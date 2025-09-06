Будет ли бабье лето в Латвии в сентябре — неизвестно. Но зато можно с уверенностью утверждать, что в правительстве будет жарко в любом случае.

Ведь на подходе проект главного финансового закона страны — бюджета на следующий год. В контексте бюджета на 2026–й и последующие два года правительству Силини предстоит битва сразу на 5 фронтов! Судите сами.

"Процентами" не сокращается

Фронт первый — попытка сократить бюджетные расходы. Напомним, что еще весной социальные партнеры правительства "по наивности" хотели уговорить правительство в бюджете–2026 урезать ВСЕ расходы бюджета на 5%, что в сумме дало бы экономию в размере 850 миллионов евро — этих денег хватило бы и на прибавку обороне, и на демографическую политику. Как известно, именно оборона и демография обозначены главными приоритетами правительства. Однако социальные партнеры в лице конфедерации работодателей, Торгово–промышленной палаты и Совета иностранных инвесторов не учли особенностей госбюджета. А именно: невозможно просто "линейно" резать расходы, ведь есть и "неприкасаемые" позиции бюджета — пенсии, пособия, расходы на медицинскую помощь, военные расходы…

Конечно, и в этой ситуации можно было бы изыскать возможность сократить расходы если не на 850 миллионов, то хотя бы на 40–50 процентов от этой суммы. Но правительство политически смогло договориться на то, что будут сокращены расходы на 171 миллионов в 2026 году.

Коня и трепетную лань

И тут правительство Силини открывает второй фронт — речь идет о возможном объединении госструктур, начиная от госпредприятий и заканчивая даже министерствами!

Да, еще в апреле министр финансов Арвилс Ашераденс опрометчиво обмолвился о том, что возможно и объединение министерств. Наша газета еще тогда предположила, что едва ли эта инициатива будет претворена в жизнь: наверняка коалиционные партнеры ее заблокируют — и в силу весьма сложного процесса объединения министерств (это и изменения в десятках законов, это и долгое слияние двух структур…), и в силу достигнутого в свое время коалицией баланса, то есть справедливого распределения между тремя партиями власти министерских (и сеймовских!) портфелей. Едва ли правящие захотят осуществлять новый передел — особенно в ситуации, когда в Сейме у правящих минимальный перевес — 51 против 49.

Впрочем, отказ от объединения министерств вовсе не означает, что не нужно проводить другие структурные изменения — сокращать или объединять общества капитала при министерствах, объединять департаменты…

Ясно, что властям придется и сокращать численность работников госуправления. Первыми о таких планах заявила Служба госдоходов. Ее директор Байба Шмите–Роке заявила, что на сокращении персонала планируется сэкономить в следующем году аж 8 миллионов. Нетрудно подсчитать, что речь в этом случае идет о сокращении нескольких сот работников СГД!

Министр экономики Виктор Валайнис уже отрапортовал о намерении постепенно объединять госпредприятия, которые находятся под надзором Минэкономики. Это должно привести к уменьшению нескольких десятков работников.

Остальные министерства пока на предмет сокращения работников молчат. Но уже к сентябрю и им придется выйти с конкретными предложениями на сей счет.

Бюрократия размножается сокращением

Третий фронт — уменьшение бюрократии. Пока этот процесс идет крайне медленно — соответствующая группа по сокращению бюрократии смогла "родить" всего 21 предложение, но и эти предложения, внесенные в правительство, пока еще не утверждены.

Да, справедливости ради заметим, что власти, не дожидаясь заключения рабочей группы, уже начали упрощать и отменять многие административные процедуры — например, в строительной сфере. Однако опять–таки это все происходит очень, очень долго…

Деньги из воздуха

Четвертый фронт — многострадальная эпопея с попыткой вывести на биржу часть акций госпредприятий и прежде всего airBaltic, дабы избавиться от необходимости снова вкладывать в национальную авиакомпанию деньги налогоплательщиков.

Хотя разговоры о запуске для госпредприятий процедуры первичного акционного предложения (IPO) ведутся давно, ни одно госпредприятие — даже второстепенное или все тот же airBaltic, — до биржи даже не дошло. Возможно, это случится все–таки в следующем году.

Отслужил солдат службу долгую…

Пятый фронт — это попытка отреформировать систему пенсий по выслуге лет. Правящие уже сами себе пообещали определиться с содержанием реформы. Профсоюзы уже предупредили, что если такая, на их взгляд, дискриминационная реформа будет запущена, то юристы профсоюзов тут же все это обжалуют в Конституционном суде. Понятно, что юристы правительства тоже понимают всю правовую деликатность вопроса и будут рекомендовать политикам действовать максимально осторожно.

Их нельзя будет этой пенсии лишить, но, вероятно, юридически государство будет вправе несколько ужесточить условия оформления пенсии — например, увеличить стаж (с 15 до 20 или до 25 лет) на данной работе и/или увеличить возраст выхода на пенсию по выслуге лет (с 45 до 50 или с 50 до 55…).

Запад нам поможет?

Возможно, вся эта битва на пять фронтов будет менее "болезненной", если удастся получить от Брюсселя на выгодных условиях специальную кредитную линию, введенную Евросоюзом для укрепления обороноспособности ЕС. Латвия запросила кредитную линию в размере аж 8 миллиардов евро — разумеется, такие деньги власти не собираются занимать сразу, речь идет о многолетнем кредитовании.

Но если в следующем году на оборону удастся получить кредит в размере, к примеру, 1 миллиарда евро, то это уже позволит правительству проводить меньшее сокращение госрасходов и изыскать все необходимые дополнительные средства на второй приоритет — демографию.