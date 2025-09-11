Baltijas balss logotype
Браже от имени Латвии благодарит США за сделку с Лукашенко, за которого молится Трамп 6 1866

Политика
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Браже от имени Латвии благодарит США за сделку с Лукашенко, за которого молится Трамп
ФОТО: LETA

Браже от имени Латвии благодарит США за участие в обеспечении освобождения заключенных в Беларуси. Латвийский министр отметила, что режим Александра Лукашенко продолжает систематические репрессии против белорусского народа. В то же время президент США Дональд Трамп передал Алекандру Лукашенко письмо, где заявил, что будет молиться за здоровье президента Беларуси!

Освобожденные из заключения в Беларуси граждане Латвии находятся в безопасности и на пути домой, сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Ранее сообщалось, что Беларусь освободила из тюрьмы еще 52 политзаключенных, среди которых двое граждан Латвии.

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра иностранных дел Сигне Знотиня-Знота, принимая во внимание пожелание обоих граждан Латвии, их личные данные не разглашаются.

Браже от имени Латвии благодарит США за участие в обеспечении освобождения заключенных. Министр отметила, что режим Александра Лукашенко продолжает систематические репрессии против белорусского народа.

Как подчеркнула министр иностранных дел Латвии, правящий в Беларуси режим использует мигрантов в качестве инструмента против стран Балтии и Польши, а также оказывает поддержку России в ее войне против Украины. В Беларуси до сих пор содержатся в неволе более 1000 политзаключенных.

"Позиция Латвии неизменна: необходимо продолжать международное давление и санкции против режима Лукашенко, пока все политзаключенные не будут освобождены и Беларусь не перестанет поддерживать агрессию России против Украины", - подчеркнула министр иностранных дел.

Как сообщалось ранее, в июне Беларусь освободила из тюрьмы 14 политзаключенных, среди которых были двое граждан Латвии - Юрий Ганин и Дмитрий Михайлов.

Напомним, это часть сделку - которую заключил белорусский президент Александр Лукашенко с США при посреддничестве спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Джона Коула.

Оставить комментарий

(6)
  • ТК
    Тото Кутунио
    12-го сентября

    Трамп! Освободи политзаключённых в Латвии!

    9
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го сентября

    После таких речей впору вставить в школьные учебники математики новую задачу: сколько раз сумеет Браже переобуться за один прыжок?

    35
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го сентября

    А не "проституток" нет?!

    16
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    11-го сентября

    Трамп в очередной раз поставил Браже раком. Браво !!!

    25
    2
  • АП
    Александр Петрушка
    11-го сентября

    Это не "репрессии", а закономерное соблюдение закона! Приехал в чужую страну, будь любезен соблюдать законы! Нарушил, вот тебе и тюрьма! В Латвии также, но только почему-то в основном к русскоговорящим! Как-то однобоко получается!

    53
    1
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    В то время,когда Трамп желает Лукашенко здравия,Латвия хочет закрыть границу с Белоруссией. Латвия почувствовала себя Израилем в центре Европы ?! 😀

    42
    2
Читать все комментарии

