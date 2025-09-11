Недобор налогов и перебор на чёрном рынке: итоги борьбы законодателей с курением и алкоголем

По данным Службы государственных доходов, в первой половине 2025 года акцизные сборы от жидкостей для вейпов сократились на 39,6% (2,3 млн евро), а от табачных заменителей — на 62,5% (1,4 млн евро). Считаем убытки: бюджет недосчитался 3,7 млн евро. К концу года, по прогнозам экспертов, эта цифра вырастет до 7,5 млн евро.

Таков результат запрета одноразовых электронных сигарет (вейпов) с различными ароматами и вкусами: ягод, фруктов, выпечки, сладких коктейлей. Депутаты Сейма наложили на них запрет с 1 января этого года, руководствуясь наилучшими побуждениями — здоровьем молодёжи.

Но погодите, если наше население стало меньше курить всякой химии, разве стоит печалиться из-за финансовых потерь? Здоровье нации важнее. Увы, ароматизированные вейпы никуда не исчезли, запретный плод просто ушёл либо в чужую казну (многие ездят за запрещенкой в соседнюю Литву, где она все еще доступна), либо на черный рынок, увеличив долю теневой экономики страны. О том, что так случится, было понятно заранее даже обывателям, ибо практика запретов всегда идёт по общему сценарию. Ужас в том, что теперь никто не может сказать, какую ядрёную химию курит наша молодёжь. Если раньше магазины могли представить подробный состав ароматизаторов, то отныне он — загадка для самих нелегальных продавцов. А значит степень их вредоносности резко повысилась.

Ровно та же история приключилась с ограничением времени продаж алкоголя. Взамен резко вырос спрос на дешёвые одеколоны. Оживился и чёрный рынок, на чьих «точках» алкоголь можно купить круглосуточно. Он там, кстати, и дешевле — ведь это контрабанда либо самопал. И, как уже показала практика сельских магазинов, люди теперь отвыкают ходить за алкоголем в обычные супермаркеты даже в часы, когда продажа разрешена. А маргиналы вообще «балуются» одеколоном.

Между тем, алкоголь на этих «точках» — не только серьёзный ущерб госказне в виде невыплаченных налогов, но и большой риск для жизни людей. Продукция, которая делается в подпольных цехах, на самодельном оборудовании, нередко имеет в своем составе зашкаливающую долю токсичных фракций, где сивушные масла — ещё не самое страшное. Недавняя история в российском Адлере, где от «домашней» чачи умерли 10 человек, наглядный тому пример. В пробах изъятой продукции нашли метиловый спирт, страшный яд, от которого слепнут, а потом умирают в мучениях. Аналогичные примеры были в августе в Турции, где 33 человека погибли и 20 попали в реанимацию после массового отравления контрафактным алкоголем в Анкаре, а до этого 70 человек умерли по той же причине в Стамбуле. Бум фальшивого алкоголя в Турции после того, как турецкое правительство повысило цены на спиртосодержащую продукцию, чтобы собрать больше доходов в бюджет.

Всё это показывает в сотый раз: запретительные меры не оздоровляют обстановку ни в одной стране. Просто эти популистские решения — самый лёгкий путь для законодателей, чтобы объявить себя поборниками здорового образа жизни и защитниками нации.