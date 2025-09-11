Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Недобор налогов и перебор на чёрном рынке: итоги борьбы законодателей с курением и алкоголем 1 600

Политика
Дата публикации: 11.09.2025
grani.lv
Недобор налогов и перебор на чёрном рынке: итоги борьбы законодателей с курением и алкоголем

Парламент дважды наступил на грабли с понятным результатом. Запрет ароматизаторов в вейпах и сокращение срока продаж алкоголя привели к убыткам в госбюджете и увеличению доли теневого рынка, пишут Grani.lv.

По данным Службы государственных доходов, в первой половине 2025 года акцизные сборы от жидкостей для вейпов сократились на 39,6% (2,3 млн евро), а от табачных заменителей — на 62,5% (1,4 млн евро). Считаем убытки: бюджет недосчитался 3,7 млн евро. К концу года, по прогнозам экспертов, эта цифра вырастет до 7,5 млн евро.

Таков результат запрета одноразовых электронных сигарет (вейпов) с различными ароматами и вкусами: ягод, фруктов, выпечки, сладких коктейлей. Депутаты Сейма наложили на них запрет с 1 января этого года, руководствуясь наилучшими побуждениями — здоровьем молодёжи.

Но погодите, если наше население стало меньше курить всякой химии, разве стоит печалиться из-за финансовых потерь? Здоровье нации важнее. Увы, ароматизированные вейпы никуда не исчезли, запретный плод просто ушёл либо в чужую казну (многие ездят за запрещенкой в соседнюю Литву, где она все еще доступна), либо на черный рынок, увеличив долю теневой экономики страны. О том, что так случится, было понятно заранее даже обывателям, ибо практика запретов всегда идёт по общему сценарию. Ужас в том, что теперь никто не может сказать, какую ядрёную химию курит наша молодёжь. Если раньше магазины могли представить подробный состав ароматизаторов, то отныне он — загадка для самих нелегальных продавцов. А значит степень их вредоносности резко повысилась.

Ровно та же история приключилась с ограничением времени продаж алкоголя. Взамен резко вырос спрос на дешёвые одеколоны. Оживился и чёрный рынок, на чьих «точках» алкоголь можно купить круглосуточно. Он там, кстати, и дешевле — ведь это контрабанда либо самопал. И, как уже показала практика сельских магазинов, люди теперь отвыкают ходить за алкоголем в обычные супермаркеты даже в часы, когда продажа разрешена. А маргиналы вообще «балуются» одеколоном.

Между тем, алкоголь на этих «точках» — не только серьёзный ущерб госказне в виде невыплаченных налогов, но и большой риск для жизни людей. Продукция, которая делается в подпольных цехах, на самодельном оборудовании, нередко имеет в своем составе зашкаливающую долю токсичных фракций, где сивушные масла — ещё не самое страшное. Недавняя история в российском Адлере, где от «домашней» чачи умерли 10 человек, наглядный тому пример. В пробах изъятой продукции нашли метиловый спирт, страшный яд, от которого слепнут, а потом умирают в мучениях. Аналогичные примеры были в августе в Турции, где 33 человека погибли и 20 попали в реанимацию после массового отравления контрафактным алкоголем в Анкаре, а до этого 70 человек умерли по той же причине в Стамбуле. Бум фальшивого алкоголя в Турции после того, как турецкое правительство повысило цены на спиртосодержащую продукцию, чтобы собрать больше доходов в бюджет.

Всё это показывает в сотый раз: запретительные меры не оздоровляют обстановку ни в одной стране. Просто эти популистские решения — самый лёгкий путь для законодателей, чтобы объявить себя поборниками здорового образа жизни и защитниками нации.

Читайте нас также:
#налоги #алкоголь #курение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    11-го сентября

    Латышские правительства - чемпионы по бегу по граблям. Что они не делают, становится только хуже, причем всем, правда они кричат и убеждают, что русским еще хуже и пока латышей это устраивает.

    29
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 641
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 10
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 35
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 43
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 37
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 37
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 63
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 10
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 35
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео