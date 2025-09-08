Экономить на Латвии - нельзя! МИД убеждает Конгресс США сохранить финансирование

Латвия уже заранее предусмотрела риски, связанные с возможным отказом США в целях экономии от ряда проектов, поэтому Министерство иностранных дел (МИД) активно сотрудничает с Конгрессом США, чтобы добиться его поддержки для сохранения оборонного финансирования для Латвии, заявила в понедельник на пресс-конференции после заседания коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня.

По словам премьера, переговоры и политические дискуссии проводятся на уровне Конгресса.

Парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере отметила, что США в настоящее время пересматривают свое оборонное финансирование для европейских стран, включая страны Балтии. "Не исключено, что в будущем оно будет сокращено, поэтому мы ведем активные переговоры с Конгрессом США и Пентагоном", - сказала она.

Гатере сообщила, что поддержка США для Латвии составляет до 100 млн долларов в год. "Наш курс - увеличивать собственное финансирование обороны, вкладывать больше и самостоятельно заботиться о своей защите - оказался правильным, и мы должны его продолжать", - подчеркнула представитель Минобороны, отметив, что стратегическое партнерство Латвии с США в сфере обороны продолжается.

Как сообщалось, в рамках Балтийской инициативы безопасности Конгресс США ежегодно выделяет финансирование для укрепления обороноспособности Эстонии, Латвии и Литвы. В 2024 году Латвия получила в рамках этой программы поддержку на общую сумму 80 млн долларов, а в 2025-2027 гг. для всех стран Балтии предусмотрена поддержка в размере 231,57 млн долларов.

Ранее США объявили о планах сокращения программ помощи европейским странам, граничащим с Россией. Основными получателями этого финансирования являются Эстония, Латвия и Литва.