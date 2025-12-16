Возможно, это какие-то невидимые остальным признаки, поскольку в реальности ничего не изменилось — и после принятия бюджета партнеры продолжили, простите, собачиться друг с другом, а «зеленые крестьяне» не изменили своей осенней привычке… голосовать по отдельным вопросам вместе с оппозицией.

Сплотились или ополчились?

Причем, кажется, хаос во власти только нарастает. Свою лепту в этот процесс внес и президент, отправив поправки в Закон о пошлине за использование дорог обратно в Сейм. Как утверждает программа ЛТВ-1 De facto, премьер и другие лидеры «Нового Единства» очень из-за этого осерчали на Эдгара Ринкевича.

Напомним о последних эпизодах проявления «сплочения», если использовать риторику главы правительства. «Зеленые крестьяне» внесли поправки в закон, регулирующий процесс строительства. Одна из поправок предусматривает, что физическим лицам, которые решили самостоятельно, на свои средства, строить дом или другой объект недвижимости, не нужно будет доказывать легальность (происхождение) этих финансовых средств для строительства. Это была попытка «зеленых крестьян» дезавуировать недавно принятые правила Кабмина, обязывающие физических лиц как раз доказывать легальность средств, которые они планируют потратить на строительство дома. Конечно, тут возникает вопрос: а зачем сперва министры от Союза зеленых и крестьян эти правила Кабмина поддержали, а теперь их однопартийцы в Сейме пытаются «исправить ошибку»? Видимо, последствие ретроградного меркурия, который, говорят, все еще висит над Латвией.

Так или иначе, но коалиционные партнеры в лице «Нового Единства» и «прогрессивных» эту поправку «зеленых крестьян» не поддержали, но она все равно получили концептуальную поддержку за счет голосов оппозиции! И теперь «Новое Единство» пообещало во время обсуждения законопроекта в окончательном чтении (законопроекту придали срочность и рассматривают его всего в двух чтениях) добиться, чтобы эту поправку «зеленых крестьян» вычеркнули! Вот это и есть настоящее «сплочение» коалиции!

«Зеленые крестьяне» на стороне оппозиции

«Зеленые крестьяне», между тем, не стали останавливаться на достигнутом и на последнем пленарном заседании предупредили партнеров по правительству, что не поддержат их предложение освободить от уголовной ответственности тех, кто повторно пойман за употребление наркотических средств. В результате в «Новом Единстве» поняли, что предложение не пройдет и вообще сняли поправку с повестки дня — до того момента, пока будут достигнуты договоренности в коалиции. А будут ли — большой вопрос!

Очевидно, что по мере приближения выборов разногласия и хаос во власти будут только нарастать. Я бы сказал — нарастать с каждым новым рейтингом популярности политических партий. Последний рейтинг SKDS показал, что если бы выборы в Сейм случились бы в ноябре этого года, то «зеленые крестьяне» могли бы рассчитывать на 5,6% поддержки избирателей. Столь низкого рейтинга у этого политического объединения не было давно! Причина лежит на поверхности — неспособность придерживаться принципиальной позиции по ключевым вопросам! Судите сами.

А где результат?

Сперва Союз зеленых и крестьян поддержал оппозиционную поправку к Конституции о том, что государство признает и защищает семью, состоящую из мужчины и женщины. Поправку в итоге передали в комиссию и... там благополучно ее похоронили.

Затем "зеленые крестьяне" проголосовали за оппозиционный законопроект о выходе из Стамбульской конвенции. Но и здесь результата не было – президент вернул законопроект в Сейм и "зеленые крестьяне" не стали возражать против того, чтобы законопроект был заморожен до вступления в полномочия следующего парламента.

До принятия бюджета "зеленые крестьяне" пригрозили партнерам, что если в бюджете не будут найдены дополнительные средства на региональные пассажирские перевозки, то... и правительства тоже не будет. Однако и здесь чуда не случилось – "зеленые крестьяне" в итоге проголосовали за бюджет и без дополнительных ассигнований на пассажирские перевозки.

Возникает закономерный вопрос: смогут ли все-таки на этот раз «зеленые крестьяне» настоять на своем и продавить поправку, освобождающую латвийцев от необходимости доказывать, откуда у них деньги на то, чтобы самостоятельно строить дом?

Между тем, в стороне от законотворческого процесса и хаоса в правящей коалиции решил не оставаться глава государства. Он, как мы уже писали выше, вернул на доработку поправки в Закон о пошлине за использование дорог. Поправка была принята фактически втихаря, в рамках бюджетного пакета и ввергла в шок тех, кого она затронула. Напомним: она предусматривает введение с 1-го января виньеты, то бишь пошлины для коммерческого транспорта общей массой от 3 до 3,5 тонн. До сих пор пошлиной облагались лишь грузовые авто, начиная от 3,5 тонн. Поправка бы больно ударила по крестьянам и по всем остальным перевозчикам не самых крупных грузов. После волны возмущения и акций протеста у Кабмина министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные») пообещал пересмотреть этот законопроект и коалиция дала добро на быстрый пересмотр.

В игру вступает Ринкевич

Однако президент всех опередил и вернул законопроект в парламент, не согласовав этот свой шаг с правительственной коалицией, на что и обиделись представители «Нового Единства». Но, с другой стороны, президент не обязан ни с кем ничего согласовывать — Конституция говорит о том, что президент за свою деятельность политической ответственности не несет и к тому же вправе сам определять, подписывать тот или иной законопроект, или, если есть обоснованные возражения, отправлять его обратно в Сейм. Какие претензии к Ринкевичу? К тому же не стоит забывать, что президент один раз уже явно встал на сторону «Нового Единства» и «прогрессивных», вернув парламенту законопроект о выходе из Стамбульской конвенции.

Поэтому ему, как опытному политику, нужно было в какой-то момент и подыграть оппозиции тоже: полномочия нынешнего Сейма завершаются через 11 месяцев и Ринкевичу нужно уже сейчас задуматься о том, кто в следующем созыве Сейма будет готов проголосовать за его избрание на второй срок. Очевидно, что никакого левого разворота в латвийской политике не произойдет и значит без поддержки консервативных сил Ринкевичу второй срок не светит. К тому же президенту важна и поддержка общества — история с Левитсом показала, что если ты крайне непопулярный в обществе президент, то у тебя мало шансов избраться на второй срок.

Вся эта ситуация с нестабильностью правительства на руку оппозиции: можно и свою популярность нарастить, и главное — используя хаос, провести через Сейм ту или иную важную инициативу. В любом случае, скучно не будет и ситуация становится все более и более непредсказуемой.