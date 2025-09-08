Baltijas balss logotype
Новый поворот: решение Трампа назвали «благой вестью» для Латвии 5 1756

Политика
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Новый поворот: решение Трампа назвали «благой вестью» для Латвии
ФОТО: Global Look Press

Заявление президента США о военных в Польше - "хорошая новость для всего региона" (Польши и стран Балтии, включая Латвию и Литву - прим.), заявил заявил во время визита в Вильнюс президент Польши Кароль Навроцкий.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские войска останутся в Польше или, возможно, их контингент даже увеличится, - хорошая новость не только для Польши, но и для всего региона, заявил во время визита в Вильнюс президент Польши Кароль Навроцкий.

"Заявление президента Трампа о сохранении американских войск в Польше и возможность расширения сил - добрая весть для всего региона: Центральной Европы и стран Балтии", - сказал он на пресс-конференции.

Навроцкий заявил, что во время своего визита в Белый дом он говорил о безопасности и стран Балтии.

"Не моя обязанность говорить от имени Литвы, но я упомянул о нашей общей потребности расширить присутствие американских вооруженных сил здесь", - сказал президент.

По его словам, в настоящее время именно Трамп является тем лидером, который во многом определяет архитектуру безопасности и может ее направить "в нашу сторону".

Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил Навроцкого за защиту интересов Литвы и всего региона. По его словам, договоренность об этом была достигнута еще до визита польского лидера в Вашингтон, во время визитов лидеров стран Балтии и Дании в Варшаву.

"Послание, которое мы получили от президента США Трампа, действительно очень позитивное, и мы рады, что оно было довольно конкретным в отношении Польши. Мы считаем, что оно также означает, что мы можем ожидать, что Соединенные Штаты будут уделять внимание всему региону, поскольку по разным причинам - логистическим, военным - это более интенсивное присутствие союзника США уместно в регионе, не говоря уже о конкретной стране", - сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что необходимо продолжать активно работать над тем, чтобы внимание США к региону оставалось на прежнем уровне или даже усиливалось.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Польши посетил США и встретился с Трампом. В ходе этого визита хозяин Белого дома упомянул о возможности отправки дополнительных войск в Польшу.

Правда, вскоре после этого зарубежные СМИ сообщили о планах США прекратить долгосрочную военную помощь европейским странам, граничащим с Россией, включая финансирование программы, в рамках которой деньги получали и страны Балтии.

Окончательное решение по этому вопросу должен принять Конгресс США.

Американские военные периодически ротируются в Литве с весны 2014 года, но в настоящее время Вашингтон пересматривает присутствие своих сил в Европе. Литва добивается того, чтобы США оставили в стране около тысячи военнослужащих, которые в настоящее время размещены в стране на ротационной основе.

Оставить комментарий

(5)
  • А
    Андрей
    9-го сентября

    "По его словам, в настоящее время именно Трамп является тем лидером, который во многом определяет архитектуру безопасности и может ее направить "в нашу сторону"."

    Просто поразительно, как современные представители древней угасающей цивилизации (Европа) бегают вокруг заокеанского собрата, цивилизация которого находится в чуть лучшем состоянии (да и то, смотря с какой стороны смотреть) с надеждой получить хоть крохи с барского стола. Население Европы больше, чем население США. А впечатление, что здесь какая-то глухая окраина, которая вместо того, чтобы развиваться самим, предпочитают "доить" метрополию. Которая некогда "доила" другие страны в других уголках планеты. Но "дойный период" закансчивается. И теперь, тем кто привых жить на подсосе, очень не хочется принять как факт, что придётся засучить рукава и начать работать самим, вместо жителей остального мира, где не забыли радость труда. Или хотя бы просто как это делается. Как говорится: "лето красное пропела - так пойди же попляши!" Ну или хотя бы просто перестань провоцировать соседей на разборки!

    2
    1
  • Д
    Дед
    8-го сентября

    Когда, Трамп заявил о сокращении денег на военную помощь прибалтийским странам, я думаю, это и есть один из результатов встречи Путина и Трампа на Аляске. Прибалтику Трамп слил, как Афганистан.

    27
    2
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    8-го сентября

    По-моему уже никто не успевает следить за его решениями.По 10 на день.Порой абсолютно противоречащие друг другу.Только выполнения их как-то не особо видно

    31
    1
  • A
    Aleks
    8-го сентября

    самое интересное,что Навроцкому глубоко по барабану Латвия.В сферу интересов Польши входит только Литва,поэтому что так радуются рептилоиды из правительства -не пойму...Лучшие друзья страны -это армия и флот. Про флот помолчим как,впрочем,и про армию,где в случае боевых действий,большая часть перестреляет друг друга,потому как там большая часть даже думать не умеет,не то что думать и воевать одновременно

    16
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    8-го сентября

    Граница уступок Трампа пройдёт по границе Польши, правда не совсем понятна в чём заключается эта "благая весть".

    17
    1
Читать все комментарии

