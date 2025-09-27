Почему не сработают фантазии про бесплатные «дождевые билеты» в Риге 1 1340

Дата публикации: 27.09.2025
Сотрудник одного из вузов предложила рассмотреть идею введения "дождевых билетов" в общественном транспорте: мол, если пролились обильные ливни, то общественный транспорт должен подвозить людей бесплатно.

Остается только руками развести. Автобусы не должны ехать по лужам глубже 20 сантиметров, троллейбусы глубже 15 см, старые трамваи - глубже 10 см. У них низко расположенные двигатели, электрооборудование, различные электропровода, контакты и датчики. Про низкопольные трамваи можно даже не упоминать.

При локальных затоплениях средством передвижения может быть ну разве что… конный омнибус. У лошади нет низкорасположенного электродвигателя в который может попасть вода. Лошади, увы – мокро, но она по залитым водой улицам двигаться может.

Да, в интернете есть видео, где автобус едет по затопленной улице, а вода у него в салоне поднимается выше уровня пола и пассажиры в ужасе вскакивают на сиденья. Но чем это для автобуса закончилось и как далеко он потом дальше уехал, в видео не показано.

Поэтому, «дождевой билет» может, конечно, ввести, но с ним через затопленные участки улиц все равно придется идти пешком… Пока вода сама не сольется в ливневую канализацию или не приедет специальная машина и не откачает ее.

«Снежные билеты» вводились для того, чтобы на улицах частный транспорт не создавал помех работе снегоуборочной технике, движению оперативного и общественного транспорта. «Дождевой билет» при временном затоплении участков улиц этой проблемы не решает. Но ввести можно.

Автор - Вадим Фальков
