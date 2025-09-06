Baltijas balss logotype
Сколько каждый житель Латвии заплатит за госдолг? Эксперт подсчитал

Политика
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Сколько каждый житель Латвии заплатит за госдолг? Эксперт подсчитал
ФОТО: pixabay

Ну очень дорогая жизнь в долг!

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис отметил, что общий долг правительства Латвии в прошлом году был 18,8 миллиардов евро, что составило 46,8% от ВВП. В пересчете на каждого жителя получилось по 10 тысяч на одного латвийца в год.

Согласно официальным прогнозам, всего через 4 года, то есть в 2029-м году правительственный долг вырастет до 28,4 миллиардов евро, что уже составит 56,4% от ВВП. И тогда каждому латвийцу этот долг будет "стоить" 16 тысяч евро в год! Не пора ли замедлить темпы набора кредитов?! Ведь уже в следующем году только одно обслуживание госдолга будет обходиться казне в 600 миллионов евро!

#госдолг
Эдуард Эльдаров
(3)
  • A
    Aleks
    7-го сентября

    Почему в Латвии таких недалёких избирают? Теневому правительству умные там не нужны-Дал ему грош и делай с ним,что хош. А люди сверху совсем не дураки,притом что они имеют право менять личину и меняют ее в разных вариантах,если это выгодно их Клану.Это их богом не возбраняется. Все продумано и задумано ещё много лет назад. Не зря ж в Латвии больше всего строилось заводов и фабрик.Заведомо уже готовились после того,как развалят СССР ,пилить его добро и распродавать,притом ниодного латыша в этом процессе не участвовало..

  • SK
    Soglasen Klassnij
    7-го сентября

    В 2014 году поменяли латы на евро. Стало лучше или легче? К власти приходят одни недалёкие. Где настоящие политики, которые хотят что-то изменить в стране? Где развитие страны? Почему чиновники подставляют не только себя, но и всех её жителей?

  • A
    Aleks
    7-го сентября

    Так как ,,святую корову,,-чиновничество,резать никто не будет,то любыми путями будут ,,резать ,,нас всех. Аккуратно,красиво,в стиле ,,святой инквизиции,, Это же понятно.По другому живоглотам не выжить,при этом деньги из казны как изымались так и будут изыматься.

