Завтра на пленарном заседании Сейма будет предпринята попытка запустить процесс денонсации (то бишь выхода) Латвией Стамбульской конвенции, которая была ратифицирована парламентом менее двух лет назад.

Напомним: сторонники консервативных ценностей видят в этой конвенции стремление защитить именно или прежде всего однополые пары, то бишь гомосексуальные отношения.

Проект выхода Латвии из Стамбульской конвенции впервые подписали вместе депутаты сразу трех оппозиционных фракций - Национального объединения, Объединенного списка и "Латвии на первом месте".

По слухам, запуск процесса денонсации конвенции могут поддержать и отдельные депутаты входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян. И тогда оппозиции хватит голосов, чтобы эта инициатива была передана в комиссию Сейма. Это будет еще одним ударом по идеологическим противникам в лице "Нового Единства" и особенно -"прогрессивных".