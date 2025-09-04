Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевичc: у государства и церкви - общие заботы 2 569

Политика
Дата публикации: 04.09.2025
LETA
Ринкевичc: у государства и церкви - общие заботы

Конституция устанавливает разделение государства и церкви, но есть несколько точек соприкосновения, где государство и церковь имеют общие заботы, например, сохранение сакрального наследия, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече в Рижском замке с лидерами крупнейших христианских конфессий Латвии.

Ринкевич: у государства и церкви есть общие заботы

Рига, 4 сентября, ЛЕТА. Конституция устанавливает разделение государства и церкви, но есть несколько точек соприкосновения, где государство и церковь имеют общие заботы, например, сохранение сакрального наследия, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече в Рижском замке с лидерами крупнейших христианских конфессий Латвии.

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, во время встречи стороны обсудили диалог государства и церкви, роль и влияние религиозных организаций в укреплении единства и сплоченности общества, а также актуальные вопросы, с которыми сталкиваются верующие разных христианских конфессий в Латвии в своей повседневной жизни.

Президент Латвии заявил, что Латвия - многонациональная страна и многоконфессиональная страна, но благодаря традициям экуменизма и мирного сосуществования различных конфессий Латвия является примером для других стран мира. По его мнению, латвийское общество также многообразно и многогранно, в нем каждый индивид имеет право на осуществление свободы совести и свободы вероисповедания, а также на свободное определение своего отношения к религии.

"Поэтому для меня важно услышать мнение лидеров основных христианских конфессий Латвии по вопросам, которые касаются как отношений между государством и церквями, так и вопросов, волнующих верующих разных христианских конфессий", - сказал Ринкевич после встречи.

С президентом встретились архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс и архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Риналдс Грантс, епископ Латвийского союза баптистских церквей Каспар Штернс, председатель центрального совета Латвийской старообрядческой Поморской церкви Владимир Иванов, католический архиепископ Збигнев Станкевич и митрополит Латвийской православной церкви Александр.

Читайте нас также:
#президент латвии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
2
2

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    Когда педераст говорит о "сакральном наследии" -- это звучит как издевательство на всем святым.

    1
    0
  • пк
    полосатый конь
    5-го сентября

    Общие заботы ? Рассказывать сказки и обувать доверчивых дурачков ?

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 146
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 535
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 3
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 15
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 38
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 91
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 74
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 3
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 15
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео