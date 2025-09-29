Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 1 336

Дата публикации: 29.09.2025
LETA
Правительству важно сохранять спокойствие и договориться о том, как доработать оставшийся год, а не обострять ситуацию, сказала агентству ЛЕТА политолог Лелде Метла-Розентале.

Эксперт отметила, что нынешние разногласия по Стамбульской конвенции не должны угрожать стабильности правительства. По ее мнению, этот вопрос не приоритетный для общества - людей гораздо больше волнуют экономика, бюджет, меры жесткой экономии и безопасность.

"Голосование по Стамбульской конвенции не кажется общественности чем-то экстраординарным, что потребовало бы падения правительства или смены министров", - сказала Метла-Розентале, добавив, что это может быть проблемой для "определенной группы общества".

Эксперт считает, что "драма вокруг голосования больше, чем сама проблема". Позиция Союза зеленых и крестьян (СЗК), по ее словам, логична, так как соответствует консервативной идеологии партии, поэтому нет причин удивляться их голосованию. Для правительства было бы важнее найти баланс между предвыборными интересами и ответственностью за государственный бюджет, добавила политолог.

По ее мнению, говорить о крахе правительства или формировании нового нерационально. Это потребовало бы много времени, а впереди напряженный год со сложной геополитической ситуацией и приближающимися парламентскими выборами.

Политолог считает, что правительство должно сохранять хладнокровие, избегать эскалации и вместе искать модель сотрудничества для поддержания стабильности. В противном случае наибольшую выгоду от конфликта получат оппозиция и политические силы вне парламента, которые уже готовятся к выборам.

"Инициатива по пересмотру Стамбульской конвенции - это в некотором роде ловушка, которую оппозиция расставила для большинства, и оно в нее попало", - считает политолог.

#мнения #правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
