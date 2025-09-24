Депутаты похоронят Стамбульскую конвенцию? 1 519

Дата публикации: 24.09.2025
Редкий случай: чтобы торпедировать ненавистный документ объединились три оппозиционные фракции Сейма.

Завтра на пленарном заседании Сейма будет предпринята попытка запустить процесс денонсации (то бишь выхода) Латвией Стамбульской конвенции, которая была ратифицирована парламентом менее двух лет назад.

Напомним: сторонники консервативных ценностей видят в этой конвенции стремление защитить именно или прежде всего однополые пары, то бишь гомосексуальные отношения.

Проект выхода Латвии из Стамбульской конвенции впервые подписали вместе депутаты сразу трех оппозиционных фракций - Национального объединения, Объединенного списка и "Латвии на первом месте".

По слухам, запуск процесса денонсации конвенции могут поддержать и отдельные депутаты входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян. И тогда оппозиции хватит голосов, чтобы эта инициатива была передана в комиссию Сейма. Это будет еще одним ударом по идеологическим противникам в лице "Нового Единства" и особенно -"прогрессивных".

Автор - Абик Элкин
