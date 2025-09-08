Новый поворот: решение Трампа назвали «благой вестью» для Латвии

Заявление президента США о военных в Польше - "хорошая новость для всего региона" (Польши и стран Балтии, включая Латвию и Литву - прим.), заявил заявил во время визита в Вильнюс президент Польши Кароль Навроцкий.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские войска останутся в Польше или, возможно, их контингент даже увеличится, - хорошая новость не только для Польши, но и для всего региона, заявил во время визита в Вильнюс президент Польши Кароль Навроцкий.

"Заявление президента Трампа о сохранении американских войск в Польше и возможность расширения сил - добрая весть для всего региона: Центральной Европы и стран Балтии", - сказал он на пресс-конференции.

Навроцкий заявил, что во время своего визита в Белый дом он говорил о безопасности и стран Балтии.

"Не моя обязанность говорить от имени Литвы, но я упомянул о нашей общей потребности расширить присутствие американских вооруженных сил здесь", - сказал президент.

По его словам, в настоящее время именно Трамп является тем лидером, который во многом определяет архитектуру безопасности и может ее направить "в нашу сторону".

Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил Навроцкого за защиту интересов Литвы и всего региона. По его словам, договоренность об этом была достигнута еще до визита польского лидера в Вашингтон, во время визитов лидеров стран Балтии и Дании в Варшаву.

"Послание, которое мы получили от президента США Трампа, действительно очень позитивное, и мы рады, что оно было довольно конкретным в отношении Польши. Мы считаем, что оно также означает, что мы можем ожидать, что Соединенные Штаты будут уделять внимание всему региону, поскольку по разным причинам - логистическим, военным - это более интенсивное присутствие союзника США уместно в регионе, не говоря уже о конкретной стране", - сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что необходимо продолжать активно работать над тем, чтобы внимание США к региону оставалось на прежнем уровне или даже усиливалось.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Польши посетил США и встретился с Трампом. В ходе этого визита хозяин Белого дома упомянул о возможности отправки дополнительных войск в Польшу.

Правда, вскоре после этого зарубежные СМИ сообщили о планах США прекратить долгосрочную военную помощь европейским странам, граничащим с Россией, включая финансирование программы, в рамках которой деньги получали и страны Балтии.

Окончательное решение по этому вопросу должен принять Конгресс США.

Американские военные периодически ротируются в Литве с весны 2014 года, но в настоящее время Вашингтон пересматривает присутствие своих сил в Европе. Литва добивается того, чтобы США оставили в стране около тысячи военнослужащих, которые в настоящее время размещены в стране на ротационной основе.