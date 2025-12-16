Rail Baltica дорожает: даже сокращение шумозащит, мостов и туннелей не спасает бюджет 5 5035

Дата публикации: 16.12.2025
LETA
ФОТО: LETA

Год назад правительство поручило Министерству сообщения совместно с реализующими проект "Rail Baltica" предприятиями сократить общие расходы и до июля текущего года представить отчет о максимально допустимом объеме финансирования, пишут общественные СМИ.

Такой отчет в правительстве до сих пор не рассмотрен, хотя политики и должностные лица неоднократно высказывались об оптимизации затрат "Rail Baltica".

Информация, имеющаяся в распоряжении телепередачи Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?", свидетельствует о том, что экономию в несколько сотен миллионов евро может дать сокращение объемов строительства шумозащитных барьеров, автодорожных путепроводов, туннелей и насыпей, однако это по-прежнему лишь небольшая часть недостающего финансирования, измеряемого миллиардами. При этом рост цен и другие риски вместо оптимизации могут привести к еще большему удорожанию проекта.

На прошлой неделе исполнился год с тех пор, как правительство одобрило сценарий строительства железнодорожной магистрали "Rail Baltica", постановив, что на первом этапе реализации проекта необходимо построить трассу от границы с Литвой до границы с Эстонией, станции в центре Риги и в аэропорту, их соединение и как минимум четыре региональные станции. Прошлым летом Государственный контроль опубликовал отчет, в котором указал, что расходы на проект "Rail Baltica" в Латвии могут достичь 9,6 млрд евро - почти в пять раз больше, чем предполагалось ранее. В декабре прошлого года расходы на реализацию первой очереди оценивались почти в 6,5 млрд евро, включая соединение со столицей, тогда как затраты на соединение с соседними странами, или основную трассу, планировались в размере 4,55 млрд евро.

Как ни считай, ни одна из этих цифр не соответствует запрошенному премьер-министром Эвикой Силиней сокращению затрат на 20%. При этом неясно, какими являются основания для запроса именно такого объема экономии. Доступная публичная информация и данные, которыми располагает передача, свидетельствуют о том, что на уровне ожиданий сокращение затрат на основную трассу оценивается примерно в 15% от ранее запланированной суммы, но без учета ее роста из-за инфляции.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
