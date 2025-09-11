Силине придется тушить пожар в коалиции? Отношения во власти Латвии ухудшаются

Дыхание выборов чувствуется все сильнее, в том числе и внутри правительства. Отметим, что за последнее время партнеры по власти уже дважды вступали в публичную перебранку.

Зеленые против природы!

Сперва «прогрессивные» обвинили «зеленых крестьян» в грубом нарушении коалиционного договора. А именно: «зеленые» под занавес весенней сессии парламента посмели поддержать передачу в комиссию Сейма оппозиционной поправки в Конституцию о том, что Латвия признает только два пола — мужчину и женщину. После вмешательства премьера разногласия внутри коалиции по данному вопросу удалось погасить.

С началом же осени «зеленые крестьяне» сцепились уже с самой премьерской партией. Они, во-первых, выдвинули новые приоритеты при составлении бюджета-2026, которые раньше в коалиционных переговорах не фигурировали, а во-вторых — попеняли «Новому Единству» и премьеру за слишком незначительное сокращение бюджетных расходов. В «Новое Единстве» отреагировали мгновенно — мол, лучше сами меньше говорите, да больше делайте, то бишь больше сокращайте расходы в тех министерствах, которые вы, «зеленые крестьяне», контролируете. Понятно, что споры по бюджету на этом не закончились — точнее они только начинаются и достигнут своей кульминации к концу октября перед отправкой главного финансового закона страны в Сейм.

И вот на днях вспыхнул новый, можно даже сказать, «лесной пожар» в коалиции. Поводом для стычки между правящими послужил законопроект, связанный с вырубкой деревьев. Контролируемое "зелеными крестьянами" минземледелия в поисках дополнительных доходов в казну подготовило законодательные поправки, которые позволяют вырубать более молодые деревья в лесных массивах. Возраст деревьев, подлежащих вырубке, "понизили" на 20-30 лет.

Милые бранятся...

Внезапно с жесткой критикой этого решения на министерство земледелия обрушились "прогрессивные", обвинив минземледелия в желании торговать народным добром и нанести непоправимый вред природе. Руководитель парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваев даже попытался в этом споре привлечь на свою сторону президента, но тот, судя по всему, дипломатически "увернулся", не желая влезать в межпартийные разборки.

"Прогрессивные" то ли почувствовали силу, то ли будучи уверенными, что "ничего им не грозит", еще и решили хорошенько задеть "зеленых крестьян", заявив, что предлагаемые поправки в Закон о лесе, хотят нас вернуть к методам 90-ых годов.

"Зеленые крестьяне", понятное дело, в долгу не остались и вышли с ответным заявлением, в котором обвинили "прогрессивных" в желании... сгубить лес, поскольку прежняя система не позволяет очищать лес от больных, засохших деревьев - это еще и ущемляет права частных владельцев лесных угодий.

Вчера конфликт прокомментировал и глава парламентской фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц, призвав «зеленых крестьян» и «прогрессивных» сесть за стол переговоров и обсудить разногласия.

Юревиц призвал обоих партнеров по коалиции не продолжать обмениваться громкими заявлениями и пресс-релизами, а снизить эмоциональную риторику и заняться конструктивными переговорами по конкретному вопросу. Юревиц «догадался», что в публичных высказываниях «четко чувствуется близость выборов в Сейм, что выражается в поляризованной и противоречивой риторике обеих сторон».

Неясно только одно: почему «прогрессивные» не могли обсудить «лесной вопрос» с партнерами на коалиционном совете или в другом непубличном формате? По слухам, это своего рода месть «зеленым крестьянам», которые с завидной регулярностью критиковали и прошлого, и нынешнего министра сообщений от «Прогрессивных» - и по поводу проекта Rail Baltica, и по поводу портовой реформы, против которой «зеленые крестьяне» вообще категорически возражают.

Правительство в безопасности

Ключевой вопрос - «милые бранятся — только тешатся» или разногласия, в том числе и по «лесной теме» в итоге могут привести к правительственному кризису? Наверное, правы те политологи, которые говорят, что за год с небольшим до выборов ни одна из коалиционных сил не заинтересовано разваливать правительство — нет гарантий, что они окажутся в новом, а если и окажутся, то есть опасность значительной потери влияния.

Если и устраивать правительственный кризис, то уже за 3-4 месяца до выборов, чтобы можно было громко хлопнуть дверью и избиратели это услышали. Хотя новейшая история показывает, что по крайней мере латышские избиратели весьма негативно относятся к тем партиям, которые явно разваливают правительство.

Так или иначе, но уже на ближайшем коалиционном совете премьеру Эвике Силини придется постараться снова примирить партнеров. Входить в процесс принятия бюджета в такой накаленной атмосфере опасно…