Европа за последние годы стала более бдительной и решительной, однако пришло время сделать следующие шаги для укрепления оборонных возможностей, заявила в пятницу премьер-министр Латвии Эвика Силиня после встречи с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

Только работая плечом к плечу, правительства стран ЕС и Европарламента могут достичь того, что от них ожидает общество - безопасности, роста и благополучия, сказала премьер.

Основными вопросами, которые обсуждались во время встречи, были конкурентоспособность, поддержка Украины и безопасность.

Также Силиня и Метсола говорили о прогрессе Украины на пути к ЕС и предложениях Европейской комиссии по использованию замороженных активов России для ее поддержки. Премьер и глава Европарламента были единодушны, что на переговорах о вступлении Украины необходим прогресс. "Украина к этому готова", - подчеркнула премьер.

Во время встречи обсуждалось развитие оборонной промышленности и готовность к новым потенциальным угрозам, включая вызовы, связанные с технологиями дронов. "В последние годы Европа стала более бдительной и решительной, но сейчас пора сделать следующие шаги - укрепить военную промышленность, оборонные возможности и готовность", - сказала Силиня.

В свою очередь Метсола отметила, что страны Балтии увидели угрозы со стороны России гораздо раньше, чем многие другие государства. Об этом она также говорила в пятницу на форуме по безопасности и внешней политике "Рижская конференция".

"Нам потребовалось слишком много времени, чтобы это услышать. Позвольте заверить вас - сейчас мы слушаем. Мы слышим вас четко и однозначно", - сказала Метсола.

Она отметила, что Европейский парламент предпринимает меры по укреплению обороны, например, очень быстро принимаются нормы, которые помогут более эффективно согласовывать оборонное планирование и закупки по всей Европе. Европарламент также работает над сокращением бюрократии в сфере обороны и ускорением выдачи разрешений, добавила Метсола.

Глава Европарламента подчеркнула, что безопасность Европы гарантирована только при обеспечении безопасности Украины, и Европе наконец необходимо принять 19-й пакет санкций против России, прекратив импорт российских энергоресурсов.

"Путь к устойчивому и настоящему миру в Украине - длинный и трудный, и на этом пути нужны сила, решимость и сотрудничество. И я знаю, что мы можем полагаться на вас, как и ваша страна можете полагаться на Европу", - сказала Метсола.

После переговоров Силиня и Метсола отправились на военную базу в Адажи, где председатель Европарламента ознакомилась с мерами по усилению присутствия союзников НАТО в Латвии.