Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Силине придется тушить пожар в коалиции? Отношения во власти Латвии ухудшаются 3 1156

Политика
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Силине придется тушить пожар в коалиции? Отношения во власти Латвии ухудшаются
ФОТО: LETA

Дыхание выборов чувствуется все сильнее, в том числе и внутри правительства. Отметим, что за последнее время партнеры по власти уже дважды вступали в публичную перебранку.

Зеленые против природы!

Сперва «прогрессивные» обвинили «зеленых крестьян» в грубом нарушении коалиционного договора. А именно: «зеленые» под занавес весенней сессии парламента посмели поддержать передачу в комиссию Сейма оппозиционной поправки в Конституцию о том, что Латвия признает только два пола — мужчину и женщину. После вмешательства премьера разногласия внутри коалиции по данному вопросу удалось погасить.

С началом же осени «зеленые крестьяне» сцепились уже с самой премьерской партией. Они, во-первых, выдвинули новые приоритеты при составлении бюджета-2026, которые раньше в коалиционных переговорах не фигурировали, а во-вторых — попеняли «Новому Единству» и премьеру за слишком незначительное сокращение бюджетных расходов. В «Новое Единстве» отреагировали мгновенно — мол, лучше сами меньше говорите, да больше делайте, то бишь больше сокращайте расходы в тех министерствах, которые вы, «зеленые крестьяне», контролируете. Понятно, что споры по бюджету на этом не закончились — точнее они только начинаются и достигнут своей кульминации к концу октября перед отправкой главного финансового закона страны в Сейм.

И вот на днях вспыхнул новый, можно даже сказать, «лесной пожар» в коалиции. Поводом для стычки между правящими послужил законопроект, связанный с вырубкой деревьев. Контролируемое "зелеными крестьянами" минземледелия в поисках дополнительных доходов в казну подготовило законодательные поправки, которые позволяют вырубать более молодые деревья в лесных массивах. Возраст деревьев, подлежащих вырубке, "понизили" на 20-30 лет.

Милые бранятся...

Внезапно с жесткой критикой этого решения на министерство земледелия обрушились "прогрессивные", обвинив минземледелия в желании торговать народным добром и нанести непоправимый вред природе. Руководитель парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваев даже попытался в этом споре привлечь на свою сторону президента, но тот, судя по всему, дипломатически "увернулся", не желая влезать в межпартийные разборки.

"Прогрессивные" то ли почувствовали силу, то ли будучи уверенными, что "ничего им не грозит", еще и решили хорошенько задеть "зеленых крестьян", заявив, что предлагаемые поправки в Закон о лесе, хотят нас вернуть к методам 90-ых годов.

"Зеленые крестьяне", понятное дело, в долгу не остались и вышли с ответным заявлением, в котором обвинили "прогрессивных" в желании... сгубить лес, поскольку прежняя система не позволяет очищать лес от больных, засохших деревьев - это еще и ущемляет права частных владельцев лесных угодий.

Вчера конфликт прокомментировал и глава парламентской фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц, призвав «зеленых крестьян» и «прогрессивных» сесть за стол переговоров и обсудить разногласия.

Юревиц призвал обоих партнеров по коалиции не продолжать обмениваться громкими заявлениями и пресс-релизами, а снизить эмоциональную риторику и заняться конструктивными переговорами по конкретному вопросу. Юревиц «догадался», что в публичных высказываниях «четко чувствуется близость выборов в Сейм, что выражается в поляризованной и противоречивой риторике обеих сторон».

Неясно только одно: почему «прогрессивные» не могли обсудить «лесной вопрос» с партнерами на коалиционном совете или в другом непубличном формате? По слухам, это своего рода месть «зеленым крестьянам», которые с завидной регулярностью критиковали и прошлого, и нынешнего министра сообщений от «Прогрессивных» - и по поводу проекта Rail Baltica, и по поводу портовой реформы, против которой «зеленые крестьяне» вообще категорически возражают.

Правительство в безопасности

Ключевой вопрос - «милые бранятся — только тешатся» или разногласия, в том числе и по «лесной теме» в итоге могут привести к правительственному кризису? Наверное, правы те политологи, которые говорят, что за год с небольшим до выборов ни одна из коалиционных сил не заинтересовано разваливать правительство — нет гарантий, что они окажутся в новом, а если и окажутся, то есть опасность значительной потери влияния.

Если и устраивать правительственный кризис, то уже за 3-4 месяца до выборов, чтобы можно было громко хлопнуть дверью и избиратели это услышали. Хотя новейшая история показывает, что по крайней мере латышские избиратели весьма негативно относятся к тем партиям, которые явно разваливают правительство.

Так или иначе, но уже на ближайшем коалиционном совете премьеру Эвике Силини придется постараться снова примирить партнеров. Входить в процесс принятия бюджета в такой накаленной атмосфере опасно…

Читайте нас также:
#коалиция #правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
9
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го сентября

    Кстати, а из чего она тушить собирается, неужели из шланги?

    10
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го сентября

    Когда ты не выбираешь сам, жизнь выбирает за тебя. Ожидание кажется безопасным, но оно лишь откладывает неизбежное. Рано или поздно придётся идти вперёд, только уже не по своей воле. Поэтому решай коалиция, пока ещё у тебя есть шанс решать.

    24
    2
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    11-го сентября

    Не слабо завернули, а у меня просто, глядя на фото, возникает образ порноролика.

    20
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 641
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 10
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 36
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 43
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 38
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 39
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 63
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 10
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 36
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео