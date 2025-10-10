Часть депутатского корпуса останется в Риге - спорить о Стамбульской конвенции. Тогда как пара десятков слуг народа посетят Лиепайскую тюрьму, где проведут заседание.

На следующей неделе депутаты юридической комиссии Сейма, а также подкомиссий - по уголовному праву и политике наказаний, и по Конституции, - отправятся в Лиепаю, чтобы посетить там местную тюрьму.

В свою очередь, депутаты комиссии Сейма по иностранным делам в ближайшую среду продолжат дискуссию по очень горячей инициативе - о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

А депутаты, работающие в комиссии по госуправлению и делам самоуправлений, должны закончиться работу над важными поправками в Закон о жилищной собственности. Законопроект нужен для решения существующих проблем в многоквартирных домах в сфере восстановления жилых домов, укрепления общности собственников квартир как полноценной возможности субъектов права участвовать в гражданско-правовом обращении, в том числе возможность получения кредитные учреждения выдают займы, а также уменьшают бюрократическую нагрузку на жителей.

Подкомиссия по общественному здоровью обсудит подготовленный минздравом план улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы - Латвия один из лидеров в ЕС по смертности именно от сердечно-сосудистых заболеваний.