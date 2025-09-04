Ринкевичc: у государства и церкви - общие заботы

Конституция устанавливает разделение государства и церкви, но есть несколько точек соприкосновения, где государство и церковь имеют общие заботы, например, сохранение сакрального наследия, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече в Рижском замке с лидерами крупнейших христианских конфессий Латвии.

Ринкевич: у государства и церкви есть общие заботы

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, во время встречи стороны обсудили диалог государства и церкви, роль и влияние религиозных организаций в укреплении единства и сплоченности общества, а также актуальные вопросы, с которыми сталкиваются верующие разных христианских конфессий в Латвии в своей повседневной жизни.

Президент Латвии заявил, что Латвия - многонациональная страна и многоконфессиональная страна, но благодаря традициям экуменизма и мирного сосуществования различных конфессий Латвия является примером для других стран мира. По его мнению, латвийское общество также многообразно и многогранно, в нем каждый индивид имеет право на осуществление свободы совести и свободы вероисповедания, а также на свободное определение своего отношения к религии.

"Поэтому для меня важно услышать мнение лидеров основных христианских конфессий Латвии по вопросам, которые касаются как отношений между государством и церквями, так и вопросов, волнующих верующих разных христианских конфессий", - сказал Ринкевич после встречи.

С президентом встретились архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс и архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Риналдс Грантс, епископ Латвийского союза баптистских церквей Каспар Штернс, председатель центрального совета Латвийской старообрядческой Поморской церкви Владимир Иванов, католический архиепископ Збигнев Станкевич и митрополит Латвийской православной церкви Александр.