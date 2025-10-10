Как известно, с наступлением осени у правящей коалиции раз за разом возникают проблемы с обеспечением большинства на пленарных заседаниях Сейма. Этим незамедлительно пользовалась оппозиция, срывая кворум, то есть оппозиционные депутаты вынимали карточки электронного голосования и в результате в зале "оставалось" меньше 50 депутатов, а это значит, что продолжать заседание нельзя.

Понятно, что правящие не могут допустить повторения подобного сценария во время рассмотрения в Сейме бюджета-2026. Ведь если в парламенте большинство голосует против бюджета, то правительство автоматически уходит в отставку.

И вот правящие начали уговаривать тех депутатов, кто по состоянию здоровья уже давно не посещает парламент, все-таки сложить мандат. Сегодня стало известно, что заявление о сложении депутатских полномочий подал депутат от Союза зеленых и крестьян 71-летний Андрис Вилкс.

Ему на смену приходит следующий по списку кандидат в депутаты, 77-летний ветеран латвийской политики Янис Диневич! Примечательно, что последний раз он был депутатом парламента... 32 года назад! Да, один из лидеров Народного фронта Диневич был депутатом Верховного Совета с 1990-го по 1993-ий годы и голосовал за Декларацию о восстановлении независимости.

С тех пор все его попытки вернуться в парламент оказывались безуспешными. Один раз лишь Диневичу по списку возглавляемой им ЛСДРП удалось "прорваться" в депутаты Рижской думы и в период с 2007-го по 2009-ый он даже был вице-мэром Риги.

Цель замены Вилкса на Диневича - обеспечить все-таки большинство правящей коалиции в Сейме.