О снятии санкции c государственной авиакомпании Беларуси лично заявил представитель президента США Джон Коул, который прибыл в Минск на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно в отношении "Белавиа". Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствам, которые вовлечены в эту работу», — сказал Коул.

Кроме того Джон Коул передал белорусскому президенту Александру Лукашенко поздравления с днем рождения от семейства Трампов.

«Уважаемый господин Лукашенко, Первая леди Мелания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Мы смотрим с надежной в будущий год. Мы молимся за Ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей», — говорится в письме, подписанном президентом США.

Лукашенко не полез за ответным словом в карман. Белорусский лидер поблагодарил Дональда Трампа «за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, прежде всего, в нашем регионе».

«Он остановил немало конфликтов. Говорю, как историк и как президент, который уже долго работает: ни один президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир», – заявил Лукашенко.

ДОПОЛНЕНО: Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.

По данным издания, были освобождены и переправлены в Литву заключенные граждане Латвии, Великобритании, Литвы, Польши, Германии и Франции.

«Они благополучно пересекли литовскую границу из Белоруссии, оставив позади колючую проволоку, решетки на окнах и постоянный страх. Среди них, что особенно важно для меня, было шесть литовцев. Я глубоко благодарен Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за их постоянные усилия по освобождению политических заключенных», — написал Науседа в Х.

Белорусская сторона заявила, что помилованы 14 иностранных граждан.