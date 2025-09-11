Baltijas balss logotype
Трамп снял санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» и молится за здоровье Лукашенко (ДОПОЛНЕНО)

Политика
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV

О снятии санкции c государственной авиакомпании Беларуси лично заявил представитель президента США Джон Коул, который прибыл в Минск на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно в отношении "Белавиа". Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствам, которые вовлечены в эту работу», — сказал Коул.

Кроме того Джон Коул передал белорусскому президенту Александру Лукашенко поздравления с днем рождения от семейства Трампов.

«Уважаемый господин Лукашенко, Первая леди Мелания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Мы смотрим с надежной в будущий год. Мы молимся за Ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей», — говорится в письме, подписанном президентом США.

Лукашенко не полез за ответным словом в карман. Белорусский лидер поблагодарил Дональда Трампа «за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, прежде всего, в нашем регионе».

«Он остановил немало конфликтов. Говорю, как историк и как президент, который уже долго работает: ни один президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир», – заявил Лукашенко.

ДОПОЛНЕНО: Белоруссия освободила 52 заключенных, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.

По данным издания, были освобождены и переправлены в Литву заключенные граждане Латвии, Великобритании, Литвы, Польши, Германии и Франции.

«Они благополучно пересекли литовскую границу из Белоруссии, оставив позади колючую проволоку, решетки на окнах и постоянный страх. Среди них, что особенно важно для меня, было шесть литовцев. Я глубоко благодарен Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за их постоянные усилия по освобождению политических заключенных», — написал Науседа в Х.

Белорусская сторона заявила, что помилованы 14 иностранных граждан.

#санкции #беларусь
(13)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го сентября

    Науседе надо было бы Бацьку благодарить, ведь это он литовцев выпустил. Совсем бывший коммунист берега попутал?

    18
    1
  • С
    Сарказм
    Mr.FGJCNJK
    12-го сентября

    Отличная мысль, давайте теперь в ножки кланяться всем террористам, которые за выкуп отпускают часть заложников, мол, спасибо отэц родной, а ведь мог и бритвочкой...

    2
    18
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Ещё больше 200 лет обратно французский философ Дюпон сказал:Если вы не видите влияния на политические процессы мирового еврейства,то из своих рассуждений вы можете сварить только кошачью похлебку,, Что вы и делаете. Хотя я понимаю,почему Не любят евреи светиться Вон даже стрелки все на русских перевели.👽,что не спасло и уровень антисемитизма нихрена не упал,а даже вырос.

    24
    9
  • З
    Злой
    Aleks
    11-го сентября

    Население Израиля столько же сколько в Белоруссии, но в то же время лучшая медицина, военные разработки на высшем уровне, готовы весь мир на уши поставить и все их боятся, бомбят что хотят, жаль, что у мистера П нет такой решимости.

    14
    36
  • С
    Сарказм
    Aleks
    11-го сентября

    Ну вообще-то Израиль мочит террористов и тех, кто публично и деятельно отказывает ему в праве на существование, а также планирует и осуществляют зверские терриристические атаки на его территорию (потому как иным способом причинить ему вред они не способны). Мистер же П (если речь про кремлефюрера), занимается тем, что отказывает в праве на суверенитет соседям и даже народам в праве на существование ("украинцев нет, есть только русские"). А к агрессорам отношение совершенно другое, чем к обороняющимся и стражающимся за право существовать.

    7
    42
  • lo gos
    lo gos
    Aleks
    11-го сентября

    С 1959 года общая сумма американской военной помощи Израилю составляет более 251 миллиарда долларов. Израиль - это чисто американский проект, все технологии вооружения, медицина - это всё американские вливания, богатые американские евреи создали израильское государство.

    36
    1
  • С
    Сарказм
    Aleks
    11-го сентября

    В основном ложь. Во-первых, американская помощь пошла в Израиль после Шестидневной войны, когда стало понятно, что за арабскими странами нарисовалась мохнатая медвежья лапа ссср, которая их науськивала, вооружала и тренировала. А эта война, если вы не в курсе (а вы точно не в курсе) приключилась в 1967 году. До этого Штаты крайне сдержанно относились к "своему" проекту, потому что на самом деле Израиль возник стараниями иосифа джугашвили, который небезосновательно предполагал, что страна вполне может избрать социалистический путь развития (левые идеи там были крайне сильны, кибуцы там и все такое прочее) и войну за независимость Израиль выиграл во многом именно благодаря помощи от соц. лагеря (в частности Чехословакии). Во-вторых, основная сумма помощи пошла после 1979 года (Кемп-Девидские соглашения), тогда же она стала регулярной. И составляет от 3 до 5 млрд долларов в год (примерно такая же сумма ежегодно идет Египту), и то и другое - это конкретно военная помощь (которая, разумеется, в основном идет на закупки американского же вооружения). И наконец крремлефюрер получил от нефти/газа 2 трлн долларов. И где технологии/медицина/вооружения? Где всемирно известная фарма, технологии капельного полива, где центры разработки ведущих IT гигантов? Ась? Где наконец ВВП на душу населения 55 тыс. долларов в год? И не надо тут рассказывать про тяжелую жизнь сысысыра/РФ, которых все хотят сжить со свету, поверьте, у Израиля она нисколько не проще (его действительно хотят и много раз пытались это сделать)

    4
    17
  • З
    Злой
    11-го сентября

    За хорошего человека не грех и помолиться.

    66
    5
  • С
    Сарказм
    Злой
    11-го сентября

    А кто в этой статье хороший человек? Старый маразматик, живущий в своей реальности или усатый таракан, вцепившийся в трон посиневшими пальцами и берущий заложников? На обоих пробы ставить негде и обоим можно пожелать скорейшего отбытия в ад (таракану пожелания более горячие)

    4
    57
  • З
    Злой
    Злой
    11-го сентября

    Ну, для многих, которые пишут на русском языке теперь и домбрава кумир, особенно в комуфляже.

    6
    1
  • С
    Сарказм
    Злой
    12-го сентября

    Ну, Домбрава пока еще никого не убил (в отличие от усатого), так что выбирая между ними двоими... в конце концов если бы зла желали каждому с IQ ниже 70, то пол местного бомонда были бы немедленно прокляты, а других грехов за этим г-ном не упомню (таскание на себе камуфляжа к таковым не причисляю).

    2
    9
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Дед зятя Трампа Кушнера воевал в партизанском отряде в Белоруссии и знал,видимо,против кого он воевал и кто все организовал и нет у Трампа,поэтому вопросов к славянам,которые спасли евреев,но почему то во всем виноваты,судя по высказываниям еврейства Запада и Украины ..А может это как раз те,что недовольны тем,что не добили евреев во время войны и славяне ,такие нехорошие,помешали им это сделать?

    49
    7
  • Е
    Ехидный
    Aleks
    11-го сентября

    почему у тебя все к еврейству сводится ??? детские обиды -в садике еврейский мальчик машинку отобрал ???

    26
    6
Читать все комментарии

