Сколько каждый житель Латвии заплатит за госдолг? Эксперт подсчитал

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис отметил, что общий долг правительства Латвии в прошлом году был 18,8 миллиардов евро, что составило 46,8% от ВВП. В пересчете на каждого жителя получилось по 10 тысяч на одного латвийца в год.

Согласно официальным прогнозам, всего через 4 года, то есть в 2029-м году правительственный долг вырастет до 28,4 миллиардов евро, что уже составит 56,4% от ВВП. И тогда каждому латвийцу этот долг будет "стоить" 16 тысяч евро в год! Не пора ли замедлить темпы набора кредитов?! Ведь уже в следующем году только одно обслуживание госдолга будет обходиться казне в 600 миллионов евро!