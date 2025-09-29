Итак, правительственный кризис, похоже, откладывается.Партнеры по коалиции после почти трехчасового тяжелого разговора пришли к выводу, что... ссориться пока не стоит и разумнее сохранить это правительство. Цель сохранения "брака по расчету" - принятие бюджета безопасности.

Очевидно, что минимум до конца года правительство Силини удержится у власти.

А как же Стамбульская конвенция, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор? Видимо, о ней партнеры пока "забудут".