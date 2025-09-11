Браже от имени Латвии благодарит США за сделку с Лукашенко, за которого молится Трамп

Браже от имени Латвии благодарит США за участие в обеспечении освобождения заключенных в Беларуси. Латвийский министр отметила, что режим Александра Лукашенко продолжает систематические репрессии против белорусского народа. В то же время президент США Дональд Трамп передал Алекандру Лукашенко письмо, где заявил , что будет молиться за здоровье президента Беларуси!

Освобожденные из заключения в Беларуси граждане Латвии находятся в безопасности и на пути домой, сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Ранее сообщалось, что Беларусь освободила из тюрьмы еще 52 политзаключенных, среди которых двое граждан Латвии.

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра иностранных дел Сигне Знотиня-Знота, принимая во внимание пожелание обоих граждан Латвии, их личные данные не разглашаются.

Как подчеркнула министр иностранных дел Латвии, правящий в Беларуси режим использует мигрантов в качестве инструмента против стран Балтии и Польши, а также оказывает поддержку России в ее войне против Украины. В Беларуси до сих пор содержатся в неволе более 1000 политзаключенных.

"Позиция Латвии неизменна: необходимо продолжать международное давление и санкции против режима Лукашенко, пока все политзаключенные не будут освобождены и Беларусь не перестанет поддерживать агрессию России против Украины", - подчеркнула министр иностранных дел.

Как сообщалось ранее, в июне Беларусь освободила из тюрьмы 14 политзаключенных, среди которых были двое граждан Латвии - Юрий Ганин и Дмитрий Михайлов.

Напомним, это часть сделку - которую заключил белорусский президент Александр Лукашенко с США при посреддничестве спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Джона Коула.