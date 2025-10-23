Большинство парламентариев в четверг проголосовали за срочность законопроекта о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульской конвенции).

52 депутата от оппозиционных партий и входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) проголосовали за срочность, 31 депутат от фракций "Прогрессивных" и "Нового Единство" - против, а депутат СЗК Андрис Берзиньш воздержался. Таким образом, за срочность проголосовало менее двух третей присутствующих.

Срок подачи предложений по законопроекту был установлен всего один день.

Согласно Конституции, если Сейм большинством не менее двух третей голосов принимает закон как срочный, президент не может требовать второго чтения этого закона, он не может быть вынесен на референдум и должен быть провозглашен не позднее третьего дня после получения президентом принятого закона.

Президент Эдгар Ринкевич пока очень сдержанно относится к денонсации Стамбульской конвенции. Ринкевич добавил, что не будет участвовать в дискуссии, "пока парламент не примет то или иное решение".