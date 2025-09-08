Baltijas balss logotype
Экономить на Латвии - нельзя! МИД убеждает Конгресс США сохранить финансирование 7 1972

Политика
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Экономить на Латвии - нельзя! МИД убеждает Конгресс США сохранить финансирование
ФОТО: LETA

Силиня: МИД активно работает с Конгрессом США, чтобы сохранить оборонное финансирование для Латвии.

Латвия уже заранее предусмотрела риски, связанные с возможным отказом США в целях экономии от ряда проектов, поэтому Министерство иностранных дел (МИД) активно сотрудничает с Конгрессом США, чтобы добиться его поддержки для сохранения оборонного финансирования для Латвии, заявила в понедельник на пресс-конференции после заседания коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня.

По словам премьера, переговоры и политические дискуссии проводятся на уровне Конгресса.

Парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере отметила, что США в настоящее время пересматривают свое оборонное финансирование для европейских стран, включая страны Балтии. "Не исключено, что в будущем оно будет сокращено, поэтому мы ведем активные переговоры с Конгрессом США и Пентагоном", - сказала она.

Гатере сообщила, что поддержка США для Латвии составляет до 100 млн долларов в год. "Наш курс - увеличивать собственное финансирование обороны, вкладывать больше и самостоятельно заботиться о своей защите - оказался правильным, и мы должны его продолжать", - подчеркнула представитель Минобороны, отметив, что стратегическое партнерство Латвии с США в сфере обороны продолжается.

Как сообщалось, в рамках Балтийской инициативы безопасности Конгресс США ежегодно выделяет финансирование для укрепления обороноспособности Эстонии, Латвии и Литвы. В 2024 году Латвия получила в рамках этой программы поддержку на общую сумму 80 млн долларов, а в 2025-2027 гг. для всех стран Балтии предусмотрена поддержка в размере 231,57 млн долларов.

Ранее США объявили о планах сокращения программ помощи европейским странам, граничащим с Россией. Основными получателями этого финансирования являются Эстония, Латвия и Литва.

#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • З
    Злой
    8-го сентября

    Хотим фильму, хотим фильму! С клубничкой!

    33
    5
  • Д
    Дед
    8-го сентября

    Бегите к Путину, Трамп вас сдал!

    45
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    9-го сентября

    Причём со всеми хуторскими потрохами.

    10
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го сентября

    А что, порнопробы перестали приносить доход? Так ведь не всех еще на кастинг отправляли - вон г-жу Браже стоит попробовать...

    38
    5
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    8-го сентября

    Хотим фильму!

    14
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го сентября

    Попрошайки. Стыд и позор!

    57
    2
  • A
    Aleks
    8-го сентября

    Конечно нельзя экономить на Латвии. Наверху уже всё попилено и поделено. И люди рассчитывают на эти деньги. Трамп,ты что творишь,мерзавец? Ты лишаешь наши власти трудоспособности и возможности мыслить-они теперь думают только о том,что их мечты могут рухнуть и похоронить ,,домик в деревне,,где нибудь в теплой стране и лишить средства передвижения-личного самолёта..

    66
    2
Читать все комментарии

Видео