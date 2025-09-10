Правительство Силини решило не злить народ: наличные в кошельках и матрасах оставят в покое

Население Латвии продолжает уменьшаться, причем весьма стремительно, а стало быть и налогоплательщиков больше не становится. Отсюда и желание государства взять больше с тех, кто есть, а также «вывести из тени» тех, кто пока еще не платит или платит далеко не все.

Как известно, еще в разгар пандемии много шума наделал план борьбы с теневой экономикой, который предусматривал и введение тотального декларирования доходов — то есть когда все, включая пенсионеров, должны были бы раз в год подавать декларацию о своих доходах за прошлый год.

Под флагом борьбы с «грязными» деньгами

Разразился скандал и политики, как это часто бывает, дали задний ход. «Реформу» положили под сукно. Однако отдельные пункты этого плана, который состоял вовсе не только из требований заполнить декларацию, чиновники начали претворять в жизнь. Или точнее — пытаться претворять в жизнь. Опять-таки под флагом борьбы с уклонением от уплаты налогов и с целью предотвращения легализации средств, добытых преступным путем.

И вот этим летом на общественное обсуждение поступили поправки в правила Кабмина, которые предусматривали… жесткий контроль за наличными средствами.

А именно: кредитные учреждения будут обязаны направлять Службе финансовой разведки (СФР) и Службе госдоходов так называемые пороговые декларации на всех физических лиц, которые в течение месяца внесли наличными сумму в размере 750 евро и больше, а также сняли наличными сумму в размере 1500 евро и больше. Очевидно, что такие пороговые декларации вносятся «не просто так» - для отчетности или статистики, а с целью проверки и контроля. Это авторы документа и не скрывали. В аннотации отмечалось, что такой контроль поможет «идентифицировать финансовые средства неизвестного происхождения».

Ассоциация финансовой отрасли, которая объединяет самые крупные банки, уже приблизительно подсчитала, информацию о каком количестве лиц будут получать контролирующие органы.

«При определении сделки по взносу наличных денег, начиная с 750 евро, в течение одного месяца СФР и СГД получат информацию примерно о 28 000 физических лицах, уплативших взносы наличных в размере около 43 млн. евро, и примерно о 18 000 юридических лицах, которые внесли взносы на счета кредитных учреждений примерно 83 млн. евро. В свою очередь при определении сделки по выплате наличных денег начиная с 1500 евро в течение месяца в пороговые декларации была бы включена информация о 3 769 физических лицах, осуществивших выплаты в размере 23 млн. евро, и 540 юридических лицах, осуществивших выплаты наличных примерно в размере 60 млн. евро.»

Опять-таки после обнародования данной «демократической» инициативы случился взрыв, документик снова притормозили, но… не сняли совсем с повестки дня. В минфине лишь пообещали дополнить или внести уточнение в аннотацию и, может быть, повысить пороговую суммы при снятии денег, ведь со своего счета мы снимаем, разумеется, «чистые» деньги, которые вроде бы банк уже должен был проверить.

Ответный ход депутатов

Так или иначе, но депутаты Сейма, вернувшись с каникул, решили проявить заботу об избирателях — до выборов-то остался всего год… Первыми со своей законодательной инициативой вышли оппозиционные депутаты фракции «Стабильности!» - они предложили записать, что до внесения на счет суммы до 7 тысяч евро никаких деклараций банки контрольным органам подавать не должны.

Однако эти поправки оппозиции, по традиции, были отклонены. Зато аналогичные по сути предложения уже правящего Союза зеленых и крестьян депутаты поддержали. Поправки в Закон о налогах и пошлинах отправили в комиссию Сейма по бюджетам и финансам.

Поправки гласят, что пороговая декларация подается лишь в том случае, если «клиент проводит одну сделку с внесением наличных, сумма которой эквивалентна 10 тысячам евро или больше». Слово «эквивалентно» использовано, разумеется, для того, чтобы можно было контролировать и сделки с наличными в другой валюте.

В аннотации к законопроекту «зеленые крестьяне» напомнили про статьи Конституции, которые запрещают дискриминацию и гарантируют право на неприкосновенность личной жизни. Депутаты считают, что жесткий контроль за наличными как раз бы привел к дискриминации тех групп населения, которые в силу возраста (пенсионеры) или места жительства (сельская местность) не пользуются или не могут пользоваться цифровыми технологами и они оперируют главным образом наличными средствами.

Кроме того, наличные средства — это еще и вопрос безопасности, если вдруг случится какое-то масштабное ЧП и оплата через интернет-банк и при помощи электронных банковских карт будет невозможна.

От себя добавим, что наличные — это тоже часть имущества, личной собственности человека и государство, согласно Конституции, защищает право на личную собственность.

Реальность такова, что по-прежнему во многих сферах бизнеса сделки происходят главным образом с использованием наличных средств (торговля на рынках, выездная торговля, услуги стоматологических клиник, кабинетов косметологии, услуги маленьких парикмахерских, обувных мастерских и т. п.).

Наличные не под ударом?

Очевидно, что теперь подготовленные изменения в правила Кабинета Министров уже неактуальны и, видимо, их отзовут или точнее — чиновники дождутся сперва принятия соответствующих изменений в упомянутый Закон о налогах и пошлинах.

Итак, будем считать, что очередная атака на наличные средства, то есть на собственность жителей, отбита? Конечно, с одной стороны, любое государство хочет заставить население платить в виде налогов все, что положено по закону, с другой стороны, в Латвии и так уже давно принцип презумпции невиновности в отношении финансов не действует — при любых подозрениях именно на самого подозреваемого лежит бремя доказательств своей невиновности, то есть легальности происхождения денег.

Впрочем, даже в этой ситуации никто не отменял конституционных гарантий и если человек честно заработал свои деньги и нет оснований считать иначе, то почему он должен, простите, бояться зачислить свои же деньги на свой легальный счет и уж тем более — снять со счета СВОИ деньги! Или кому-то выгодно, чтобы люди прятали средства на счета в иностранных банках?