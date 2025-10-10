Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Небо в клеточку: депутаты Сейма Латвии отправятся в тюрьму 4 2666

Политика
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Часть депутатского корпуса останется в Риге - спорить о Стамбульской конвенции. Тогда как пара десятков слуг народа посетят Лиепайскую тюрьму, где проведут заседание.

На следующей неделе депутаты юридической комиссии Сейма, а также подкомиссий - по уголовному праву и политике наказаний, и по Конституции, - отправятся в Лиепаю, чтобы посетить там местную тюрьму.

В свою очередь, депутаты комиссии Сейма по иностранным делам в ближайшую среду продолжат дискуссию по очень горячей инициативе - о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

А депутаты, работающие в комиссии по госуправлению и делам самоуправлений, должны закончиться работу над важными поправками в Закон о жилищной собственности. Законопроект нужен для решения существующих проблем в многоквартирных домах в сфере восстановления жилых домов, укрепления общности собственников квартир как полноценной возможности субъектов права участвовать в гражданско-правовом обращении, в том числе возможность получения кредитные учреждения выдают займы, а также уменьшают бюрократическую нагрузку на жителей.

Подкомиссия по общественному здоровью обсудит подготовленный минздравом план улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы - Латвия один из лидеров в ЕС по смертности именно от сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
14
3
0
0
1
0

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го октября

    Очень жаль что отправятся по своей воле!

    6
    1
  • A
    Aleks
    10-го октября

    Главное,чтобы это вошло систему.Потом сидеть будет гораздо легче-как домой приедешь.Почаше надо привозить туда всех ,,слуг народа,,и они,глядишь,станут ближе к людям ,несмотря на аутизм.Этот же метод лечения уже был опробован и ,кстати,принес отличные результаты в свое время...😋

    43
    1
  • Д
    Дед
    10-го октября

    Что все? Уже инопланетяне прилетели7

    24
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го октября

    И чтобы всех там оставить! И вдогонку Кабмин отправить, на увеличение потребления тюремной пайки!

    44
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Минобороны покупает дистанционные противотанковые системы минирования
Изображение к статье: x.com/MoD_Latvia
Огрская дума расширяет комитеты до 23 человек, министерство не возражает
Изображение к статье: Огрская дума расширяет комитеты до 23 человек, министерство не возражает
Закон о Земессардзе обновят: к службе хотят допустить больше латвийцев
Изображение к статье: Закон о Земессардзе обновят: к службе хотят допустить больше латвийцев
Чтобы купить и потом уничтожить вакцины против Covid-19 Минздраву нужны 4 млн евро
Изображение к статье: Чтобы купить и потом уничтожить вакцины против Covid-19 Минздраву нужны 4 млн евро
Изображение к статье: Президент уходит в отпуск
Президент уходит в отпуск 1 223
Изображение к статье: Битва за выживание началась: пять причин, которые разрывают правительство Силини Эксклюзив!
Битва за выживание началась: пять причин, которые разрывают правительство Силини 2 987
Изображение к статье: О банкротстве пока никто не объявлял, это шантаж - парламентский секретарь
О банкротстве пока никто не объявлял, это шантаж - парламентский секретарь 1011
Изображение к статье: Общественное телевидение превыше всего. Эксклюзив!
Свобода СМИ по-латвийски: латышским медиа дадут денег, у медиа на русском – их заберут 7 2073

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 73
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 22
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 18
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 96
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 99
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 75
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 73
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 22
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео