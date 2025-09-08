Остановить поток сознания: Силиня не может обуздать бюрократию и «страсть» к длинным докладам

Как известно, война с бюрократией в Латвии продолжается. По крайней мере, так нас уверяют. Параллельно идет работа и над сокращением собственно административных расходов. Каковы «промежуточные успехи» в этой неравной битве с бюрократией?

И бюрократию уменьшить, и деньги сэкономить

Во-первых, рабочая группа подготовила 21 предложение по уменьшению бюрократии и часть из них уже готовится к принятию. Те вопросы, которые находятся в компетенции правительства, решаются быстрее, а те, что в исключительном ведении Сейма (законопроекты), будут решаться, судя по всему, в ходе осенней сессии. Понятно, что это капля в море – чтобы реально укротить бюрократию, необходимы куда более масштабные реформы.

Во-вторых, министерства и ведомства сейчас ищут варианты сокращения своих бюджетов. Зачастую, чтобы выполнить требование Минфина по конкретному объему сокращения финансовых средств, руководителям министерств и ведомств ничего другого не останется, как «взяться за персонал» – то есть сокращать число работников госуправления. Первыми о таких планах заявила Служба госдоходов. Ее директор Байба Шмите-Роке заявила, что на сокращении персонала планируется сэкономить в следующем году аж 8 миллионов. Нетрудно подсчитать, что речь в этом случае идет о сокращении нескольких сот работников СГД!

Министр экономики Виктор Валайнис уже отрапортовал о намерении постепенно объединять госпредприятия, которые находятся под надзором Минэкономики. Это должно привести к уменьшению нескольких десятков работников.

Остальные министерства пока на предмет сокращения работников молчат. Но уже к сентябрю и им придется выйти с конкретными предложениями на сей счет.

Постоянная спецгруппа по борьбе

Что дальше? Недавно прозвучала мысль создать некую постоянно действующую группу по борьбе с бюрократией, которую должен возглавить – правильно! – представитель этой самой бюрократии. По замыслу, это мог бы быть парламентский секретарь премьера. Конечно, с одной стороны, в постоянно действующий «антибюрократической» группе есть смысл – бюрократия ведь никуда не исчезает и, стало быть, всегда есть возможность еще что-то уменьшить, упростить те или иные бюрократические процедуры.

С другой стороны, есть большие сомнения, что сами бюрократы смогут себя «укротить» – лучше бы это делали какие-то независимые эксперты или хотя бы депутаты Сейма на уровне специальной подкомиссии парламента, к чему, кстати, парламентарии призывали еще в феврале, сразу после того, как премьер Эвика Силиня объявила борьбу с бюрократией одним из приоритетов своего плана рестарта правительства.

Отметим, что Госканцелярия, которая является главной структурой госуправления, вполне логично и профессионально определила основные направления борьбы с бюрократией. Это и аудит всех функций госуправления, по итогам которого необходимо будет решить – какие функции дублируются, и, стало быть, это дублирование следует устранить, от каких функций государство вообще может отказаться (они лишние или их можно делегировать частному бизнесу), а какие функции можно осуществлять более эффективно и с меньшими финансовыми затратами.

Но вернемся, собственно, к борьбе с бюрократией. Уже упомянутая рабочая группа, созданная премьером, свои усилия сосредоточила на том, чтобы снимать те или иные административные барьеры, которые мешают и бизнесу, и жителям. Однако, на наш взгляд, не менее важно и отменить те бюрократические процедуры, которые отвлекают госчиновников от более важной для общества работы. К тому же, если эти процедуры отменить, глядишь, и часть чиновников вполне можно будет или перевести на другую работу, или… отправить работать в частный сектор, то есть реально сэкономить деньги налогоплательщиков!

Например, начать можно было бы с отмены… бесконечных докладов, которые готовят для правительства по тем или иным темам отраслевые министерства. Доклады эти именуются информационными сообщениями. Кстати, в отчете Госканцелярии по борьбе с бюрократией есть намек на эту проблему – предлагается «отказаться от рассмотрения в Кабинете министров отдельных распоряжений и проектов правил Кабмина».

Берем с Китая пример!

Примечательно, что недавно в Китае чиновникам запретили… писать длинные доклады. Максимальный объем – три компьютерных листа. Компании и Госсовет начали широкомасштабную кампанию борьбы с бюрократией и формализмом. Говоря простым языком, отныне в госуправлении чиновники не смогут больше заниматься… пустословием или, если хотите, словоблудием.

Документы должны быть четкими, лаконичными – с короткими пояснениями и конкретными предложениями. Иными словами: чиновники должны уметь кратко обозначить проблему и сразу же представить возможные варианты ее решения. Согласитесь, если эксперты знают предмет, то им вполне хватит трех страниц, чтобы описать проблемную ситуацию и высказать предложения, как это все разрешить.

Тома исписанных бумаг

Было бы неплохо и Латвии пойти по китайскому пути. Особенно учитывая, что по количеству докладов и, главное, по их объему мы уж точно не отстаем от Китая, если даже не опережаем его. Если сложить все информационные сообщения наших министерств только, к примеру, за последний год, то получится… многотомник, который по своему объему будет толще, чем «Война и мир» Льва Николаевича Толстого.

Частенько доклады изобилуют бесконечными графиками, повторами старых докладов, выдержками из тех или иных исследований. Понятно, что кроме самого министра, чьи подчиненные готовили доклад, никто не теряет часы своего драгоценного времени, чтобы все эти горы страниц перелопатить и вникнуть в суть. Максимум – остальные министры и премьер читают аннотацию и заключение, в котором содержатся собственно конкретные предложения.

Только сейчас на рассмотрении правительства (или в стадии внесения, или в стадии согласования и общественного обсуждения) находятся 33 информационных доклада. Вот только для наглядности – доклад об изменениях в системе госзакупок, подготовленный Минфином, состоит из 17 компьютерных страниц, не считая 5 приложений к нему.

Доклад о ситуации с эмоциональным и физическим насилием в учебных заведениях состоит из 35 страниц. Ведь очевидно, что над ним трудилась целая группа чиновников Минобраза.

А нельзя было просто описать вкратце суть проблемы и варианты уменьшения этого психоэмоционального и физического насилия в школах? А кто хочет – пусть отдельно ознакомится в базах данных с опросами и исследованиями на эту тему.

В общем, пора уже прекращать в госуправлении жить по принципу: служба идет – контора пишет. Латвия уже давно стала чемпионом по бумагомаранию. Вот только толку от этого – ноль.