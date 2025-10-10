Baltijas balss logotype
Возвращение в парламент... спустя 32 года 6 1654

Политика
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Возвращение в парламент... спустя 32 года

Правящие начали "операцию спасения".

Как известно, с наступлением осени у правящей коалиции раз за разом возникают проблемы с обеспечением большинства на пленарных заседаниях Сейма. Этим незамедлительно пользовалась оппозиция, срывая кворум, то есть оппозиционные депутаты вынимали карточки электронного голосования и в результате в зале "оставалось" меньше 50 депутатов, а это значит, что продолжать заседание нельзя.

Понятно, что правящие не могут допустить повторения подобного сценария во время рассмотрения в Сейме бюджета-2026. Ведь если в парламенте большинство голосует против бюджета, то правительство автоматически уходит в отставку.

И вот правящие начали уговаривать тех депутатов, кто по состоянию здоровья уже давно не посещает парламент, все-таки сложить мандат. Сегодня стало известно, что заявление о сложении депутатских полномочий подал депутат от Союза зеленых и крестьян 71-летний Андрис Вилкс.

Ему на смену приходит следующий по списку кандидат в депутаты, 77-летний ветеран латвийской политики Янис Диневич! Примечательно, что последний раз он был депутатом парламента... 32 года назад! Да, один из лидеров Народного фронта Диневич был депутатом Верховного Совета с 1990-го по 1993-ий годы и голосовал за Декларацию о восстановлении независимости.

С тех пор все его попытки вернуться в парламент оказывались безуспешными. Один раз лишь Диневичу по списку возглавляемой им ЛСДРП удалось "прорваться" в депутаты Рижской думы и в период с 2007-го по 2009-ый он даже был вице-мэром Риги.

Цель замены Вилкса на Диневича - обеспечить все-таки большинство правящей коалиции в Сейме.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(6)
  • Е
    Ехидный
    11-го октября

    в 71 ушел по состоянию здоровья , а на его место 77 летний пацан ???

    7
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    11-го октября

    А что делать, если других нет? Кругом одна хуторская шпана и ненасытная шушера.

    1
    0
  • A
    Aleks
    11-го октября

    Шолом,кунгс Дмневич.А кого ещё можно было притащить в правящую коалицию? Только надёжного чела,причастного к такой,созданной ещё в 90-е независимости и с которого и начиналось разграбление страны.Именно с таких диневичей,шекелей,Годманов ,левитов и т д.и т.п. Он латыш.😂Держите меня семеро.😈👽😂

    14
    2
  • З
    Злой
    10-го октября

    Позор, числа попутал, конечно же Т122-10, возраст, уже и название деталей путать стал.

    8
    2
  • З
    Злой
    10-го октября

    Кстати, этот тиристор до сих пор работает в обогревале который я тогда отремонтировал, так что всё пошло в науку :)

    1
    2
  • З
    Злой
    10-го октября

    Мда, помню, РПИ- РТУ, кафедра электроснабжения, 1 этаж на Кронвальда, очень извиняюсь, я у вас со стола спёр тиристор типа Т10-122, в 1989 году, мы тогда первокурсники первый месяц на факультете работали, часть поехали в колхоз, а нас оставили на факультете, как заядлый радиолюбитель я не смог пройти мимо лежащего тиристора на столе, очень извиняюсь.

    1
    2
