденс («Новое Единство»).

Например, на повышения части пособий семьям с детьми потребуется минимум 100 миллионов евро, на различные программы в сфере образования дополнительно требуется 35,7 миллионов евро, на услуги хосписа еще 14 миллионов… При этом остается и главный приоритет — оборона, на который необходимо будет изыскать не менее 600 миллионов евро, чтобы реализовать заявленную цель — довести финансирование военных нужд до уровня 5% от ВВП.

Понятно, что все споры и даже скандалы в коалиции по поводу бюджета только начинаются. Наверняка свое слово скажут и "Прогрессивные", которые тоже попытаются показать свою заботу о малоимущих, ведь они все еще считают себя социал-демократами.

Силиня усидит в своем кресле

Маловероятно, впрочем, что бюджетные споры приведут к правительственному кризису. Ни одна из правящих партий пока не готова разваливать это правительство, поскольку нет гарантий, что в новом правительстве им найдется достойное место с сохранением прежнего влияния.

Скорее всего, всем правящим партиям в контексте бюджета придется пойти на какие-то компромиссы, отказавшись от своих приоритетов и ультиматумов. Например, едва ли коалиция в итоге проголосует за введение базовых пенсий, ведь это потребует пересмотра пенсий большинства пенсионеров, ведь если резко повысить минимальные пенсии, то нужно будет, с учетом стажа работников и размера накоплений во втором пенсионном уровне, по цепочке повышать и те пенсии, которые сейчас сравнялись или приблизились к той же минимальной зарплате. Вряд ли социальный бюджет сегодня это потянет.

Но вполне государство могло бы себе позволить снизить до 5% НДС на рецептурные медикаменты, особенно учитывая, что весьма значительная часть рецептурных лекарств в том или ином объеме компенсируется государством. Тогда бы и лекарства были дешевле, и размер софинансирования государством был бы меньше.

Кстати, еще в начале этого года глава минздрава Абу Мери грозился в бюджете-2026 обязательно добиться снижения ставки НДС на рецептурные медикаменты. Но теперь вдруг у министра случилась амнезия…

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
(7)
  • A
    Aleks
    4-го сентября

    А кого водил по пустыне Моисей?!-латышей. Есть у меня каталог фамилий Израиля-там одни латыши. 😂

    6
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го сентября

    у министра случилась амнезия -- Разве только у него одного? А кто там "задвигал" СИЛЬНО и МОЩНО не забыли?

    23
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го сентября

    "А вы, друзья, как ни садитесь..." - говорил дедушка Крылов. И был прав. Латвийская политика - это местечковое кучкование беззубых политических импотентов, которые делают со своей страной то, чего уже не могут делать с женой...

    37
    1
  • Д
    Дед
    4-го сентября

    Без разницы. Ничего не изменится. Латвия обречена. Вопрос, только о том, до каких пор должен опустится латышский избиратель, чтобы подумал о себе, а не о том, как плохо должно быть русским. Даже Бог со своим дождливым летом убеждает в этом.

    35
    1
  • A
    Aleks
    4-го сентября

    В Эстонии 40 тыс.чиновников,в Литве,где населения раза в два больше-30 тыс.,а в Латвии-200 тыс!!!👽 Вот и деньги,но кто ж сократит Изю,если тетя Соня знает хорошо Фиму,а Фима знает Моню,а Моня являтся крестником детей Изи?! Имена другие,конечно,😂но смысл тот же,да и фамилии иногда очень интересные...Рихард Розенблюмс -это же истинный латыш?!😀

    69
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    4-го сентября

    Ну ты еще скажи, что это латышей Моисейс по пустыне водил! :)

    14
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    4-го сентября

    Да, Моисей 40 лет водил и кое-что таки получилось! Немцы 700 лет таскали на конюшни и пороли за воровство и что, отучили воровать?

    18
    1
